Торговая война: Четыре рычага, которые Китай может использовать в отношении США, - Сесилия Баррия

15:08 06.08.2018 BBC. Кыргыз кызматы

6 августа 2018



Пока что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем ограничена взаимным введением таможенных пошлин.



Две крупнейшие экономики мира грозят друг другу новыми санкциями, при этом основные угрозы сказаны президентом Трампом.



С января Вашингтон ввел ограничения на импорт некоторых наименований китайских товаров. Пекин ответил повышением своих тарифов.



Но у китайских властей есть еще по меньшей мере четыре инструмента, которые они могут задействовать в этой битве.



1. Влияние на работу американских компаний



Для этого есть несколько возможностей. Власти могут усложнить таможенные процедуры, поднять стоимость производства для международных компаний, работающих в Китае.



"У Китая дотаточный опыт введения подобных мер, и это явно беспокоит американский бизнес", - говорит профессор экономики Университета Сиракуз Мэри Лавли.



"Но подобная стратегия обернется высокой ценой для обеих сторон. Можно ожидать, что такие меры резко снизят объем инвестиций в китайский и американский рынки. Это снижает конкуренцию, вызывает рост цен и ограничивает выбор для потребителей", - добавляет специалист.



2. Попытка изолировать Соединенные Штаты



В Китае снято ограничение сроков для президентской должности. Это означает, что на председателя Си Цзиньпина не давит необходимость добиваться немедленных, краткосрочных успехов.



Это относится и к торговле. Китайские власти могут неспешно ткать свою сеть торговых альянсов с другими странами, постепенно изолируя Вашингтон.



Некоторые аналитики считают, что это уже происходит в виде заигрываний Пекина со странами Европы, Азии, да и американского континента.



Есть мнения, что Китай захватит лидирующие позиции в торговом соглашении Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).



В январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из этого соглашения, но его ратификация остановлена.



Китай - не единственная страна, которой президент Трамп пошел на конфликт. Еще два члена ТТП - Канада и Мексика - погрязли в торговых спорах с Вашингтоном. В их ряд можно добавать еще и Европейский союз.



3. Девальвация юаня



Если Китай решит пойти в лобовую атаку, он девальвирует юань. Снижение курса китайской валюты произведет двойной эффект: удешевление китайского экспорта и подорожание американских товаров в Китае.



Однако принять такое решение будет не так-то просто.



"Китай может либо вложить деньги в свою экономику и поддержать местных производителей, либо же решит девальвировать юань", - говорит экономический обозреватель Брайан Борзиковский.



Такая валютная атака приведет к немедленному результату, но оружие это обоюдоострое. На финансовых рынках начнут скупать юань по еще более низкому курсу, чем планировалось, а это может дестабилизировать китайскую экономику.



4. Ценные бумаги



Последние 20 лет Пекин в огромных объемах скупал ценные бумаги американского казначейства, внес большие средства в правительственные облигации.



Если Китай решит продать значительный объем этих бумаг, это произведет эффект землетрясения по всем мировых рынкам. Резкий скачок предложения американских бондов значительно снизит их цену. Это приведет к росту стоимости кредитов для американских компаний и потребителей.



В результате могут замедлиться темпы роста американской экономики.



Китаю самому будет сложно выйти благополучно из этого. Стране будет сложно найти столь же надежные инвестиционные инструменты.



Некоторые аналитики говорят, хотя Китай и не выйдет из торговой войны, но не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта.



"Китай намного уязвимее Соединенных Штатов в торговой войне. Американская экономика крупнее и более эффективна", - говорит эксперт Скотт Кеннеди.



С ним, однако, не согласен лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, Он считает, что Китаю легче пережить этот шторм.



"У него есть инструменты и ресурсы, чтобы поддержать пострадавших в торговой войне. Китай сидит на резервах в три триллиона долларов", -сказал ученый.



Единственное, о чем можно с уверенностью утверждать, - это то, что такая война может выйти за пределы двух стран и нанести удар по мировому рынку. Источник - ВВС

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533557280

Новости Казахстана

