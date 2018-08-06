Совсем не наш человек. О погибшем Орхане Джемале, - Эдуард Лимонов

14:35 06.08.2018 Многие скорбят о смерти Орхана Джемаля, но по сути не имеют на это права. Корпоративная этика заставляет чуть ли не всех (ну многих) журналистов скорбеть и прославлять погибшего.



Поют ему дифирамбы, и храбрый, и, мол, за палестинцев выступал. Но мы с вами не палестинцы. Мы русские.



Я не скорблю по Орхану Джемалю, и имею на это право.



Дело в том, что Орхан Джемаль совсем не наш человек был.



Сейчас изложу свою позицию.



Начнем с папы Орхана.



Гейдар был главой "Исламского Комитета России". Зная Гейдара множество лет, я так и не встретил ни единого члена "Исламского Комитета", только главу. Такое впечатление, что "комитет" был, как сейчас говорят, "фейковый", Гейдару нужна была должность. И такая, чтоб ослепляла свей грандиозностью."Исламский комитет России" - звучало шикарно.



Гейдар меня некоторое время интересовал. Я даже как-то съездил с ним в Казань. Где мы останавливались у парня, которого Гейдар впоследствии, в буквальном смысле слова, обратил в свою веру, Зарифуллин парня звали. В квартире его родителей было множество аквариумов.



Выйдя из-за решетки я встретился с Гейдаром. Он свистящим шепотом сообщал мне на ухо (мы сидели в кафе у метро Парк Культуры), что весь видимый мир является ареной грандиозной битвы между ФСБ и ГРУ.



"Рехнулся Гейдар, бедняга", - подумал я и прекратил с ним всякие связи. Каково же было мое недоумение когда он стал депутатом в придуманной мной для Каспарова "Национальной Ассамблеи" от… Левого Фронта. Я подумал, что Гейдар еще и беспринципен.



Потом он мелькнул в списке от какой-то партии, на выборах в ГосДуму, но не прошел, и партия не прошла.



Позднее я стал бывать в одной из его квартир в Мансуровском переулке, но я приходил не к нему. Гейдару принадлежали две комнаты в коммунальной квартире на Мансуровском. Обычно там работала наша девочка - Таня Тарасова, проникшись мусульманскими идеями она стала секретаршей или кем-то вроде секретарши Гейдара. Она же вела сайт "Исламского Комитета", по-моему так. Я приходил, собственно, к Тане Тарасовой, каким стало ее мусульманское имя, не помню, будучи в партии она носила кличку Доррисон.



Доррисон перепечатывала мне мои книги, я их после тюрьмы писал от руки, а Доррисон за небольшую плату перепечатывала их на компьютере. Помню она просила меня, ни в коем случае не говорить Гейдару, что это она перепечатывала рукопись "Ересей".



Позже случилось так, что именно на Мансуровском арестовали двоих бывших узников Гуантанамо, российских граждан-мусульман. Были ли они виновны или нет в чем-либо перед российским законом, не знаю, знаю лишь, что Гейдар выпутался из этой истории заявив, что экс-узников Гуантанамо пригласила Тарасова.



Следы Тарасовой, теряются где-то в Дагестане, где она вышла замуж (кажется, я вспомнил что ее мусульманское имя стало Фатима), а с Джемалем они стали заклятыми врагами. А как бы вам понравилось, если бы на вас свалили вину за приглашение к себе таких ярких гостей, как бывшие узники Гуантанамо?



Перейдем к Орхану. Папа был необходим, чтобы вы поняли, какой отец воспитал Орхана.



С Орханом нам помогут цитаты из Орхана. Упомяну только, что в 2003-м Орхан стал одним из создателей "Мусульманского Союза журналистов России". Чувствуете, влияние папы Гейдара? Ну вот и хорошо.



Орхан: "Писать доносы - это глубочайшая, фундаментальная русская традиция".



Аслан Масхадов для Орхана: "вменяемый цивилизованный человек".



Орхан: "Я - укроп. Я проукраинский человек".



"Угроза от бандеровцев была вымышленная. Это пропаганда".



"Я помню, откуда взялось русскоязычное большинство Крыма. В 1944 году крымских татар выселили, а в их дома, где еще не остыли очаги, поселили НКВДэшников. И вот их приплод сейчас тот самый „русский мир" и само русскоязычное большинство Крыма".



Обратили внимание на это ПРИПЛОД, как о животных?



Выступая на радио "Эхо Москвы" 12 июня сего года Орхан: (Об украинских националистах, которые в Одессе сожгли, помните, 40 человек)

"СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ ОНИ СБЕРЕГЛИ". "…ОНИ БЫЛИ ПРАВЫ…"



А вот как Орхан воспевает джихадиста:



"Лидер моджахедов Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров стал шахидом, инша Аллах. Он погиб поздним вечером в среду 24 марта 2010 года, попав в засаду, организованную спецназом ФСБ… Джихад в республике начался, тот самый джихад, что продлится до Судного Дня и остановить который не смогут ни несправедливость тирана, ни праведность справедливого. А Анзор Астемиров останется тем человеком, который его начал, пройдя свой путь от начала и до конца, преодолев собственные ошибки и заблуждения. После его смерти чекисты отметили, что он был очень скромно одет, вооружен пистолетом, переделанным из дешевого травматика, а в его карманах нашлось только 380 рублей, о таких как он и было сказано, что Аллах купил у мусульман и души, и имущество, дав им за это Рай, и они сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убиты, согласно обещанию от него".



Я намеренно дал эту длинную цитату, чтобы вы почувствовали правдивую сентиментальность, эмоции, чуть ли не плач по поводу смерти своего. И сравните этот гимн джихадисту с деловым людоедским замечанием, что загубившие 40 душ в Одессе бандеровцы "были правы".



Эй, эй, эй, журналисты, да как вы смеете о таком человеке стенать и сожалеть?



А вот как откликнулся на смерть Орхана, похожий на Орхана по степени отвращения к нам с вами, Аркадий Бабченко:



"Приходил на Первый канал и крыл такими словами всю эту мразь, что у них там челюсти отваливались. Вертел всю эту гидоту на таком болту, что даже мне далеко. Говорил им все что думает - про Крым, про войну, про репрессии крымских татар, про Путина, про Мордор, про все…"



Напоследок задам вопрос, ответьте, если не мне, то сами себе: Что общего между следующими событиями:



- Сбитый над Донбассом малазийский "Боинг"

- Убийство Немцова в Москве,

- убийство Вороненкова в Киеве,

- Дело Скрипалей в Лондоне,

- химатаки в Сирии якобы совершенные армией Асада,

- Ну и дело Бабченко, раз уж мы его тут вспомнили.

и убийством Джемаля и либеральных журналистов в ЦАР? Что?



Во всех случаях - жертвы - противники России. Ну и теперь догадайтесь, кому это выгодно?

Врагам России.



Поэтому заткнитесь, утрите сопли по ненавистнику России Орхану Гейдаровичу Джемалю.



6.08.18 Источник - svpressa.ru

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