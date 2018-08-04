|Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
14:42 06.08.2018
Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
"Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", - заявила она.