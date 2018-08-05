Тегеран подготовил "План С" в случае военного противостояния с Вашингтоном, - Ф.Селимова

07:01 07.08.2018 США пытаются поставить Иран на колени



Фемида Селимова



6 авг. 18



Авиакомпания Iran Air за день до вступления в силу новых санкций США получила партию лайнеров ATR, предназначенных для полетов на короткие дистанции. Фото с сайта www.news.cn

США в понедельник восстановили первую часть санкций в отношении Ирана в связи с выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такой шаг – показатель ненадежности США как партнера, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Кроме того, Вашингтон намерен принимать меры в отношении других стран за сотрудничество с Тегераном. Поэтому франко-итальянская компании ATR приложила усилия, чтобы успеть поставить в Тегеран партию самолетов для изношенной гражданской авиации Ирана.



За день до вступления в силу санкций США пять самолетов ATR 72-600 прилетели в тегеранский аэропорт Мехрабад, сообщило агентство Mehr. О целесообразности режима жестких санкций администрация Дональда Трампа объявила еще в феврале 2017 года – спустя две недели после того, как он обосновался в Белом доме.



Но уже во время своей предвыборной кампании Трампт называл СВПД (достигнут между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией в июле 2015 года в Вене) худшим из когда-либо заключенных соглашений. Ядерная сделка предусматривала отказ Тегерана от производства ядерного оружия в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В мае 2018 года Трамп реализовал свое предвыборное обещание и вывел Вашингтон из СВПД.



Первая порция новых американских санкций включает запрет на проведение финансовых сделок, а также ограничения на торговлю золотом, металлами, продукцией автомобилестроения и ковровой промышленности. Под санкции вновь попадает гражданская авиация Ирана – одна из отраслей, наиболее остро испытавших на себе тяжелые последствия штрафных мер со стороны Запада.



По данным телеканала Al-Arabiya, средний возраст самолетов, которые используются для перевозки пассажиров иранскими авиакомпаниями, составляет 22 года. Изношенность лайнеров неоднократно приводила к авиакатастрофам. Как отметил в интервью Al-Jazeera британский авиационный аналитик Алекс Мачерас, с 1979 года в катастрофах в воздухе погибли более 2 тыс. иранцев, что свидетельствует о "тяжелом состоянии авиации".



После снятия со страны экономических санкций государственный авиаперевозчик Iran Air заключил контракты на общую сумму 38,6 млрд долл. на покупку 210 лайнеров: 110 у Boeing, 100 у Airbus, при этом 20 из них предстояло закупить у ATR, принадлежащей Airbus и итальянской компании Leonardo.



ATR успела поставить Ирану 13 лайнеров, включая пять последних. Впрочем, на дальнейшее пополнение Тегеран теперь вряд ли может рассчитывать. Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что выданные корпорациям Boeing и Airbus лицензии на поставки Ирану самолетов гражданской авиации отозваны.



По словам генерального директора Центра по изучению современного Ирана Раджаба Сафарова, 95% санкций с Тегерана так и не были сняты, а Запад во главе с США не выполнил свои обязательства по ядерной сделке. Он пояснил "НГ", что, согласно СВПД, санкции разного уровня, как двусторонние, так и многосторонние, должны были сниматься поэтапно. При этом главным мерилом и основанием для их снятия были инспекционные заключения МАГАТЭ. "После каждой щепетильной проверки, которую МАГАТЭ проводило каждые три месяца, оно подтверждало, что Иран выполняет свои обязательства", – подчеркнул Сафаров.



Эксперт считает, что Тегерану к санкциям не привыкать, а посему заявления из серии "санкции поставят Иран на колени" он находит преувеличенными. Хотя и не исключает, что определенное негативное воздействие на иранскую экономику они все же окажут. "Иран уже давно готов к режиму санкций. За четыре десятилетия он успел хорошо изучить природу политики Запада во главе с США и на всякий случай подготовил "План В" в случае невыполнения американцами и их союзниками своих обязательств", – рассказал Сафаров.



Он добавил, что у Ирана есть и "План С", который будет реализован в случае, если ситуация станет критической и будет близка к военному противостоянию. По словам Сафарова, такой сценарий развития событий не исключен, учитывая постоянные угрозы в адрес Тегерана из США, Израиля и стран Персидского залива. "В случае атаки на Иран, совершенно очевидно, что его реакция будет ощутимой. Ряд мер с его стороны сразу же будет предпринят – от мобилизации народа до приведения в действие суперсовременной техники. Тегеран обладает хорошей противовоздушной обороной, передовой ракетной технологией. Есть возможности космического базирования спутников Ирана и, самое главное, имеются хорошо подготовленные группы спецназа, которые решают локальные задачи во время военных операций. Тегеран готов к тому, чтобы эффективно отразить любую атаку, будь то на земле, в воздухе, над или под водой, независимо от того, кто за ней стоит", – рассказал эксперт.



По его словам, в действие также будет приведена специальная программа по нанесению ущерба тем странам, которые предоставят свою территорию и воздушное пространство для атаки на Иран или будут содействовать этому. "Они будут уничтожены или подвергнуты атаке в первую очередь", – пояснил Сафаров. Тегеран тщательно прорабатывает "План С", регулярно проводя маневры в условиях, максимально приближенных к реалиям. "В общем, весь потенциал Ирана – военный, экономический, финансовый, геополитический – подготовлен на должном уровне", – убежден эксперт.



Сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана выразил в понедельник Европейский союз. "Мы полны решимости защищать европейские хозяйствующие субъекты, ведущие законный бизнес с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", – говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранных делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.



Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный "блокирующий статут", отмечается в документе. Как сообщала ранее Еврокомиссия, "блокирующий статут" запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США и позволяет им возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их.



Несмотря на эти меры, о прекращении сотрудничества с Тегераном уже заявили французские компании Total и CMA CGM Group, немецкие Wintershall и Adidas, датская Maersk Tankers и др.



"У ЕС нет никакой самостоятельности в принятии решений в области политики, безопасности, торгово-экономических связей или финансов. Сообщество полностью зависит от США, – считает эксперт. – Поэтому Иран трезво смотрит на возможности ЕС, видит, как он мечется в поиске каких-то вариантов, не имея для этого необходимых ресурсов. В целом Тегеран не питает особых надежд на то, что получит какие-то гарантии по закупке иранской нефти со стороны европейских компаний. До тех пор пока эти компании не будут застрахованы от ущерба от американских санкций, очевидно, ни одна из них не станет сотрудничать с Ираном".



Между тем следующий этап антииранских санкций, который будет введен в ноябре, коснется преимущественно топливно-энергетического комплекса и банковской сферы. При этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания СВПД. Источник - ng.ru

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