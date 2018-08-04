 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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История повторяется: все идет к отставке Си Цзиньпина? - Акио Яита
18:07 06.08.2018

Акио Яита, 3 августа 18

Все становится похожим на события 40-летней давности, как перед отставкой Хуа Гофэна (Hua Guofeng)", - взволнованно говорит мне по телефону высокопоставленный член Коммунистической партии Китая (КПК).
"Я с нетерпением жду того, как будут развиваться события на партийной конференции в Бэйдайхэ в августе", - говорит этот партийный чиновник, пожелавший остаться анонимным. Считается, что он близок к союзникам бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао (Hu Jintao) и подвергается преследованиям со стороны фракции Си Цзиньпина в виде угроз проведения против него партийного расследования.
Некоторые странности в "диктаторском режиме Си Цзиньпина", по его словам, появились с начала июня. В последнее время растет число дней, когда имя президента Си Цзиньпина не упоминается на первой полосе государственных газет, включая "Жэньминь жибао", газету органа Коммунистической партии Китая. Кроме того, во многих городах, прежде всего в Пекине и Шанхае, удаляются баннеры с цитатами президента Си, такими как "Китайская мечта" и "Цель великого обновления китайской нации", которые раньше вывешивались на пешеходных мостах и в других общественных местах. Примечательно и то, что присутствие премьер-министра Ли Кэцяна (Li Keqiang), который дистанцировался от политики Си, сейчас становится более заметным в китайском обществе.
Премьер-министр Ли встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда он посетил Берлин в начале июля. Сразу после этого Лю Ся (Liu Xia), жена покойного лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо (Liu Xiaobo), которого китайские власти держали под домашним арестом в течение многих лет, получила разрешение покинуть Китай и вылететь в Германию. Это вызвало целый шквал критики.
Стремясь усилить однопартийное диктаторское правление Коммунистической партии, Си всегда занимал жесткую позицию в отношении демократических движений и деятельности правозащитников. Тот факт, что ее отъезд состоялся по инициативе премьер-министра Ли, по мнению некоторых партийных источников, может быть истолкован как признак того, что абсолютная власть Си в ядре Коммунистической партии, возможно, начала разрушаться.
Торговая война, разразившаяся между США и Китаем в марте, нанесла серьезный удар по китайской экономике. Многие заводы в прибрежных городах Китая были вынуждены остановить работу, в то время как цены на акции резко упали. Си, если уж на то пошло, вел переговоры с Вашингтоном совместно с вице-премьером Лю Хэ (Liu He), одним из своих ближайших соратников, всегда действующим по его поручению. Тем не менее, все попытки отстоять интересы Китая закончились неудачей.
Впоследствии чувство необходимости принятия срочных мер распространилось в коммунистической партии. Ее члены опасались, что китайская экономика "может обанкротиться", если не прекратится торговая война с США. Более того, было высказано мнение о том, что экспансионистский подход президента Си в проведении политики на море, который разжег пламя китайского национализма, должен нести ответственность за возникновение торговой войны с США.
Согласно хорошо информированным источникам, такие партийные старейшины, как Цзян Цзэминь (Jiang Zemin), Ху Цзиньтао, Чжу Жунги (Zhu Rongi) и Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) в начале июля направили совместное письмо руководству партии. Они настоятельно призвали руководство партии провести пересмотр экономической и дипломатической политики. Несмотря на высокую оценку успехов администрации Си за последние несколько лет, в письме отмечается, что у партии есть множество проблем, в том числе тенденция к развитию культа личности и левого радикализма. Эти негативные явления, как подчеркивается в письме, "должны быть исправлены настолько быстро, насколько это возможно".
Эти предупреждения напоминают об обстоятельствах 1976 года, когда Хуа Гофэн, зарекомендовал себя как верховный лидер Китая и преемник Мао Цзэдуна. Далее он продвигался вперед, используя догматическую экономическую политику и делая из себя икону. Эти действия привели к конфликту с таким старейшим и авторитетным членом партии, как Дэн Сяопин (Deng Xiaoping).
Однако влияние Хуа постепенно ослаблялось после того, как его политика была отклонена на пленарном заседании ЦК КПК, проведенном в конце 1978 года. После этого пленарного заседания он продолжал упорствовать, но его ближайшие помощники начали терять свои позиции один за другим. Хуа был вынужден покинуть политическую сцену, и ушел со своего поста около трех лет спустя.
С конца июля по середину августа на летнем курорте Бэйдайхэ в провинции Хэбэй планируется провести ключевое заседание политической элиты Китая с участием и партийных старейшин. Существует вероятность столкновения сил, поддерживающих Си с силами, которые выступают против него. Как отметил ветеран партии: "Прискорбно, но на этот раз, в отличие от 1978 года, среди противников Си в Коммунистической партии нет сильного политика, сравнимого с Дэн Сяопином".
Таким образом, вопрос о том, удастся ли вытеснить из руководства Си Цзиньпина остается неясным.

Источник - asiarussia.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533568020
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