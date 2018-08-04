Индонезийский остров Ломбок тряхнуло на 7 баллов - более 100 погибших

15:14 06.08.2018 .



"Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 100 человек. По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, сотни человек пострадали, несколько тысяч были эвакуированы", - говорится в сообщении в понедельник.



Ранее сообщалось, что в результате произошедшего в Индонезии землетрясения погибли 39 человек. Землетрясению магнитудой 7 предшествовал подземный толчок магнитудой 6,8. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями предупреждало о цунами. Источник - ЦентрАзия

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