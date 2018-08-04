 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.08.2018
20:40  БРИКС указала Эрдогану на дверь. Из-за НАТО
18:30  В афганском Баграме талиб-камикадзе взорвал трех чешских "миротворцев" НАТО
18:07  История повторяется: все идет к отставке Си Цзиньпина? - Акио Яита
17:59  Другое прошлое: какую историю учат в странах бывшего СССР
17:52  От химеры наций к империи народов, - М.Медоваров
17:46  В Казахстане начали на практике переходить на латиницу. К чему это приведет? - Вести.Uz
16:56  Узбекистанская красавица Даша Масальская - "Мисс СНГ Instagram-2018"
16:50  Русский американский остров. Пора возвращать Уналашку в родную гавань
16:23  Скоропостижно скончался депутат Парламента Узбекистана Анвар Байкулов
16:09  Под медные трубы. Казахстанские олигархи двинулись на Россию, - В.Половинко
15:32  Кыргызские кланы: "У совестливой власти нет родни?", - Элеонора Сагындык кызы
15:14  Индонезийский остров Ломбок тряхнуло на 7 баллов - более 100 погибших
15:08  Торговая война: Четыре рычага, которые Китай может использовать в отношении США, - Сесилия Баррия
15:04  На кыргызов повесят еще 4 млн евро долга. От щедрот ЕБ
14:42  Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
14:35  Совсем не наш человек. О погибшем Орхане Джемале, - Эдуард Лимонов
13:18  Старый гитлеровский Юнкерс" спикировал в Альпы - 20 трупов туристов
10:46  Кто остановит массовую вырубку деревьев в Узбекистане
09:14  Штурмуя пик Ленина погибла замдекана российской "Плехановки" Наталья Чионова
08:55  Кыргызский "Дордой" меняет ориентацию. Сколько еще проживет крупнейший рынок в Центральной Азии, - Е.Иващенко
08:50  Базар под свежей вывеской. В Узбекистане построят деловые центры Business City
08:41  Торговая война с элементами асимметрии. Китай ответит на рост американских пошлин чем сможет, - Т.Едовина
08:38  Мирзиеев вновь перетряхнул аппарат УзбГенпрокуратуры
08:28  7 тысяч километров в час! Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2
08:25  Письменность как политика. О символическом уходе из Русского мира, - В.Катасонов
08:13  Своя рука владыка… Почему провалилась попытка реформировать казахстанскую науку?
08:10  Кого поддержит Казахстан в случае войны Армении с Азербайджаном? - САМ
07:48  Полный пассив. Грозит ли Макрону политическая смерть, - "НГ"
07:45  Пекин объявляет Вашингтону нефтяную войну, - О.Соловьева
07:43  Сирийские тайны Генштаба РФ всплыли в зарубежных СМИ, - В.Мухин
00:30  "Китайская приманка" для Путина. США надеятся втянуть Россию в новую гонку вооружений, - К.Душенов
00:26  Бурский интерес. Почему белое население Африки собралось на переезд в Россию, - "Огонек"
00:21  Наводить порядок в Сирии идет Китай, - Заур Караев
00:17  Джихадисты, несущие смерть в Центральную Азию, - Times
Воскресенье, 05.08.2018
19:11  В Ташкенте в рабочем кабинете зарезан начальник патрульно-постовой службы УзбМВД полковник Акрамов
17:14  КырМинтранс ищет инвестора на строительство платного 6-полосного автобана от Бишкека до казахской границы
14:51  Дело Матраимова - приговор кыргызской Фемиде
14:50  Миграционный коллапс: нелегалы облюбовали Испанию
14:45  Тайны Акыртаса, или рассказ о загадочном дворце на юге Казахстана
14:42  Зачем Турция будет вступать в БРИКС и почему это неизбежно?
14:40  Почему Путин не назначает в правительство "правильных патриотов"
07:37  Президента Венесуэлы Н.Мадуро пытались взорвать беспилотником на параде
01:09  Алматы тряхнуло из Китая на 4,4 балла
Суббота, 04.08.2018
21:25  Стивен Сигал получил должность в МИД России
18:12  Россия предоставила Казахстану доступ к "военному" сигналу ГЛОНАСС
17:50  "Ертіс promenade". В Казахстане фестивалят в честь "Великой степи" и ее детей
16:40  В казахстанском Актобе изловили и посадили главаря банды "Четыре брата", особо опасного инвалида-колясочника
16:13  Путь банкстеров. Почему политическое единство Запада будет разрушаться все сильнее и сильнее, - М.Хазин
14:16  Как озеленяли Ташкент в 1884 году (история), - Ю.Флыгин
07:58  Какую игру ведет Трамп с проектом "арабского НАТО"? - Жан-Сильвестр Монгренье
07:54  Мой сын, Усама: первое интервью матери лидера "Аль-Каиды"*, - Гардиан
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Афганистан   | 
В афганском Баграме талиб-камикадзе взорвал трех чешских "миротворцев" НАТО
18:30 06.08.2018

В Афганистане талиб-смертник взорвал троих чешских военных из миссии НАТО

На востоке Афганистана близ военной базы Баграм в провинции Парван при взрыве погибли трое чешских военных, служивших в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщает Министерство обороны Чехии.

Террорист-смертник взорвал себя утром 5 августа. Погибшие солдаты служили в 42-м механизированном батальоне из Табора, что в Южной Чехии. Мартину Марцину было 36 лет, капралу Камилу Бенешу 28 лет, а капралу Патрику Степанеку 25 лет. При взрыве ранения получили также американец и двое афганцев. В заявлении НАТО говорится, что взрыв произошел, когда военные осуществляли плановое патрулирование местности. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

Погибшие военнослужащие. Фото пресс-службы Министерства обороны Чехии
Соболезнования родственникам погибших выразил президент Чехии Милош Земан, заметивший, однако, что этот инцидент не должен помешать борьбе с международным терроризмом, премьер Андрей Бабиш, который в своем посте в Twitter назвал погибших "героями", а также глава Минобороны Лубомир Метнар, заявивший, что трагическая гибель трех наших солдат "сильно поразила" его. Начальник генштаба армии Чехии генерал-лейтенант Алеш Опата тоже заявил, что погибли "герои, которые участвовали в борьбе с терроризмом за пределами Чехии", и "вся страна должна гордиться ими". Соболезнования выразил в своем Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО осуществляет в Афганистане небоевую миссию "Решительная поддержка" (Resolute Support), в стране находятся 230 чешских солдат, которые помогают правительственным силам в борьбе с "Талибаном". К 2020 году их количество должно увеличиться до 390. В этой стране погибли уже 13 чешских военнослужащих, в последний раз - 8 июля 2014 года - в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм.

Накануне, 5 августа, по меньшей мере трое офицеров афганской национальной армии были убиты и трое ранены в результате атаки смертника напротив контрольно-пропускного пункта в парке Бехсуд Пул (Behsud Pul) в Джалалабаде, передает TOLOnews. Взрыв прогремел около 19 часов по местному времени. По данным Pajhwok Afghan News, в числе трех погибших есть один гражданский. По заявлению местной администрации, погиб один офицер, еще пятеро ранены.

В тот же день взрыв произошел в уезде Гармсир (Garmsir) южной провинции Гильменд в зоне, неподконтрольной правительственным силам. Там погибли четверо членов одной семьи, ранения получили десять человек, в том числе женщины и дети.

В июле, спустя месяц после короткого перемирия, на которое согласились талибы, газета New York Times со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида сообщила, что "Талибан" впервые за многие годы решил воздержаться от терактов против гражданского населения и что руководители движения отдали приказ прекратить теракты в городах, однако талибы вскоре опровергли эту публикацию.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533569400
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  