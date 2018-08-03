Кто остановит массовую вырубку деревьев в Узбекистане

10:46 06.08.2018 Пилите, Шура, пилите.



В современном Ташкенте к привычным городским звукам: шорохом шин, клаксонам автомобилей, редкому чириканью птичек - к сожалению, прибавился еще один "атрибут" - стук топора и визг бензопил. Борьба с деревьями, которые жизненно необходимы при изнуряющем летнем зное, ведется полномасштабная и безжалостная. Наверное, в каждом районе можно встретить пни, напоминающие, что здесь когда-то были деревья, дающие людям кислород и прохладу. Причем такое можно сказать не только о столице Узбекистана, вырубка, как вирус, распространилась и на другие города страны.



Лишь в последние годы (давайте используем здесь модную формулировку – с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиеева) общественность обратила внимание на острую проблему, люди начали писать в соцсетях, призывать становиться на защиту деревьев и открыто конфликтовать с районными хокимами (главами администраций), занимающимися вырубкой зачастую лишь по устному приказу "кого-то сверху". Граждане понимают, что деревья необходимы городу. Например, ташкентцы при определении наиболее актуальной проблемы столицы в соцсетях на первое место поставили именно незаконную вырубку.



В апреле заработал портал коллективных обращений Mening fikrim ("Мое мнение"), в начале мая здесь была размещена петиция о пересмотре законодательства в вопросах защиты деревьев и кустарников. В частности, предлагалось учредить специальную эко-полицию, забрать у хокимиятов право на выдачу разрешений на рубку зеленых насаждений, не уничтожать деревья старше 70 лет. Главный пункт – ввести двухмесячный мораторий на вырубку, пока все инстанции не внесут поправки в законодательство. Именно это обращение, набравшее свыше 12,5 тысячи голосов, стало первым в истории Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, удостоившимся ответа от депутатов. Вот только решение народных избранников разочаровало – они отклонили практически все инициативы. Парламентарии в своем резюме подчеркнули, что в стране действует Биоинспекция, рьяно защищающая растительный мир, а также утвержден целый ворох нормативно-правовых актов на эту тему. В общем, "в Багдаде все спокойно". Но деревьев становится все меньше.



Охота на платан



Точкой отсчета массового истребления деревьев в Узбекистане можно считать конец 2009 года, когда в центре Ташкента, на сквере, началась вырубка многолетних чинар (платанов). Эти деревья, посаженные еще в 19 веке, были немыми свидетелями смены эпох в стране, отразившейся в демонтаже старых памятников и установке новых. Так, на постаменте в сквере друг друга сменяли генерал-губернатор Туркестанского края К.П.Кауфман, великий революционер В.И.Ленин, "отец всех народов" И.В.Сталин, автор "Капитала" Маркс, уже после провозглашения независимости – Амир Темур на коне. А чинары все стояли, радуя зеленью раскидистых крон и поражая массивностью стволов, которые у некоторых деревьев и впятером было не обхватить. Но настал и их черед покинуть столицу.



Причем, по неподтвержденной официальными источниками информации, "сезон охоты на платан" открыл сам тогдашний президент Ислам Каримов. Возможно, если бы чинары рубили по приказу городских властей или, предположим, какого-либо министра, общественность могла бы взбунтоваться, поднять шум и так далее. Но команды главы государства не обсуждаются.



Вырубка вековых чинар на сквере, пожалуй, - одно из самых осуждаемых решений узбекских властей. У представителей старшего поколения картина голого парка вызывает слезы до сих пор. "Слова найти трудно. Ужас от того, что произошло в сердце Ташкента за несколько дней в середине ноября. Идти по Скверу в эти дни - все равно, что идти по кладбищу. Тела деревьев пилили на части, грузили на транспорт, корни выкорчевывали. 120 лет росли в Сквере деревья. Люди плакали, видя, что происходит. Но в ответ на слезы те, что срезали стволы, пилили, вывозили, отвечали, что они - люди маленькие. "Приказали". Всех жаль. И тех, кто приказывал, и тех, кто исполнял, и всех тех, кто остался без зеленого чуда в центре мегаполиса", - написала тогда журналист Наталия Шулепина.



Красноречиво уничтожение деревьев показано в коротком трехминутном клипе ташкентской студии "Тупртикон’S", где под песню группы "5’nizza" "Вырублен лес" демонстрируются кадры уничтожения чинар, лица чиновников, отдающих приказы и коммунальщиков в оранжевых жилетках, исполняющих волю "властей".



Кстати, было несколько версий причин вырубки платанов. Официально на деревья напал мутировавший жук-короед, и уничтожение флоры было единственным шансом избежать потери всех зеленых насаждений в столице. Позже сообщалось, что чинары просто не вписываются в новый генеральный план реконструкции центра Ташкента. Кто-то посчитал причиной вырубки то, что в тени деревьев работали проститутки, облюбовавшие сквер. Люди, настроенные против власти, были уверены, что деревья уничтожили из-за мнительности Каримова – мол, в случае народных волнений никто не укроется от правосудия на пустынной территории. Но, наверное, самой справедливой была версия о продаже чинар производителям мебели и паркета.



Как бы то ни было, дальше пошла цепная реакция – если можно рубить многолетние деревья в сквере, значит, можно везде. "Эпидемия" перекинулась на другие города республики. Застучали топоры и завизжали пилы в Самарканде, Намангане, Андижане, Бухаре…



В пригороде Ташкента Чирчике летом 2010 года по указанию главы администрации Ф.Хайруллаева была уничтожена целая роща вдоль центральной улицы населенного пункта. Рабочие спилили 670 деревьев, выкорчевывали сосны, пихты, карагачи, чинары, которым по несколько десятков лет. Местные жители не без иронии предполагали, что градоначальник старается перещеголять по массовым вырубкам столичные власти, ожидая за победу в "соцсоревновании" по заготовке древесины повышения по службе.



В том же году лесорубы устроили "облаву" на деревья в считавшемся одним из самых зеленых городов Узбекистана – Фергане. Опять же с разрешения городских властей были срублены практически все платаны, многие из которых посажены более ста лет назад. Примечательно, что во времена Советского Союза на многие подобные деревья вешали таблички с указанием возраста дерева и его названия на латыни с обязательным упоминаем, что растение охраняется государством. И вот наступили времена, когда само же государство взяло обратный курс.



Закон каменных джунглей



Как уже упоминалось выше, особенно остро ситуация с вырубкой здоровых деревьев обстоит в Ташкенте. Возможно, потому, что столичные жители чаще бьют тревогу по этому поводу, видя, как город превращается в "незеленую зону". Рубят и в центре, и по обочине проезжих дорог, и внутри массивов, даже в парках и ботаническом саду – местах, которые нельзя представить без деревьев.



Не будем обращаться к делам давно минувших дней, рассмотрим, как обстоит ситуация в этом году. Когда в городе сменяется власть, у жителей появляется надежда на то, что теперь все наладится. В апреле в Ташкенте сменили мэра – вместо Рахмонбека Усманова (критикуемого в числе прочего за вырубку чинар) в кресло градоначальника сел Джахонгир Артыкходжаев (пока он работает в должности исполняющего обязанности) – известный бизнесмен, олигарх по узбекским меркам. Спустя пару недель после назначения Артыкходжаев распорядился прекратить вырубку деревьев. Хокимият пообещал навести порядок в городе и наказать всех виновных в незаконной вырубке здоровых платанов.



Решение столичного мэра было опубликовано 8 мая, а уже 18 мая поступил сигнал от очевидцев, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента застучали топоры. Рабочие уничтожали деревья, якобы мешающие строительству дошкольного учебно-воспитательного заведения. Хотя, по данным жильцов, на квартале детских садов хватает. Некоторые граждане предположили, что вместо детсада здесь построят другое здание, изменив решение хокимията при помощи "денежного вознаграждения". Получается, решение городского хокима можно проигнорировать, если на кону стоят серьезные деньги. Виновных в уничтожении здоровых деревьев не оказалось.



В дело вмешался Общественный совет, созданный при ташкентском хокимияте, предложив новому мэру Артыкходжаеву установить мораторий на вырубку деревьев, поскольку распоряжение градоначальника не работает. Однако инициатива была отклонена с такой формулировкой: "Ввести полный мораторий на вырубку деревьев не получится, в том числе и исходя из соображений безопасности людей и их имущества. Не все деревья столицы находятся в лучшем состоянии".



Дело защиты деревьев осталось делом рук простых граждан. Еще один вопиющий случай произошел 19 июля в Чиланзарском районе, когда бригада рабочих приступила к спилу чинар на улице Гагарина, где на аллее в тени раскидистых крон привыкли проводить время местные жители. Активисты призвали на помощь сотрудников Биоинспекции и милицию – только так удалось остановить вырубку. В итоге оказалось, что у лесорубов была санкция на уничтожение трех платанов, а было срублено гораздо больше. Как говорят очевидцы, если бы не действия жителей квартала, на аллее остались бы только пеньки. Грузовик, забитый под завязку древесиной, уехал в неизвестном направлении. Максимальное наказание для исполнителей "заказа" - штраф, причем настолько мизерный, что его с лихвой покроет прибыль от продажи качественного сырья для мебельных цехов.



Ташкентский хокимият совместно с правоохранительными органами города провел экстренное заседание по решению проблемы. И.о. мэра Артыкходжаев предложил выдавать разрешение на спил только сухих и больных деревьев исключительно за его подписью, а также с помощью налоговиков проверить деятельность производителей мебели. Начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев пообещал усилить контроль за грузовиками, перевозящими древесину, и призвал граждан сообщать о фактах рубки деревьев по телефону 102. Сами же главные борцы за зеленых насаждения – простые жители города – отреагировали на заявления властей в соцсетях. Подобные встречи чаще всего называли "показухой", переживая, что пока чиновники будут обсуждать проблему, в столице не останется деревьев.



Увы, данный пессимизм оправдан. Так как 2 августа в СМИ появилась информация об очередной массовой вырубке. В махалле (общине) "Ахмед Югнаки" Мирзо-Улугбекского района вдоль канала Карасу без разрешения Биоинспекции было спилено 70 деревьев. Процесс затеян ради строительства здесь автостоянки. Местные жители намерены привлечь к ответственности чиновников, причастных к вырубке. Но пока обращения в отдел внутренних дел, прокуратуру и районный хокимият не дали результатов.



Получается, пока вырубка деревьев приносит кому-то огромную прибыль, она будет продолжаться. Закон каменных джунглей – кто сильнее (точнее, кто богаче), тот и прав. Вот только бы не "заиграться", а то Ташкент рискует превратиться в "каменные джунгли" в буквальном смысле.



Апокалипсис завтра



Впрочем, экологическая катастрофа угрожает не только Ташкенту. На странице TROLL.UZ в Facebook опубликованы фотографии некоторых узбекских городов, сделанные из космоса (сервис Google Earth) в 1998 и 2018 годах. Сравниваются виды Бухары, Ташкента, Самарканда, Андижана и Ферганы. Невооруженным взглядом видно, что 20 лет назад во всех этих населенных пунктах было больше зеленых зон. Получается, со временем республика превращается в огромную пустыню, а чиновники, рубящие деревья и кустарники направо и налево, только ускоряют процесс.



В комментариях к публикации пользователи, в основном, делятся воспоминаниями о том, как хорошо раньше было в ташкентском сквере, в Бухаре, Фергане… "Самое страшное в том, что на своем веку мы уже вряд ли увидим наши улицы зелеными(( Остаются только фото и воспоминания", - с грустью заметила участница беседы.



Причем, если пофантазировать на тему будущего, то оно, мягко говоря, незавидное. Ведь деревья – это и защита городов от пыли. Представьте мир без зеленых насаждений – сразу вспоминаются марсианские пейзажи или натурные съемки из "Безумного Макса". Максимум в городах расплодятся бессмысленные скульптуры, сделанные народными умельцами из обрубленных стволов.



Впрочем, отголоски будущего уже долетают до Узбекистана. Помните, как весной часть Каракалпакстана и Хорезмской области накрыла мощная соляная буря. А в конце июня в Самаркандской области наблюдалась песчаная буря , засыпавшая административный центр и другие населенные пункты. Причем, как писали тогда в соцсетях некоторые жители региона, основная причина таких природных явлений – в отсутствии деревьев. "Деревья надо сажать повсюду, а не вырубать посаженные дедами и отцами!", "Экология портится, а наши все вырубают и вырубают деревья. Согласна с комментариями сверху, что нужно сажать побольше деревьев, типа чинар", - такие комментарии встречались в Facebook.



Если процесс массового уничтожения деревьев был запущен первым главой государства, то логично предположить, что остановить "вакханалию" тоже сможет только президент. Шавкат Миромонович, может пора отобрать у "охотников на чинары" "лицензию"? А то завтра и рубить-то будет нечего.



Азиз Якубов Источник - Фергана

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