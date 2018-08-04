Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории

14:42 06.08.2018 Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.



"Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", - заявила она. Источник - независимая газета

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