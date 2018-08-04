 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский американский остров. Пора возвращать Уналашку в родную гаваньРусский американский остров. Пора возвращать Уналашку в родную гавань
16:50 06.08.2018

Американский остров, который когда-то был русским

Остров Уналашка по климату - одно из самых суровых мест на планете. В конце 1700-х Алеутский архипелаг стал колонией Российской империи, и поныне у многих местных жителей - русские фамилии. Есть здесь и православная церковь, вот только прихожан наберется всего с десяток.

На границе с Азией

Этот американский остров - один из тех, что в гряде Алеутского архипелага отделяют северный Тихий океан от Берингова моря. От континентальных Соединенных Штатов он еще дальше к западу, чем Гавайские острова.

По сути он находится в переходной зоне - от Северной Америки к Сибири. Расположение острова - буквально на пороге Восточной Азии - делает его одним из наиболее удаленных и самых своеобразных районов Аляски.

Там, где рождаются ветра

Будучи частью Алеутских островов, архипелага вулканического происхождения, протянувшегося на 1100 миль на Запад в виде громадного серпа на поверхности океана, конец которого - всего в 600 милях от российской Камчатки, Уналашка - одно из самых суровых мест на планете, за исключением разве что полярных регионов.

Обдуваемое нестихающим ветром, практически лишенное деревьев побережье выглядит сурово и неприступно.

Алеутские острова расположены в так называемом тихоокеанском огненном поясе, подверженном частым землетрясениям. Половина из 70 здешних вулканов, включая и действующий вулкан Макушина на Уналашке, извергались за последние 250 лет хотя бы раз.

"Колыбель штормов" и "Место, где рождаются ветра" - эти прозвища Алеутских островов абсолютно заслуженны.

Соседствующие моря создают каждое свои метеорологические условия, и столкновение этих двух систем постоянно рождает циклоны, штормы, ураганные ветры, проливные дожди и густой туман. Все это оказывает серьезное влияние на погоду Канады и континентальной части США.

9000-летняя культура, которая исчезает

Ныне в городе Уналашка живет около 5 тыс. человек. Большинство занято в рыболовецкой отрасли. Среди населения сохранился небольшой процент коренных жителей, алеутов.

Этот народ населяет Алеутские острова по меньшей мере 9000 лет, и его образ жизни отражает особенности сурового быта - когда приходится использовать по максимуму то малое, что дают человеку здешние земля и море.

В последние столетия алеутское население неуклонно убывает - и из-за принесенных извне болезней, и из-за умирания самой культуры с приходом на острова "белого человека".

Сегодня на всей Аляске и Алеутском архипелаге осталось всего около 3 800 алеутов. 24-летняя Шайла Шаишникофф и ее 17-летний брат Тэлон Шаишникофф (на снимке) - среди тех двух сотен представителей коренного населения, что по-прежнему живут на острове Уналашка.

Кусочек России в США

После того как русский мореплаватель, датчанин по происхождению Витус Беринг и его помощник в экспедициях Алексей Чириков стали первыми европейцами, посетившими Алеутские острова в 1741 году, на архипелаг хлынул поток русских торговцев пушниной. Их притягивали живые богатства островов - морские выдры и морские котики.

В конце 1700-х острова стали колонией Российской империи. И поныне у многих их обитателей - русские фамилии.

Вслед за торговцами пушниной на архипелаг пришла русская православная церковь. На островах строились маленькие церкви, многие алеуты приняли христианство.

И после того как в 1867 году США купили Аляску вместе с Алеутскими островами у России, православное наследие сохранилось.

Храм Вознесения Господня в Уналашке (на снимке) - одна из уцелевших до сих пор церквей. Ее построили в 1896 году, и она считается самым старым христианским храмовым сооружением в Северной Америке.

В ней хранятся иконы и детали интерьера, доставшиеся от двух предыдущих церквей, стоявших на этом месте в начале XIX века.

"Честь и ответственность"

Алеут Эвен Берескин - настоятель храма Вознесения Господня и единственный православный священник Уналашки.

Он был назначен настоятелем в 2013 году и сейчас окормляет приходы островов Уналашка, Никольский, Акутан, а также двух из четырех островов Прибылова - св. Павла и Св. Георгия.

"Я постоянно испытываю благоговение от того, что мне доверено присматривать за этим потрясающим зданием-реликвией, - сказал он мне. - Это невероятная честь и ответственность".

Символы и легенды первого в мире христианского государства

Сразу после своего назначения отец Эвен начал собирать деньги на восстановление храма и реставрацию икон, пострадавших от времени и погоды.

Чтобы служба была более понятна прихожанам, он стал служить литургию на английском, отказавшись от применения алеутского и церковнославянского.

На острове сейчас более 100 крещеных в православие, но еженедельные службы посещают лишь человек десять.

Под ударом

Перед Второй мировой войной у Соединенных Штатов на Алеутских островах было немного торговых и военных объектов. Поскольку архипелаг находится в относительной близости к Восточной Азии, существовала опасность нападения на острова - риск особенно остро ощущался после того, как Япония разбомбила Перл-Харбор.

И действительно, 3-4 июня 1942 года самолеты с двух японских авианосцев атаковали Датч-Харбор (Голландскую гавань) города Уналашка (на северном побережье острова), в результате чего погибло 50 человек.

Еще через несколько дней японские военные высадились на островах архипелага Кыска и Атту (что в 670 и 850 милях от Уналашки соответственно), пытаясь таким образом оказать психологическое давление на США и отвлечь их силы от театра военных действий в центральной части Тихого океана, где вот-вот должна была разразиться знаменитая битва за Мидуэй (победа флота США над флотом Японии в том крупном морском сражении считается поворотной точкой в войне на Тихом океане. - Прим. переводчика).

Высадка японцев на островах Алеутского архипелага стало для Соединенных Штатов первым иностранным вторжением на их территорию после британских вторжений 1812 года.

Пароход Northwestern (на снимке), пассажирское и грузовое судно, которое во время войны использовали военно-морские силы США, был уничтожен японским налетом на Датч-Харбор. Его заржавевший корпус все еще возвышается над поверхностью моря как постоянное напоминание о той кровавой странице истории.

Забытые бои

В течение следующих нескольких месяцев после нападения на Датч-Харбор на Алеутском архипелаге были расквартированы 145 тысяч американских и канадских военных - чтобы защитить его и вернуть острова, захваченные японцами.

Здесь разместили артиллерию, построили укрепления - такие, например, как бункер на холме над Голландской гаванью (на фотографии).

В нескольких милях от Уналашки на горе Баллиху была возведена крупная военная база - форт Шватка, возвышавшийся над заливом Уналашка и контролировавший подходы со стороны Берингова моря.

Внутри этого оплота береговой обороны было около сотни зданий, построенных так, чтобы они выдерживали землетрясения и ураганные ветры.

Бои за острова Атту и Кыску были ожесточенными и кровопролитными, жертв добавляли суровые погодные условия. С обеих сторон конфликта погибли тысячи.

К августу 1943-го японцев окончательно изгнали с Алеутских островов, и о боях, которые здесь шли, постепенно стали забывать.

Болезненные воспоминания

После нападений японцев американское военное командование приказало эвакуировать всех местных жителей с архипелага из опасений за их безопасность и подготовить острова к прибытию вооруженных сил.

Жителям островов дали на сборы меньше дня, разрешив каждому взять с собой только один чемодан с вещами - при этом не сказав, куда их отправляют и когда они вернутся.

Около 900 алеутов было вывезено из девяти поселков со всего архипелага и на три года переселено в заброшенные консервные заводы среди лесов юго-восточной Аляски, где климат был умеренный.

Большинство алеутов до этого никогда не покидали своего острова, многие впервые видели деревья. Около 10% вывезенных погибли из-за антисанитарии, ужасных условий проживания и отсутствия медицинской помощи.

Те, кто в 1945 году вернулся на Уналашку, обнаружили свои дома разграбленными или сожженными.

В 1980-х коренные жители (вместе с американцами японского происхождения, которых также интернировали во время войны) подали судебный иск по поводу жестокого обращения и ущемления их прав.

В 1988 году был принят закон о реституции, по которому коренному населению Алеутских островов выплачивалась финансовая компенсация, а также были принесены извинения президента США и Конгресса.

Каменная стела (на снимке) была возведена на Уналашке в память о той трагедии военных лет.

Ловись, рыбка

После Второй мировой Уналашка стала одним из центров американского рыболовства и рыбоперерабатывающей промышленности (это и сейчас главное занятие жителей островов).

Датч-Харбор принимает больше пойманной рыбы, чем любой другой американский порт. В водах архипелага ловится лосось, палтус, сельдь, несколько разновидностей крабовых.

Каждый год сюда заходят четыре сотни судов из 14 стран, улов которых составляет около 10% улова всей американской отрасли рыбного промысла.

Откуда берутся филе-о-фиш в "Макдоналдсе"

Аляскинский минтай составляет 80% всех морепродуктов, перерабатываемых на Уналашке. Из него, среди прочего, получают рыбий жир, делают рыбные филе (для сэндвичей сети "Макдоналдс") и сурими (имитацию крабового мяса).

Самый крупный рыбоперерабатывающий комбинат на острове, UniSea, придерживается строжайших экологических норм - в том числе эффективной системы отслеживаемости продукции и максимально низкого прилова.

"Мы используем буквально все части минтая, ничего не идет в отходы, - утверждает Том Энлоу, президент и гендиректор UniSea, житель Уналашки. - Рыбий жир - это возобновляемый источник углеводородов, помогающих отапливать помещения комбината и дома наших работников. Так мы сводим к минимуму использование дизельного топлива".

Морская жизнь во всем ее изобилии

Помимо изобилия всевозможной рыбы Уналашка может похвастаться большой концентрацией морских млекопитающих - одной из самых значительных в мире. Здесь живут косатки, морские свиньи, морские выдры, тюлени и киты (горбатые киты, гринды и финвалы).

Здешние сивучи (самые крупные из семейства ушастых тюленей) в период размножения - с мая по июль - устраивают лежбища на удаленных каменных рифах и скалистых островках Уналашки (на снимке).

Алеутское побережье - дом для многих морских птиц, их здесь больше, чем во всех остальных Соединенных Штатах. Орнитологи съезжаются сюда со всего мира, чтобы посмотреть на местных водоплавающих - в особенности в надежде увидеть такую очень редкую птичку, как малая конюга.

Заповедными тропами

Если позволит погода, попробуйте совершить пешую прогулку по заповедным уголкам острова Уналашка. Раздольные альпийские луга и живописные вершины гор открывают вам душу Алеутского архипелага.

Поэтические ландшафты хотя бы немного смягчают жестокость и порой даже беспощадность природных условий этих мест.

Джон Зэда
BBC Travel

Правообладатель иллюстрации JOHN ZADA

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533563400
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