 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане начали на практике переходить на латиницу. К чему это приведет? - Вести.Uz
17:46 06.08.2018

КАЗАХИ СВЕРНУЛИ НА ЛАТИНИЦУ

Так, в Усть-Каменогорске более 120 преподавателей, военных и госслужащих попробовали как писать на латинице по новым правилам правописания.

До этого апробации прошли в Кокчетаве и Караганде. А в министерстве культуры и спорта пока заканчивают подготовку свода правил письма на латинице.

Мнения, однако, разделились.

Например, звезда казахского рока Ильяс Аутов считает, что на латинице вырастет новое поколение, отдалит от братской России и сделает Казахстан слабым, мононациональным и, в итоге, вассальным государством.

Политолог Досым Сатпаев считает верным решение Нурсултана Назарюаева форсировать переход на латиницу: "Сегодня ясно, что свыше 70% населения страны - казахи. Появилось новое поколение, которое советское прошлое не помнит. Оно выросло и созрело в условиях, когда знает одного президента и одну политическую систему. Очевидно, Назарбаев посчитал, что сейчас самый удачный момент для перехода на латиницу, какого не было, скажем, в начале 1990-х годов, и иным было процентное соотношение состава населения. Тогда физически невозможно было ввести латиницу, потому что большинство составляло русскоязычное население".

В соседней Киргизии переходить на латиницу не собираются. Бывший президент Алмазбек Атамбаев напомнил, что на кириллице творили Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целые плеяды ученых и писателей, и она их устраивала.

"Каждый раз объяснению сменить алфавит дается новое объяснение. Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?", задается вопросом Атамбаев.

2 авг. 18

Источник - vesti.uz
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