|Торговая война: Четыре рычага, которые Китай может использовать в отношении США, - Сесилия Баррия
15:08 06.08.2018
BBC. Кыргыз кызматы
6 августа 2018
Пока что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем ограничена взаимным введением таможенных пошлин.
Две крупнейшие экономики мира грозят друг другу новыми санкциями, при этом основные угрозы сказаны президентом Трампом.
С января Вашингтон ввел ограничения на импорт некоторых наименований китайских товаров. Пекин ответил повышением своих тарифов.
Но у китайских властей есть еще по меньшей мере четыре инструмента, которые они могут задействовать в этой битве.
1. Влияние на работу американских компаний
Для этого есть несколько возможностей. Власти могут усложнить таможенные процедуры, поднять стоимость производства для международных компаний, работающих в Китае.
"У Китая дотаточный опыт введения подобных мер, и это явно беспокоит американский бизнес", - говорит профессор экономики Университета Сиракуз Мэри Лавли.
"Но подобная стратегия обернется высокой ценой для обеих сторон. Можно ожидать, что такие меры резко снизят объем инвестиций в китайский и американский рынки. Это снижает конкуренцию, вызывает рост цен и ограничивает выбор для потребителей", - добавляет специалист.
2. Попытка изолировать Соединенные Штаты
В Китае снято ограничение сроков для президентской должности. Это означает, что на председателя Си Цзиньпина не давит необходимость добиваться немедленных, краткосрочных успехов.
Это относится и к торговле. Китайские власти могут неспешно ткать свою сеть торговых альянсов с другими странами, постепенно изолируя Вашингтон.
Некоторые аналитики считают, что это уже происходит в виде заигрываний Пекина со странами Европы, Азии, да и американского континента.
Есть мнения, что Китай захватит лидирующие позиции в торговом соглашении Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
В январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из этого соглашения, но его ратификация остановлена.
Китай - не единственная страна, которой президент Трамп пошел на конфликт. Еще два члена ТТП - Канада и Мексика - погрязли в торговых спорах с Вашингтоном. В их ряд можно добавать еще и Европейский союз.
3. Девальвация юаня
Если Китай решит пойти в лобовую атаку, он девальвирует юань. Снижение курса китайской валюты произведет двойной эффект: удешевление китайского экспорта и подорожание американских товаров в Китае.
Однако принять такое решение будет не так-то просто.
"Китай может либо вложить деньги в свою экономику и поддержать местных производителей, либо же решит девальвировать юань", - говорит экономический обозреватель Брайан Борзиковский.
Такая валютная атака приведет к немедленному результату, но оружие это обоюдоострое. На финансовых рынках начнут скупать юань по еще более низкому курсу, чем планировалось, а это может дестабилизировать китайскую экономику.
4. Ценные бумаги
Последние 20 лет Пекин в огромных объемах скупал ценные бумаги американского казначейства, внес большие средства в правительственные облигации.
Если Китай решит продать значительный объем этих бумаг, это произведет эффект землетрясения по всем мировых рынкам. Резкий скачок предложения американских бондов значительно снизит их цену. Это приведет к росту стоимости кредитов для американских компаний и потребителей.
В результате могут замедлиться темпы роста американской экономики.
Китаю самому будет сложно выйти благополучно из этого. Стране будет сложно найти столь же надежные инвестиционные инструменты.
Некоторые аналитики говорят, хотя Китай и не выйдет из торговой войны, но не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта.
"Китай намного уязвимее Соединенных Штатов в торговой войне. Американская экономика крупнее и более эффективна", - говорит эксперт Скотт Кеннеди.
С ним, однако, не согласен лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, Он считает, что Китаю легче пережить этот шторм.
"У него есть инструменты и ресурсы, чтобы поддержать пострадавших в торговой войне. Китай сидит на резервах в три триллиона долларов", -сказал ученый.
Единственное, о чем можно с уверенностью утверждать, - это то, что такая война может выйти за пределы двух стран и нанести удар по мировому рынку.