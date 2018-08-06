 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.08.2018
16:56  Узбекистанская красавица Даша Масальская - "Мисс СНГ Instagram-2018"
16:50  Русский американский остров. Пора возвращать Уналашку в родную гавань
16:23  Скоропостижно скончался депутат Парламента Узбекистана Анвар Байкулов
16:09  Под медные трубы. Казахстанские олигархи двинулись на Россию, - В.Половинко
15:32  Кыргызские кланы: "У совестливой власти нет родни?", - Элеонора Сагындык кызы
15:14  Индонезийский остров Ломбок тряхнуло на 7 баллов - более 100 погибших
15:08  Торговая война: Четыре рычага, которые Китай может использовать в отношении США, - Сесилия Баррия
15:04  На кыргызов повесят еще 4 млн евро долга. От щедрот ЕБ
14:42  Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
14:35  Совсем не наш человек. О погибшем Орхане Джемале, - Эдуард Лимонов
13:18  Старый гитлеровский Юнкерс" спикировал в Альпы - 20 трупов туристов
10:46  Кто остановит массовую вырубку деревьев в Узбекистане
09:14  Штурмуя пик Ленина погибла замдекана российской "Плехановки" Наталья Чионова
08:55  Кыргызский "Дордой" меняет ориентацию. Сколько еще проживет крупнейший рынок в Центральной Азии, - Е.Иващенко
08:50  Базар под свежей вывеской. В Узбекистане построят деловые центры Business City
08:41  Торговая война с элементами асимметрии. Китай ответит на рост американских пошлин чем сможет, - Т.Едовина
08:38  Мирзиеев вновь перетряхнул аппарат УзбГенпрокуратуры
08:28  7 тысяч километров в час! Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2
08:25  Письменность как политика. О символическом уходе из Русского мира, - В.Катасонов
08:13  Своя рука владыка… Почему провалилась попытка реформировать казахстанскую науку?
08:10  Кого поддержит Казахстан в случае войны Армении с Азербайджаном? - САМ
07:48  Полный пассив. Грозит ли Макрону политическая смерть, - "НГ"
07:45  Пекин объявляет Вашингтону нефтяную войну, - О.Соловьева
07:43  Сирийские тайны Генштаба РФ всплыли в зарубежных СМИ, - В.Мухин
00:30  "Китайская приманка" для Путина. США надеятся втянуть Россию в новую гонку вооружений, - К.Душенов
00:26  Бурский интерес. Почему белое население Африки собралось на переезд в Россию, - "Огонек"
00:21  Наводить порядок в Сирии идет Китай, - Заур Караев
00:17  Джихадисты, несущие смерть в Центральную Азию, - Times
Воскресенье, 05.08.2018
19:11  В Ташкенте в рабочем кабинете зарезан начальник патрульно-постовой службы УзбМВД полковник Акрамов
17:14  КырМинтранс ищет инвестора на строительство платного 6-полосного автобана от Бишкека до казахской границы
14:51  Дело Матраимова - приговор кыргызской Фемиде
14:50  Миграционный коллапс: нелегалы облюбовали Испанию
14:45  Тайны Акыртаса, или рассказ о загадочном дворце на юге Казахстана
14:42  Зачем Турция будет вступать в БРИКС и почему это неизбежно?
14:40  Почему Путин не назначает в правительство "правильных патриотов"
07:37  Президента Венесуэлы Н.Мадуро пытались взорвать беспилотником на параде
01:09  Алматы тряхнуло из Китая на 4,4 балла
Суббота, 04.08.2018
21:25  Стивен Сигал получил должность в МИД России
18:12  Россия предоставила Казахстану доступ к "военному" сигналу ГЛОНАСС
17:50  "Ертіс promenade". В Казахстане фестивалят в честь "Великой степи" и ее детей
16:40  В казахстанском Актобе изловили и посадили главаря банды "Четыре брата", особо опасного инвалида-колясочника
16:13  Путь банкстеров. Почему политическое единство Запада будет разрушаться все сильнее и сильнее, - М.Хазин
14:16  Как озеленяли Ташкент в 1884 году (история), - Ю.Флыгин
07:58  Какую игру ведет Трамп с проектом "арабского НАТО"? - Жан-Сильвестр Монгренье
07:54  Мой сын, Усама: первое интервью матери лидера "Аль-Каиды"*, - Гардиан
07:52  Пакистан: новый шелковый путь, - Le Figaro
07:50  Почему "халифат без территории" так опасен для Европы, - Focus
07:47  Казахстан выходит на туркменский рынок. Назарбаев предлагает соседям новые возможности, - В.Панфилова
07:45  АСЕАН опасается политики Пекина, но не Москвы, - В.Скосырев
07:42  Жара превратит Великую Китайскую равнину в смертоносный район
07:36  В сибирском Туруханске разбился вертолет Ми-8 с пассажирами - 18 погибших
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Под медные трубы. Казахстанские олигархи двинулись на Россию, - В.Половинко
16:09 06.08.2018

06.08.2018 Вячеслав Половинко

На прошлой неделе стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович лишается одного из стратегических активов: он и его партнер Владимир Абрамов продали Баимское месторождение – одну из крупнейших неосвоенных в мире медных площадей (текущие ресурсы оцениваются в 9,5 миллионов тонн, а общие ресурсы всей Баимской площади – 23 миллиона тонн меди и 2 тысячи тонн золота).

При необходимости вложений 5,5 миллиардов долларов в разработку месторождения и еще почти миллиардной цене, которую выставили структуры Абрамовича, казалось, что это будет сделка внутри России: долгое время в борьбе за право обладания медными запасами лидировал "Норникель". Но потом между акционерами "Норникеля" произошел разлад. "Русал" Олега Дерипаски (27,8% ГМК) подал в суд на другого акционера - Владимира Потанина, и на заседании выяснилось, что "Русал" готов был одобрить выкуп Баимки "Норникелем" только при условии низкой цены входа и в целом сомневается в инвестициях в проект.

По данным "Коммерсанта", в "Русале" полагали, что сделка по Баимскому – якобы часть схемы по продаже 3,99% ГМК Абрамовичем и Абрамовым Владимиру Потанину, но в Millhouse Романа Абрамовича это опровергали. Потанин хотел купить месторождение в рассрочку за 750 миллионов долларов.

Но тут возник куда более выгодный покупатель, и им стал казахстанский бизнесмен Владимир Ким. Его группа KAZ Minerals подбиралась к Баимскому месторождению одновременно с "Норникелем" и, воспользовавшись внутренними распрями своего конкурента, обошла всех на повороте, предложив более выгодные условия.

Продукция KAZ Minerals. Фото пресс-службы компании

Ким купил месторождение вместе с Олегом Новачуком (возглавляет Совет директоров KAZ Minerals). Сам Новачук своей радости от покупки не скрывает. "Приобретение Баимской знаменует собой следующий этап трансформации KAZ Minerals. Разработка этого нового проекта в России позволит Группе продолжить лидирующий в отрасли рост, обеспечивая прирост и стоимости, и объема, в то время как рынок меди, по прогнозам, вступит в период значительного дефицита предложения. Благодаря успешному строительству и вводу в эксплуатацию проектов Бозшаколь и Актогай в Казахстане мы приобрели опыт по реализации масштабных проектов, позволивший KAZ Minerals стать идеальной платформой для разработки этого глобально значимого актива", - цитируют Новачука СМИ.

Сумма сделки, как предполагается, составила составила 900 миллионов долларов: 675 миллионов долларов Ким и Новачук платят сразу (за счет наличных денег и своих акций), и еще 225 миллионов долларов – потом.

Как казахстанским бизнесменам удалось обставить "Норникель"? Все просто: Ким возглавляет казахстанский список Forbes, а Новачук находится недалеко от первой десятки самых богатых бизнесменов страны. При этом тот же Ким – хороший знакомый президента страны Нурсултана Назарбаева, поэтому при столь крупных – и, безусловно, очень значимых для внешнеказахстанского имиджа, - покупках всегда может рассчитывать на поддержку высших сил.

Владимир Ким. Фото с сайта Prodengi.kz

И не он один. Многие крупные бизнесмены Казахстана стараются так или иначе завести какой-то актив у соседей (пытаются заходить в бизнес и за рубежом, но Россия ближе даже географически). Это и своего рода страховка на случай, если казахстанский бизнес будет поставлен под угрозу, и едва ли не единственное возможное расширение: внутренний рынок давно поделен, и активы в нем переходят от одного хозяина к другому редко – да и то, часто после уголовных дел. Заходить же с бизнесом в Китай гораздо сложнее.

А вот в России казахстанским бизнесменам есть где разгуляться.

От "Газпрома" до высотки

Помимо Владимира Кима, который вошел на российский рынок, уже планируя большие траты (Баимское месторождение не только дорогое по первоначальной стоимости, в него придется много вкладывать, там почти нет инфраструктуры), в российском бизнесе можно заметить и других видных казахстанских персон.

К примеру, номер 2 в списке казахстанского "Форбс" Тимур Кулибаев – так совпало, что он еще и зять президента Назарбаева, - кроме казахстанских активов вроде 100-процентного владения компанией "Каспий нефть" (раньше 50% принадлежали Михаилу Гуцериеву, но потом его включили в санкционный список, и Кулибаев забрал себе все акции), входит еще и в совет директоров "Газпрома". Тем удивительнее было, когда российский телеканал НТВ, принадлежащий "Газпрому", не так давно вывалил вывалил на публику подробности отношений Кулибаева с певицей Сати Казановой. Некоторые эксперты поэтому полагают, что позиции Кулибаева в "Газпроме" не столь сильны, и история с Казановой – эхо внутрикорпоративной войны.

Тимур Кулибаев. Фото пресс-службы компании "Газпром"

Номер 4 в списке "Форбс" - Булат Утемуратов (состояние журнал оценивает в 2,6 миллиарда долларов, он тоже хороший знакомый Нурсултана Назарбаева, хоть тот однажды и отказался с ним фотографироваться) – не только медиамагнат, но и банкир, и владелец отелей. В частности, отелями Утемуратов и связан с Россией: через группу компаний "Верный капитал" он владеет сетью гостиниц Ritz Carlton в Астане, Москве и Вене.

Утемуратов не концентрируется только на казахстанских и российских активах, но и старается выходить на более широкие рынки вроде швейцарской трейдинговой компании Glencore PLC, где Утемуратов имеет миноритарный пакет акций. Еще бизнесмену принадлежит франшиза мирового бренда фастфуда Burger King в Казахстане, но он свое влияние в бренде пока не выводит за пределы республики. Зато это делает номер 12 в списке "Форбс" - бизнесмен Кайрат Боранбаев (тесть младшего назарбаевского внука Айсултана): он является франчайзи McDonald`s в Казахстане и Белоруссии, а теперь еще и в России: с февраля 2017 года Боранбаев владеет 75 ресторанами сети в 13 регионах России – ему досталось почетное право развивать McDonald`s на Урале. Сумма сделки, по которой Боранбаев это право получил, не разглашается.

Булат Утемуратов. Фото с сайта Kapital.kz

Бизнесмен Алиджан Ибрагимов, с которым, как утверждают турецкие СМИ, проводит часть своего отпуска президент Нурсултан Назарбаев, входит в топ-5 рейтинга казахстанского "Форбс" и тоже имеет свои интересы в России. Правда, напрямую активами Ибрагимов в ней не владеет, зато он тесно связан с упоминаемым уже "Русалом" Олега Дерипаски. Группа ERG, которой с партнерами руководит владеющий 2,3 миллиарда долларов Ибрагимов, поставляет алюминий как раз в компанию "Русал" (в 2016 году выручка "Алюминия Казахстана", входящего в ERG, на 70,82% была получена от сделок с "Русалом"). Попадание Дерипаски в санкционный список США в апреле 2018 года заставило понервничать и казахстанскую сторону. Правда, Министерство инвестиций и развития пообещало снизить негативный эффект от антироссийских санкций на казахстанские компании – без уточнения, какие именно это будут меры.

У владельца транснациональной компании Kusto Group Еркина Татишева есть интересы не только в России, но и в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Украине, Турции, Грузии и Израиле. Татишеву принадлежит доля в "Оренбургских минералах": с Оренбургом у бизнесмена связано начало карьеры. После поднятия из кризиса завода по производству асбеста в Житикаре в начале нулевых Татишев использовал свои наработки для такого же восстановительного менеджмента на горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.

Еркин Татишев. Фото с сайта Almau.edu.kz

Долларовый миллионер и строительный магнат Александр Белович (управляет компанией "Базис-А") в Россию только заходит: в конце прошлого года СМИ писали, что его компания хочет перехватить у Bi Group (еще один казахстанский игрок в России) строительство ЖК Promenade в Петербурге. Жилой комплекс считается элитным (он строится на Московском проспекте, не очень далеко от центра Петербурга), планируемое время сдачи - второй квартал 2019 года. Квартиры недешевые, так что структуры Беловича, если сделка с Bi Group состоится или состоялась, точно не останутся внакладе.

Сначала - политика

Разумеется, эти примеры не исчерпывают все присутствие казахстанского бизнеса в России. На уровне малого бизнеса – особенно в приграничных районах, - российские и казахстанские компании переплетены большим количеством деловых, культурных и даже личных связей. Крупный бизнес играет по другим правилам: здесь важна связь не столько между игроками, сколько умение налаживать контакты с руководством и той, и другой страны.

Участие казахстанцев в российских проектах или россиян в казахстанских – вопрос, относящийся к экономике и финансам во вторую очередь. Именно поэтому, когда бизнесмен переходит дорогу кому-то из власти, любые прежние договоренности перестают работать. Так было, например, с Мухтаром Джакишевым, который, будучи главой "Казатомпрома", вел проекты в Казахстане и России, но потом перешел дорогу Владимиру Путину и в итоге сел на 14 лет тюрьмы. Так было с Мухтаром Аблязовым, который развивал БТА-банк и в России и в Украине, но потом вступил в конфронтацию с казахстанской властью и в итоге потерял все, приобретя статус главного страха для политического режима республики.

А иногда случаются совсем фантастические ситуации, и казахстанский бизнес в России – даже при поддержке властей обеих стран – вынужден отступать под натиском гражданского общества. Так, например, произошло в Петербурге, где в результате многолетних тяжб было запрещено строительство бизнес-центра "Астана" (этим должна была заниматься казахстанская компания "Кулагер"), хотя его возведение благословил чуть ли не Назарбаев вместе с меняющимися петербургскими губернаторами. Тогда казахстанский бизнес с властями России начинает судиться, и тесные связи перестают иметь вообще хоть какое-либо значение. Дружба дружбой, а табачок – врозь.

Вячеслав Половинко

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533560940
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  