Другое прошлое: какую историю учат в странах бывшего СССР

17:59 06.08.2018 Что пишут в учебниках истории постсоветских стран



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Новый украинский учебник по географии, в котором украинцы названы "древнейшей в мире" нацией, якобы подарившей миру полеты в космос, вызвал критику и возмущение со стороны не только российских, но даже и киевских политиков. "Газета.Ru" рассказывает, о чем можно узнать из школьных учебников других стран бывшего СССР.

Представленный на этой неделе новый украинский учебник по географии вызвал бурную реакцию экспертного сообщества и интернет-пользователей. Абсурдность многих пассажей поразила даже украинских политиков - депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович заявил, что киевские власти пытаются строить страну "за счет внушаемого детям бреда, подменяющего реальные дела".

Создатели учебника Петр Масляк и Светлана Капирулина, в частности, утверждают, что украинцы издревле снабжали страны по всему миру пшеницей: "Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую украинские переселенцы завезли в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир".

Кроме того, украинцы якобы разработали теорию космических полетов, сделав для развития космонавтики "больше, чем все другие народы мира, вместе взятые". "Непреодолимая тяга к звездам - ​​это особенность украинского характера, - говорится в учебнике. - Наша нация дала миру Крылья".

Вдобавок авторы учебника настаивают, что украинское государство с древних времен существовало в одних и тех же границах, а сами украинцы - пишут они со ссылкой на неких "американских ученых" - "древнейшая нация мира".

Немецкие же историки, по словам Масляка и Капирулиной, называют украинцев не иначе, как "славянизированными германцами".

Украинские учебники регулярно радуют общественность новыми "перлами" - утверждение о том же "древнейшем в мире" украинском народе ранее появлялось и в учебнике по истории для седьмого класса, рекомендованном, кстати, минобрнауки Украины. Его авторы, Роман Лях и Надежда Темирова, пишут, что история украинского народа насчитывает ни много ни мало 140 тыс. лет, то есть украинцы, по их мнению, древнее неандертальцев.

Разумеется, в украинских учебниках истории отражена и версия Киева о том, что всесоюзный голод 1932-1933 годов, охвативший все ключевые зерновые районы СССР, являлся целенаправленным геноцидом украинцев и "тоталитарным террором", осуществленным советскими властями. Авторы школьных учебников утверждают, что за годы "голодомора" погибли до 12 миллионов украинцев, хотя с учетом демографической ситуации в стране это явное преувеличение.

Интересно и то, как авторы преподносят "русификацию", которая во всех учебниках указана как одна из основных черт советской послевоенной политики в УССР. Не ставя под сомнение стремление советских властей укреплять на Украине русское языковое преимущество, создатели учебных пособий по истории сами приводят факты, противоречащие их же утверждениям, например: "объем передач республиканского телевидения делился в языковом отношении напополам".

Стоит отметить, что в школьных учебниках большинства стран бывшего СССР Россия представлена в негативном свете - ее называют "оккупантом" и "колонизатором", и только две постсоветские республики - Белоруссия и Армения - не обвиняют русских в геноциде своего населения.



Страны Балтии

Ожидаемо негативно Россию преподносят в школьных учебниках балтийских государств - Латвии, Литвы и Эстонии. В латышских учебных пособиях период пребывания в составе СССР - "советская оккупация" - описывается как целенаправленный "геноцид Москвы против народа Латвии". Занятно, что в учебнике для 12-классников показаны фотографии новых домов, построенных в годы СССР, которые сопровождаются следующей подписью: "Новые микрорайоны города, которые в других странах свидетельствуют о росте благосостояния государства, в Латвии стали символом оккупации". При этом в учебниках нет никакой информации о современной России.

Как и на Украине, школьники в странах Балтии узнают о "насильственной русификации" и попытках советских властей "уничтожить их идентичность" за счет активной миграции русскоязычного населения в этот регион.

Авторы эстонских учебников утверждают, что "в результате колонизаторской политики [СССР] некоторые районы Эстонии превратились в русскоязычные, и эстонское население из них практически исчезло". Говорится и о русификации Эстонии в XIX веке: в 1887 году русский язык был объявлен единственным дозволенным языком обучения в народных школах. Дети зачастую не понимали, о чем идет речь на уроках. Многие учителя были уволены за слабое владение русским языком".



Белоруссия

А вот в белорусских учебниках создание СССР и установление советской власти рассматривается как добровольное и суверенное решение белорусов. "Договор о создании СССР заключили между собой четыре независимые советские республики: БССР, РСФСР, УССР и ЗСФСР. Союз ССР создавался как добровольное объединение равноправных республик, как единое союзное государство", - пишет автор учебника истории Белоруссии с конца XVIII века по 1999 год Евгений Новик.

Период репрессий в СССР рассматривается осторожно, хотя и отмечается, что большое количество людей были расстреляны ни за что: "Защищая себя, государство в очень резкой форме вело борьбу против сил капиталистической реставрации. Значительное количество арестованных присуждались к расстрелу. При этом многие дела были сфальсифицированы", - говорится в книге того же Новика.

Между тем распад Советского Союза в 1991 году преподносится в белорусских учебниках как в событие, достойное сожаления: "На руинах СССР возникло аморфное, нежизнеспособное Содружество Независимых Государств".



Средняя Азия

В Киргизии школьникам подробно рассказывают о восстании в Семиречье 1916 года, когда Российская империя издала указ о мобилизации мужского населения Средней Азии и Казахстана на "тыловые работы". Кстати, в 2013 году в республике вспыхнул скандал из-за "нетолерантного" описания тех событий в учебнике, написанном историком Муратом Иманкуловым.

Установление советской власти в Киргизии оценивается негативно, это характерно и для школьных учебников и в соседнем Узбекистане: "Если называть вещи своими именами, если провести параллели с мировой историей и практикой, то Узбекистан, по сути, представляет собой полуколониальную страну с однобокой, полностью зависимой от Центра деформированной экономикой".

Киргизские учебники описывают период пребывания в составе СССР как крайне неблагоприятный: "За всю свою трехтысячелетнюю историю кыргызский народ не был в таком жалком состоянии, как при продолжателях дела царского империализма - красных милитаристах".

При советской власти страна, как отмечают авторы учебников, превратилась в сырьевую базу, "уровень социального развития и социального обеспечения был намного ниже, чем у большинства европейских союзных республик".

В то же время в учебных пособиях уточняется, что вопреки советской системе стране все же удалось достигнуть определенных успехов - благодаря "стараниям трудолюбивого киргизского народа" были построены города и школы, достигнуты успехи в науке и искусстве.



Казахстан

В школьном учебнике по истории сказано, что присоединение Казахстана к России происходило в течение 135 лет, где-то - добровольно, где-то - посредством завоевания казахских земель. "Переселение представителей других национальностей в Казахстан началось в период царской власти и продолжалось в советское время", - говорится в пособии "Рассказы по истории Казахстана".

К установлению советской власти авторы казахских учебников относятся негативно, отмечая, что вхождение страны в состав Союза было насильственным и пресекло движение народов Туркестана к независимости. Период репрессий описывается как геноцид казахов.

Кстати, в отличие от учебников во многих бывших советских республиках, в казахских пособиях употребляется термин Великая Отечественная война. О ее начале школьники в Казахстане, вероятно, скажут то же, что и российские: "Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война".



Закавказье

Авторы учебников в Армении отмечают, что завоевание Россией Закавказья, с одной стороны, положило начало "эпохе колониализма", а с другой - ознаменовало и период расцвета национальной культуры. "Развитие экономической жизни обусловило и развитие градостроения. По чертежам армянских архитекторов построено множество зданий как в России, так и в Турции".

При этом в целом Россия якобы смотрела на Армению "как на колонию, делала из нее сырьевой источник и рынок сбыта товара".

Создание СССР описывается в учебниках как насильственное установление власти советов "на фоне угрозы турецкого завоевания". Гражданская война рассматривается как событие, происходившее в другом государстве. Авторы армянских учебников уделяют особое внимание тому, что в 1923 году советские власти несправедливо отсоединили от Армении и передали Азербайджану Нагорный Карабах: "Это было сделано именно таким образом, чтобы НКАО не имела границ с Арменией. Между Карабахом и Арменией образовался коридор в десятки километров…".



Азербайджан

Азербайджанские школьники изучают историю России в общей сложности 18 часов и выносят с уроков истории весьма негативные представления о нашей стране. Нахождение в составе Российской империи авторы учебников называют "невыносимым": "Все царские чиновники на Кавказе с жадностью присваивали народное добро, оскорбляли национальные чувства людей".

Советская власть воспринимается ничуть не лучше - ее установление описывают как начало "оккупации в результате агрессии советской России", а русских обвиняют в геноциде азербайджанцев. Индустриализация, отмечают авторы учебных пособий, превратила страну в "сырьевую базу", а коллективизация была "продолжением имперской колониальной политики".

Азербайджанским школьникам объясняют, что "война с фашизмом" (термин Великая Отечественная война не используется) началась в результате борьбы великих мировых держав за господство. При этом в учебниках говорится, что СССР хотя и стал жертвой, преследовал свои тайные имперские цели.

"У Советского руководства в отношении Азербайджана был свой грязный план. Согласно этому плану, население Азербайджана должно было быть депортировано в Среднюю Азию и Казахстан. Причина - недоверие государства к азербайджанцам. М. Дж. Багиров сумел убедительными аргументами отговорить И. Сталина от этой затеи", - говорится в учебнике истории для одиннадцатиклассников. Источник - gazeta.ru

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