|Скоропостижно скончался депутат Парламента Узбекистана Анвар Байкулов
16:23 06.08.2018
54-ЛЕТНИЙ ДЕПУТАТ ОЛИЙ МАЖЛИСА СКОНЧАЛСЯ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА
Депутат Народно-демократической партии Узбекистана Анвар Байкулов скончался на 55 году жизни от сердечного приступа, сообщает пресс-служба партии.
Анвар Байкулов занимал должности депутата Комитета по информационным технологиям Олий Мажлиса, зампредседателя Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли законодательной палаты. Работал над целевыми государственными программами.
Он был очень скромным в быту человеком, настоящим сыном своей земли, страны, своего народа: работал "на все 200 процентов", полностью отдавал себя обществу и семье, написали коллеги по партии.