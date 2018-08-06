 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.08.2018
16:56  Узбекистанская красавица Даша Масальская - "Мисс СНГ Instagram-2018"
16:50  Русский американский остров. Пора возвращать Уналашку в родную гавань
16:23  Скоропостижно скончался депутат Парламента Узбекистана Анвар Байкулов
16:09  Под медные трубы. Казахстанские олигархи двинулись на Россию, - В.Половинко
15:32  Кыргызские кланы: "У совестливой власти нет родни?", - Элеонора Сагындык кызы
15:14  Индонезийский остров Ломбок тряхнуло на 7 баллов - более 100 погибших
15:08  Торговая война: Четыре рычага, которые Китай может использовать в отношении США, - Сесилия Баррия
15:04  На кыргызов повесят еще 4 млн евро долга. От щедрот ЕБ
14:42  Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
14:35  Совсем не наш человек. О погибшем Орхане Джемале, - Эдуард Лимонов
13:18  Старый гитлеровский Юнкерс" спикировал в Альпы - 20 трупов туристов
10:46  Кто остановит массовую вырубку деревьев в Узбекистане
09:14  Штурмуя пик Ленина погибла замдекана российской "Плехановки" Наталья Чионова
08:55  Кыргызский "Дордой" меняет ориентацию. Сколько еще проживет крупнейший рынок в Центральной Азии, - Е.Иващенко
08:50  Базар под свежей вывеской. В Узбекистане построят деловые центры Business City
08:41  Торговая война с элементами асимметрии. Китай ответит на рост американских пошлин чем сможет, - Т.Едовина
08:38  Мирзиеев вновь перетряхнул аппарат УзбГенпрокуратуры
08:28  7 тысяч километров в час! Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2
08:25  Письменность как политика. О символическом уходе из Русского мира, - В.Катасонов
08:13  Своя рука владыка… Почему провалилась попытка реформировать казахстанскую науку?
08:10  Кого поддержит Казахстан в случае войны Армении с Азербайджаном? - САМ
07:48  Полный пассив. Грозит ли Макрону политическая смерть, - "НГ"
07:45  Пекин объявляет Вашингтону нефтяную войну, - О.Соловьева
07:43  Сирийские тайны Генштаба РФ всплыли в зарубежных СМИ, - В.Мухин
00:30  "Китайская приманка" для Путина. США надеятся втянуть Россию в новую гонку вооружений, - К.Душенов
00:26  Бурский интерес. Почему белое население Африки собралось на переезд в Россию, - "Огонек"
00:21  Наводить порядок в Сирии идет Китай, - Заур Караев
00:17  Джихадисты, несущие смерть в Центральную Азию, - Times
Воскресенье, 05.08.2018
19:11  В Ташкенте в рабочем кабинете зарезан начальник патрульно-постовой службы УзбМВД полковник Акрамов
17:14  КырМинтранс ищет инвестора на строительство платного 6-полосного автобана от Бишкека до казахской границы
14:51  Дело Матраимова - приговор кыргызской Фемиде
14:50  Миграционный коллапс: нелегалы облюбовали Испанию
14:45  Тайны Акыртаса, или рассказ о загадочном дворце на юге Казахстана
14:42  Зачем Турция будет вступать в БРИКС и почему это неизбежно?
14:40  Почему Путин не назначает в правительство "правильных патриотов"
07:37  Президента Венесуэлы Н.Мадуро пытались взорвать беспилотником на параде
01:09  Алматы тряхнуло из Китая на 4,4 балла
Суббота, 04.08.2018
21:25  Стивен Сигал получил должность в МИД России
18:12  Россия предоставила Казахстану доступ к "военному" сигналу ГЛОНАСС
17:50  "Ертіс promenade". В Казахстане фестивалят в честь "Великой степи" и ее детей
16:40  В казахстанском Актобе изловили и посадили главаря банды "Четыре брата", особо опасного инвалида-колясочника
16:13  Путь банкстеров. Почему политическое единство Запада будет разрушаться все сильнее и сильнее, - М.Хазин
14:16  Как озеленяли Ташкент в 1884 году (история), - Ю.Флыгин
07:58  Какую игру ведет Трамп с проектом "арабского НАТО"? - Жан-Сильвестр Монгренье
07:54  Мой сын, Усама: первое интервью матери лидера "Аль-Каиды"*, - Гардиан
07:52  Пакистан: новый шелковый путь, - Le Figaro
07:50  Почему "халифат без территории" так опасен для Европы, - Focus
07:47  Казахстан выходит на туркменский рынок. Назарбаев предлагает соседям новые возможности, - В.Панфилова
07:45  АСЕАН опасается политики Пекина, но не Москвы, - В.Скосырев
07:42  Жара превратит Великую Китайскую равнину в смертоносный район
07:36  В сибирском Туруханске разбился вертолет Ми-8 с пассажирами - 18 погибших
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
На кыргызов повесят еще 4 млн евро долга. От щедрот ЕБ
15:04 06.08.2018

SUPER.KG
6 августа 2018

Внешний долг страны увеличится еще на 4 млн евро. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о получении 6 млн евро у Европейского банка развития. Из этих денег 4 млн будет получено в долг, а 2 млн в виде гранта. В настоящее время 6 млн евро это примерно 470 млн сомов. Говорят, на эти деньги предприятие "Востокэлектро" закупит 32 тысячи единиц "умных счетчиков".

За последние 27 лет страна взяла в долг 1 млрд долларов на улучшение энергетической системы. Но не система, а многие чиновники встали на ноги. Как правительство осваивает взятые кредиты стало открыто видно на модернизационных работах за 386 млн долларов Бишкекскской ТЭЦ. Представители "Востокэлектро" потратят 300 тысяч долларов только на консультационные услуги по закупке 32 тысяч аппаратов. Эта сумма вызвала вопросы у депутатов Жогорку Кенеша. Депутат Торобай Зулпукаров раскритиковал чиновников: "Мы стали нуждаться в чьих-то консультациях и при закупках вещи? Какую работу ведут специалисты, получающие зарплату у государства?". Но представители "Востокэлектро" не смогли в точности сказать, как распорядятся 300 тысячами долларов.

Для вытаскивания системы из кризиса надо продавать электроэнергию обязательно как товар по рыночной цене. Придерживающиеся такого мнения люди есть в правительстве, Жогорку Кенеше, среди энергетиков. Они говорят: продолжение продажи вырабатываемой на ГЭС электроэнергии по социальной цене может окончательно разрушить отрасль.

Депутат парламента Айтмамат Назаров говорит, что надо оставить 700-киловаттный лимит, его копеечную цену, а для производственных предприятий надо повысить тариф.

Кое-кто критикует, что правительство отдает Узбекистану свое водное богатство, а само не может найти денег на улучшение отрасли. В 2017 году кыргызская власть решила вместе с Узбекистаном пользоваться Орто-Токойским водохранилищем. Также она объявляла о планах строить ГЭС Камбар-Ата-1 с помощью Узбекистана.

В 2014 году на кыргызской земле был утвержден новый тариф на электроэнергию. Согласно ему, если используется до 700 кВт/ч, то за свет платят по 70 тыйынов, при превышении лимита перешли к оплате по 2 сома 5 тыйынов. Тариф на свет должен был расти каждый год на 20%. Это решение подверглось критике, тогдашний президент Алмазбек Атамбаев был вынужден поручить правительству заново пересмотреть тарифы. Итак, в тот год цена поднялась не на 20%, а на 10%, тариф составил 77 тыйынов, для производственных предприятий – 2 сома 24 тыйына. В течение 3-х лет цена на электроэнергию не повышается. Народ платит за 700-киловаттный лимит по 77 тыйынов, а сверх лимита платит по 2 сома 16 тыйынов.

Сегодняшний президент Сооронбай Жээнбеков в 2016, избираясь главой правительства, говорил, что изменение тарифа это требование дня, предупреждая "иначе в бюджете нет средств на обновление устаревшего оборудования". Но избранный по выбору президента Жээнбекова главой правительства Мухаммедкалый Абылгазиев недавно сказал "не должно быть и речи о повышении цены на электроэнергию".

Это неискренняя политика "не сдохни вол, не сломайся телега"? До каких пор она будет продолжаться? До повышения тарифов устранят воровство, коррупционные схемы? До нахождения ответов на эти вопросы берутся кредиты извне, а они в стране зарождают новые коррупционные схемы, новых коррупционеров?..

На время проведения III Всемирных игр кочевников введут ограничения на дорогу Балыкчы-Каракол. Сошлемся на информацию, ограничения введут на проезд тяжелогруженых автомашин, автобусов и микроавтобусов, сельскохоязйственной техники. Игры пройдут со 2 по 8 сентября на ипподроме города Чолпон-Аты.

Игры кочевников в первый раз проходили в 2014 году, во второй раз в 2016 году. Правительство называет целью этого мероприятия прославление миру культуры кочевников, привлечение туристов в страну. Есть ли результат? Посмотрим на количество приезжавших на кыргызскую землю туристов. По информации Департамента туризма, в 2014-2015 годах в страну прибыло свыше 4 млн туристов. В 2016 году прибыло около 3 млн 800 тысяч. В 2017 году порог страны переступили более 3 млн 900 тысяч туристов. Как видно, незаметно резкого скачка в потоке туристов. Может быть, дело не в ознакомлении многих стран, а в создании условий для приезжающих извне граждан? Недавно видный журналист Улан Эгизбаев утонул в одном из пансионатов. Причина – недостаточность принимаемых мер безопасности в местах отдыха, отсутствие ответственности, увеличение количества утопленников. Недавно на Иссык-Куле местный таксист избил российского туриста с дочкой, милиция до сих пор не может его найти.

Если правительство тратит столько миллиардов на прославление страны, но не может обеспечить безопасность туристов, улучшить условия обслуживания, то сможет ли увеличить поток туристов?

Источник: SUPER.KG

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533557040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  