В афганском Баграме талиб-камикадзе взорвал трех чешских "миротворцев" НАТО

18:30 06.08.2018 В Афганистане талиб-смертник взорвал троих чешских военных из миссии НАТО



На востоке Афганистана близ военной базы Баграм в провинции Парван при взрыве погибли трое чешских военных, служивших в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщает Министерство обороны Чехии.



Террорист-смертник взорвал себя утром 5 августа. Погибшие солдаты служили в 42-м механизированном батальоне из Табора, что в Южной Чехии. Мартину Марцину было 36 лет, капралу Камилу Бенешу 28 лет, а капралу Патрику Степанеку 25 лет. При взрыве ранения получили также американец и двое афганцев. В заявлении НАТО говорится, что взрыв произошел, когда военные осуществляли плановое патрулирование местности. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".



Погибшие военнослужащие. Фото пресс-службы Министерства обороны Чехии

Соболезнования родственникам погибших выразил президент Чехии Милош Земан, заметивший, однако, что этот инцидент не должен помешать борьбе с международным терроризмом, премьер Андрей Бабиш, который в своем посте в Twitter назвал погибших "героями", а также глава Минобороны Лубомир Метнар, заявивший, что трагическая гибель трех наших солдат "сильно поразила" его. Начальник генштаба армии Чехии генерал-лейтенант Алеш Опата тоже заявил, что погибли "герои, которые участвовали в борьбе с терроризмом за пределами Чехии", и "вся страна должна гордиться ими". Соболезнования выразил в своем Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.



НАТО осуществляет в Афганистане небоевую миссию "Решительная поддержка" (Resolute Support), в стране находятся 230 чешских солдат, которые помогают правительственным силам в борьбе с "Талибаном". К 2020 году их количество должно увеличиться до 390. В этой стране погибли уже 13 чешских военнослужащих, в последний раз - 8 июля 2014 года - в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм.



Накануне, 5 августа, по меньшей мере трое офицеров афганской национальной армии были убиты и трое ранены в результате атаки смертника напротив контрольно-пропускного пункта в парке Бехсуд Пул (Behsud Pul) в Джалалабаде, передает TOLOnews. Взрыв прогремел около 19 часов по местному времени. По данным Pajhwok Afghan News, в числе трех погибших есть один гражданский. По заявлению местной администрации, погиб один офицер, еще пятеро ранены.



В тот же день взрыв произошел в уезде Гармсир (Garmsir) южной провинции Гильменд в зоне, неподконтрольной правительственным силам. Там погибли четверо членов одной семьи, ранения получили десять человек, в том числе женщины и дети.



В июле, спустя месяц после короткого перемирия, на которое согласились талибы, газета New York Times со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида сообщила, что "Талибан" впервые за многие годы решил воздержаться от терактов против гражданского населения и что руководители движения отдали приказ прекратить теракты в городах, однако талибы вскоре опровергли эту публикацию. Источник - Фергана

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