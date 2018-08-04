Скоропостижно скончался депутат Парламента Узбекистана Анвар Байкулов

16:23 06.08.2018 54-ЛЕТНИЙ ДЕПУТАТ ОЛИЙ МАЖЛИСА СКОНЧАЛСЯ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Депутат Народно-демократической партии Узбекистана Анвар Байкулов скончался на 55 году жизни от сердечного приступа, сообщает пресс-служба партии.



Анвар Байкулов занимал должности депутата Комитета по информационным технологиям Олий Мажлиса, зампредседателя Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли законодательной палаты. Работал над целевыми государственными программами.



Он был очень скромным в быту человеком, настоящим сыном своей земли, страны, своего народа: работал "на все 200 процентов", полностью отдавал себя обществу и семье, написали коллеги по партии. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vesti.uz

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