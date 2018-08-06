 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай взял курс на войну с США. Стратегические амбиции Пекина приобрели глобальный характер, - "НГ"
07:04 07.08.2018

Ирина Дронина
6.08.18

Японское информационное агентство Kyodo News сообщило со ссылкой на Центральный военный совет Китая, что китайские военные реформы предусматривают расширение военного присутствия и влияния далеко от собственных границ и не исключают возможности достижения Китаем превосходства в военной мощи по сравнению с США.

В соответствии со стратегическими установками Пекина важнейшими направлениями развития Вооруженных сил (ВС) страны являются: обеспечение господства на просторах Мирового океана, свобода действий в космосе, ядерные силы и киберпространство. При этом в последней Белой книге по обороне Китая США и Япония впервые названы как страны, которые дестабилизируют стратегическое окружение КНР и чьи действия могут привести к конфликту.

Пекин придерживается военной стратегии активной обороны, то есть "Китай не будет нападать первым, но в случае нападения на него нанесет ответный удар". Этот тезис нужно рассматривать через призму проблемы спорных районов в Южно-Китайском море, которые Пекин рассматривает как свои "суверенные территории". Любое нарушение "суверенитета" в оспариваемых районах может теперь трактоваться руководством Китая как нападение на его территорию и вызвать ответные меры.

В ноябре 2015 года началась масштабная реформа китайской армии, которую анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин. Она затрагивает все основные звенья системы стратегического управления в области обеспечения обороны и государственной безопасности в целом. Реформирование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) неразрывно связано с успешным построением в Китае "социализма с китайской спецификой", с обеспечением руководящей роли Коммунистической партии Китая во всех основных сферах жизни страны. При этом создание современных ВС способствует реализации выдвинутой двумя годами ранее Си Цзиньпином долгосрочной стратегической задачи воплощения "мечты о великом возрождении китайской нации".

Реформа направлена на повышение эффективности НОАК в решении внешних проблем национальной безопасности КНР, а также на достижение НОАК способности обеспечить победу в локальной войне. Объявлено, что реформа должна быть реализована к 2020 году. Добавим, что еще в 2010 году в Белой книге по обороне КНР именно 2020 год назывался рубежом достижения "серьезного прогресса" в строительстве "информатизированных вооруженных сил". Реформа уже привела к коренным революционным изменениям и способна за счет поддержания единства наращивания экономического и военного потенциала страны превратить китайскую армию в передовые ВС мирового уровня.

Особо следует отметить, что, как сообщает Kyodo News, если не так давно целью преобразований ВС в Китае считалось достижение превосходства над странами Азиатско-Тихоокеанского региона, то сейчас роль военной силы в защите национальных интересов рассматривается в глобальном контексте. В феврале с.г. опубликованы материалы Центрального военного совета, в которых говорится, что НОАК прежде концентрировала свою военную подготовку на защите побережья, а сейчас наступает новая эра, когда армия должна усилить свои возможности на суше, море и в воздухе. Китаю теперь нужна "всеобъемлющая защита безопасности по всему земному шару".

Наращивание глобальных возможностей Китая уже толкает Америку на ответные меры. Наступление на Поднебесную началось с торговой войны, объявленной Дональдом Трампом в июне 2018 года. Экономический ущерб, который она способна нанести, оценивается в 200 млрд долл.

Еще одной мишенью выбран сложившийся взаимовыгодный союз России с Китаем. По заявлению президента РФ Владимира Путина, в настоящее время "китайско-российское взаимодействие приобрело беспрецедентно высокий и качественный характер". Си Цзиньпин полностью разделяет мнение российского президента, а двусторонние отношения становятся приоритетом во внешней политике обеих стран. По мнению Запада, такие тесные контакты опасны для США и их союзников. Поэтому Вашингтон стремится внести свои коррективы в сложившийся российско-китайский союз и повторить сценарий почти 50-летней давности. О плане, сработавшем когда-то против СССР, вспомнил 95-летний экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, который всегда говорил о необходимости диалога с Россией и в 2016 году даже получил звание академика Российской академии наук. В Штатах к его мнению не всегда прислушивались, что в итоге и привело к геополитическим поражениям Вашингтона, самым большим из которых стало создание политико-экономического союза между Пекином и Москвой после долгих лет конфронтации.

Разногласия между Москвой и Пекином обострились в 1956 году, когда китайский лидер Мао Цзэдун не поддержал политику генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, считая ее противоречащей идеям коммунизма. Начался период ухудшения советско-китайских отношений, а в 1969 году последовал вооруженный конфликт между странами на острове Даманский. В 1971 году госсекретарь Генри Киссинджер посетил Китай перед встречей глав двух государств, которая состоялась в 1972 году. В итоге Америка получила от Китая то, что ей было на тот момент больше всего нужно, – разрыв с Советским Союзом.

Киссинджер считает, что установление американо-российских партнерских связей может способствовать разладу России с китайской стороной. А недоброжелательно настроенный Китай у российских границ станет большой угрозой для безопасности РФ. А взаимодействие Москвы и Пекина способствует их военному сотрудничеству.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533614640
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