Узбекистанская красавица Даша Масальская - "Мисс СНГ Instagram-2018"

16:56 06.08.2018 Дарья Масальская: еще вернусь на "Мисс СНГ", но в другом качестве



Рамиз Бахтияров



Участница конкурса красоты "Мисс СНГ - 2018", представляющая Узбекистан и получившая титул "Мисс СНГ Instagram", - Дарья Масальская рассказала о впечатлениях от конкурса и поделилась планами на будущее.



ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. "Мисс СНГ Instagram" Дарья Масальская - достаточно известная в Узбекистане девушка. Ее можно было бы описать крылатой фразой из фильма "Кавказская пленница" - комсомолка, студентка и просто красавица!



Однако у нынешних барышень другие категории преуспевания в жизни: руководитель модельного агентства, модель, телеведущая и дизайнер, а еще Дарья поет. И со всем этим справляется достаточно легко, а главное - с большой любовью.









- Дарья, поделитесь впечатлениями от конкурса.



- Они у меня только положительные, даже несмотря на то, что в Астане было достаточно прохладно. Я всем девочкам рассказывала, что у нас в Ташкенте под 50 градусов жары. И только от этих слов, по-моему, всем становилось теплее.



А вообще, на "Мисс СНГ - 2018" я ехала учиться, и действительно, это был незабываемый опыт, мне очень понравилось. Организаторы постарались, там работала сильная команда Velada modals - это известное казахское модельное агентство, у которых все работало как часы. Нас во время конкурса всячески оберегали, следили за тем, чтобы у нас все было, а еще нас очень вкусно кормили. Благодаря такой слаженной работе и получился настоящий праздник красоты. Остались только положительные эмоции.



Насчет моего титула, это совсем неудивительно, что мне его присудили, ведь я проявляю очень большую активность в медиа. Сейчас я работаю на телевидении, и у меня есть неофициальный титул "Мисс хештег".



К тому же во время конкурса действовал мой персональный хештег - "nashadasha", и я записывала авторский видеоблог. Специально купила новый телефон, сейчас там вся память заполнилась, потому что я постоянно писала видео о жизни моделей изнутри. Надеюсь, что скоро смогу смонтировать видео, и покажу его общественности.



- Там не сильно удивились, что из Узбекистана приехала белокурая красавица?



- Особого удивления не было. Потому что девушка-армянка представляла Кыргызстан, а русская девочка представляла Казахстан. Это нормальная практика, тем более конкурс называется "Мисс СНГ", а мы все люди содружества. Я родилась в Узбекистане и очень этим горжусь, уже в третьем поколении наша семья считается узбекистанцами.



А вот у нас в Узбекистане, судя по социальным сетям, этому как раз удивились. Но меня поразило вот что: люди обсуждали, что Узбекистан представляет русская, но при этом 99% отзывов были положительными, люди желали добра и победы.



- Вы и модель, и ведущая, и дизайнер, еще и поете. Как удается все совмещать?



- На самом деле совмещать не очень-то удается, потому что дизайнер я по образованию и посвятила этому делу помимо института еще пять лет. Сейчас я от этого устала, понимаю, что дизайнером быть - затратное дело. Если хочешь уровень, надо вкладываться.



Касательно вокала - я занималась и планирую заниматься им дальше. Вообще, пением увлеклась давно, и раньше у меня все это дело было как бестолково. Долгое время не могла найти своего преподавателя. И наконец нашла его, теперь нет времени заниматься. Но здесь я ставлю главной целью - стать популярной певицей, хочу, чтобы это было моим любимым делом.



Не так много времени пока занимает телевизионная жизнь, но те проекты, которые бы я хотела делать, конечно, будут требовать большего внимания и времени. Пока не знаю, что получится. Надеюсь, что научусь все совмещать. Телевидение - это моя любовь.



И наконец о моей работе в качестве модели - я работаю периодически, но здесь больше все-таки идет упор на мое собственное дело. У меня свое модельное агентство Parade Allez, и я занимаюсь именно его развитием.



- Чем прельщает узбекское телевидение? Вы выбрали формат развлекательных шоу, нет желания попробовать себя в более серьезном жанре?



- Это же телевидение, как оно может не прельщать! Там в последнее время многое поменялось. В более серьезном жанре я не хочу себя пробовать, потому что не вижу себя там. Музыкально-развлекательное направление - это мое. В кадре хочется веселья.



Вообще, я с детства мечтала быть телеведущей, певицей, актрисой, как большинство девочек. Мечтала быть музыкантом, училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Частично мечты сбылись. Я снялась в фильмах, веду передачу на ТВ, а вот моделью я не мечтала быть, но это призвание меня нашло само.



- Как вы считаете, в вашей жизни случилось так, что вы оказались в нужном месте в нужный час? Что это было за событие и что оно повлекло за собой?



- В нашей жизни многое не просто так, поэтому оказаться в нужное время в нужном месте надо уметь. Мало того, надо осознать, что именно оно, то нужное место и тот нужный час.



Так было с телевидением в моей жизни. Я работала в модельном агентстве, и к нам однажды пришли ребята с телевидения. Они решили провести кастинг, и вот так я оказалась в нужном месте.



Они установили камеру и сказали девушкам представиться и рассказать что-нибудь интересное. Я с юмором рассказала о том, что я дизайнер, который работает в модельном бизнесе. И оказалось, что попала в точку, потому что проект должен был быть про моду.



Самое забавное, что этот проект так и не реализовался, но меня запомнили и пригласили уже позже на другую должность на телевидение. Но и там почти через месяц меня рассмотрела продюсер одного из шоу и пригласила в качестве ведущей.



- Расскажите о вашем дизайнерском бизнесе, чего там вам удалось достичь?



- Я больше реализовала себя не столько в качестве дизайнера, сколько ремесленника. Мы работали в творческом тандеме вместе с мамой, занимались созданием одежды и аксессуаров из войлока.



На самом деле мы можем работать с чем угодно, но на тот момент, когда начинали, - в 2009 году, войлок был настолько редким у нас в стране, что было интересно создавать что-то новое. А у нас вся концепция строилась на войлоке, но выполненном в традиционных восточных орнаментах. Это было очень круто, эклектика давала нам постоянно мощный толчок, мы вдохновлялись. И даже несмотря на то, что войлок не совсем подходит к нашему климату, изделия пользовались спросом.



В этом направлении мы стали достигать хороших вершин, участвовали в крупнейших международных выставках. Есть даже сертификат "Знак качества ЮНЕСКО", который является нашим большим достижением.



Но в данный момент вообще дизайнерским и ремесленническим направлением не занимаюсь, потому что нет времени и особого желания. Но у нас есть наш уникальный материал и навыки, есть запал, значит, будут еще коллекции. Надо лишь найти время для всего этого.



- Дарья, а вы готовите узбекские блюда, сможете гостей пловом накормить?



- Конечно! Спокойно могу сама разжечь мангал и пожарить наивкуснейший шашлык, причем мясо сама мариную. Готовлю плов, еще маставу и шурпу. Всему этому меня научили мои родители.



- Вы думаете сейчас о создании семьи?



- Особо не мечтаю, всему свое время. Хочется, чтобы рядом был человек сильный, умный, добрый, чтобы он был настоящей опорой по жизни. Когда появится в моей жизни тот самый единственный и неповторимый, то я не думаю, что будут сомнения. Брак - это ответственный шаг зрелых людей.



Сейчас я много работаю с детьми в модельном агентстве, но вот в роли мамы себя вообще пока не вижу. Думаю, что у меня такой жизненный период, когда надо научиться договариваться с детьми, находить общий язык, чтобы потом было проще со своими.



- На следующий год девушки из вашего модельного агентства поедут на "Мисс СНГ"?



- Да, буду подбирать модель самостоятельно, думаю, что у нас все получится. Так что я еще вернусь на "Мисс СНГ", но в другом качестве, буду болеть за своих учениц. Источник - Sputnik

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