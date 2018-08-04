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Монголия как морская держава
00:25 07.08.2018

Монголия выходит на морской рынок Азиатско-тихоокеанского региона одновременно в качестве экспортера и перевозчика, опираясь на сотрудничество с Республикой Корея, КНР и Россией. О механике сотрудничества и планах на ближайшую перспективу ИАА "ПортНьюс" рассказал директор Морской администрации министерства дорог и развития транспорта Монголии Саранжав Тувшинтур.

- В последние годы Монголия все увереннее заявляет о себе как о новом морском государстве. В чем суть концепции развития национальной отрасли морского транспорта и каковы ее основные ориентиры?

- Для Монголии, расположенной отдаленно от моря между границами России и Китая, нет иного выхода, как осуществлять международную торговлю через территории этих двух ближайших стран-соседей. В связи с этим наша страна участвует в международной торговой транспортной системе, ставя перед собой задачу экспорта продукции на рынки третьих стран морским путем. Сначала по железной дороге, а затем - через морские порты Китая и России. Монголия уже сформировала правовую среду для выхода к морю через территории стран-соседей и для использования их морских портов. Провела активные переговоры по вопросам свободного доступа к морским портам и использования морских портов прибрежных стран региона на благоприятных условиях. А также присоединилась к многосторонним соглашениям и заключила межправительственные соглашения. Благодаря этому нам удалось получить доступ к Северным и Северо-Восточным портам Китая, открытым для внешней торговли.

К примеру, в 2016 году Морская администрация Монголии подписала "Соглашение о Сотрудничестве" с администрацией морского порта Цзиньчжоу провинции Китая Ляонин, и в рамках задачи - развить данный порт как один из активно используемых морских выходов Монголии, в порту Цзиньчжоу было официально открыто представительство Морской администрации Монголии.

- Каковы основные партнеры Монголии в данной отрасли?

- Кроме дружеских отношений, которые Монголия развивает с Россией и Китаем, Монголия реализовывает многочисленные межправительственные соглашения о сотрудничестве, заключенные с двумя ближайшими странами-соседями. А также Морская Администрация Монголии заключила ряд меморандумов о сотрудничестве с международными организациями, функционируюущими в морской отрасли. К примеру, мы поддерживаем сотрудничество с Южной Кореей и Италией в сфере развития морского транспорта и использования морских портов.

- Какой объем товаров и на какие рынки готова направить Монголия, используя морские перевозки?

- Монголия обладает богатыми горнорудными ресурсами, в том числе неисчерпаемым запасом угля, особенно - коксующегося угля. В связи с этим мы сталкиваемся с необходимостью доставки этого природного богатства на рынки третьих стран морским путем через порты стран-соседей.

Учитывая эти условия, мы завершили ряд исследовательских работ по условиям и возможностям морской перевозки горнорудной продукции Монголии в направлении рынков третьих стран через территории России и Китая.

С целью гарантированного экспорта угля по конкурентоспособным ценам была создана совместная судоходная компании Монголии и Южной Кореи - "Монгол - Саммок Ложистикс". Мы предполагаем, что за единовременную морскую перевозку суда компании могут перевезти до 60 000 тонн навалочного груза.

- Расскажите о ее возможностях компании.

- Совместная монголо-южнокорейская судоходная компания "Монгол - Саммок Ложистикс" была учреждена в Сеуле в 2015 году с целью экспорта горнорудной продукции и минерального сырья Монголии на рынки третьих стран. Созданию компании предшествовал ряд межправительственных соглашений и в итоге оно было санкционировано постановлением правительства Монголии.

Флот "Монгол-Саммок Лоджистикс" представлен пятью судами: JUPITER ACE (2009 г., DW 32,500 MT), BK ALICE и SM AURORA (2012, 82,000), ULTRA ALPHA и ULTRA OMEGA (2015, 63,500).

В задачи компании, помимо экспортирования энергоносителей, входят такие направления как содействие развитию отрасли морского транспорта Монголии; расширение возможностей выхода Монголии к морю; участие в международной деятельности по морскому транспорту и торговле; подготовка монгольских специалистов в отрасли морского транспорта и т.д.

- Сколько и какие виды грузов перевозит компания ежегодно? На каких направлениях? Какова динамика развития компании?

- Как я уже отметил, совместная монголо-южнокорейская судоходная компания была учреждена с целью транспортировки горнорудной продукции Монголии на рынки третьих стран. В течение прошедших двух лет в сфере подготовительных работ для морской транспортировки груза мы провели исследовательские работы относительно рыночных цен и тарифов, а также по выявлению вопросов соответствующей инфраструктуры нашей страны.

Совместная компания обладает потенциалом для перевозки не только горнорудной продукции Монголии, а также продукции других стран, что создает возможность для Монголии содействовать международному морскому транспорту, и в итоге, развитию морского транспорта, облегчающего внешнюю торговлю Монголии.

- Где базируется и обслуживается флот компании?

- Центральный офис корейской стороны совместной компании функционирует в порте Пусан, и в связи с этим мы планируем вести деятельность совместной компании, опираясь на этот порт.

- Какие экипажи работают на судах?

Республики Кореи и Мьянмы. С 2013 года в сотрудничестве с Институтом морского транспорта и рыбного хозяйства Республики Кореи мы подготавливаем монгольских граждан по профессии моряков 3-го разряда. Эти моряки проходят профессиональную практику на судах компании. С 2013 года мы подготовили более 10-ти монгольских моряков.

- Каковы планы по расширению деятельности флота, строительству новых судов?

- Так как на сегодняшний день деятельность совместной компании по морскому транспорту еще не стабилизировалась, пока еще рано затрагивать вопрос о производстве нового судна.

- Какую роль в процессе выхода Монголии на морской рынок играет Россия и каковы основные направления сотрудничества?

- Помимо сотрудничества в области транспорта одним из приоритетных направлений для нас является область морского образования. Подготовка кадров для морской отрасли входит в сферу деятельности Морской администрации Монголии. С 2007 года ряд монгольских студентов получили высшее морское образование в Морском государственном университете им. адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке, завершив образовательные прораммы по судовождению, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики, а также по эксплуатации судовых энергетических установок. Сегодня эти выпускники работают в области регистрации судов и инспекции судов по государствам флага.

На сегодняшний день мы осуществляем задачу дальнейшего расширения сотрудничества в сфере подготовки и специализирования в России наших кадров для работы в отрасли морского транспорта.

- Каковы основные тенденции в работе Монгольского судового регистра?

- Монголия начала открытую регистрацию судов в 2003 году в Сингапуре. В Государственный судовой регистр Монголии регистрируются только грузовые суда, в наш регистр не входят суда военно-морских сил, а также рыболовные и пассажирские суда Монголии и других стран.

Монголия проводит регистрацию судов на условиях временной или постоянной регистрации, а также на условиях однократного путешествия судна, ипотеки судна и фрахтования судна без экипажа. Мы принимаем запросы по регистрации судов онлайн в течение 24-х часов в сутки все 7 дней недели.

- Расскажите о проекте транспортировки грузов через российский порт Восточный. Насколько известно, соглашение о транзите угля из Монголии через порт Восточный было подписано во Владивостоке во время Восточного экономического форума в 2017 году, в котором участвовал президент Монголии г-н Халтмаагийн Баттулга. Какую грузовую базу, категории угля и объемы перевалки данный проект подразумевает? На какой срок он рассчитан?

- Мы завершили экономические расчеты и исследования по возможным вариантам и допустимым условиям экспортной перевозки угля Монголии через российский порт Восточный. На сегодняшний день мы проводим совместные официальные встречи и обмениваемся мнениями с Российской стороной относительно вопроса реализации этой деятельности. Согласно нашим расчетам, общий объем перевозки угля за год может достичь 2 млн тонн. Но вопрос о выгрузке и хранении угля в порте Восточный остается пока еще нерешенным окончательно.

- Каков объем инвестиций подразумевает реализация данного проекта? Какие основные работы он предполагает?

- После того как нам удастся решить вопросы транзитной перевозки, и успешно провести пилотную перевозку груза через Россию, нам предстоит пройти задачу поэтапной реализации вопросов развития инфраструктуры, необходимой для таких перевозок.

Учитывая сегодняшние условия, мы должны в первую очередь сконцентрироваться на вопросе запуска пилотной перевозки угля через дальневосточные порты России. Самая главная задача, которую нам предстоит решить для успешного осуществления пилотной перевозки с минимальными препятствиями, - это обоюдное внимание к данному вопросу с обеих сторон.

К примеру, Монголия будет в дальнейшем поэтапно реализовывать ряд проектов по комплексному решению вопросов инфраструктуры страны, строительству специализированного терминала для погрузки, выгрузки и перегрузки угля. Также мы планируем реализовать сотрудничество в области инвестиций в дальневосточные порты.

- Какую долю от общих поставок угля Монголии предположительно займет перевалка через Дальний Восток России?

- В 2017 году общий объем экспорта угля из Монголии составил 33,4 тонн. Согласно нашим расчетам, около 10% общего объема экспортируемого угля можно перевезти к третьим рынкам морским транспортом.

- Почему в качестве транзитного узла выбран порт Восточный? Рассматриваются ли другие российские порты для транспортировки монгольских грузов?

- Результаты тщательного изучения порта Восточный показали, что этот порт полностью снабжен самой современной, автоматизированной высокой техникой и оборудованием, включающим технику нагревания, размораживания и выгрузки угля в зимний сезон, не нанося какого-либо ущерба вагонам, груженным углем. Но мы считаем, что условия и возможности для сотрудничества с Дальневосточными портами России остались открытыми для нас.

- Действует ли данный проект в рамках льготного режима "Свободный порт Владивосток" и имеет ли другие преференции в рамках межгосударственных соглашений?

- На данный момент мы не обладаем информацией о льготных режимах Свободного порта Владивосток. Если нам предоставится возможность использовать этот льготный режим, который вы имеете в виду, мы конечно не откажемся от нее. Мы обязательно изучим этот вопрос.

- Какие транспортные компании участвуют в данном проекте?

- Без сомнения за деятельность в направлении морского транспорта будет ответственна наша совместная компания "Монгол-Саммок Ложистикс", а наземной транспорт будет осуществляться с участием логистических компаний двух стран.

- Какие основные грузополучатели?

- Мы планируем экспортировать уголь в Японию, Южную Корею, Индию и другие страны с высоким уровнем потребления угля. Но этот вопрос также зависит от того, с какими иностранными партнерами заключила договор Монгольская компания по торговле угля, а также в каком направлении стороны согласовались по договору транспортировать товар. Первичная задача, которая стоит перед нами, - это формирование правовой основы для решения логистических вопросов по перевозке товара до морского порта и с порта до третьей страны без каких либо препятствий.

- На какой стадии данный проект находится сейчас?

- Можно сказать, что сегодня он на стадии подготовки. Завершены все необходимые экономические расчеты и исследовательские работы, теперь мы работаем над созданием условий для осуществления пилотной перевозки.

- Какие прогнозы в части его реализации в 2018 году?

- В текущем году мы планируем осуществить пилотную перевозку угля в первую очередь в объеме от 5 тыс. то 33 тыс. тонн через один из портов Дальнего Востока России.

Беседовал Евгений Панкратьев.

Источник - ИАА "ПортНьюс"
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