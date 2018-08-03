Штурмуя пик Ленина погибла замдекана российской "Плехановки" Наталья Чионова

09:14 06.08.2018 3 августа 2018 - Светлана Лаптева



Альпинист из России Наталья Чионова найдена погибшей



Информация о том, что Семен Дворниченко пропал на пике Ленина вместе со своей клиенткой Натальей Чионовой, появилась 28 июля 2018 г., когда двойка отправилась на спуск из Лагеря-3 в условиях непогоды и недостаточной видимости.



Позже в тот же день другая группа на спуске увидела следы ребят, которые ушли метров на 300 от основной тропы в сторону ледопада. Их следы оборвались сошедшей лавиной.



По сообщению руководителя фирмы "Горы Азии" Алены Дудашвили, клиентом которой являлась Наталья Чионова, с момента обнаружения пропажи Семена Дворниченко и Натальи Чионовой гиды не только их фирмы, но и многие из находящихся на тот момент в базовых лагерях, предпринимали попытки найти альпинистов в надежде на то, что им удалось выжить.



К сожалению, Наталья Чионова погибла. В первые дни дрон зафиксировал на фото красный рюкзак Натальи.



2-го августа тело Натальи Александровны Чионовой было найдено. Силами участников поисково-спасательной экспедиции погибшую спустили в базовый лагерь, затем в Ош, далее транспортируется в Бишкек. И будет отправлено в Россию.



На пике Ленина пропали без вести альпинисты Дворниченко и Чионова

Руководство компании "Горы Азии" выражает соболезнование семье погибшей при спуске ( уже после восхождения на пик Ленина) гражданки России Натальи Александровны Чионовой.



Справка VB.KG:



Чионова Наталья Александровна



Погибшая была кандидатом философских наук, экспертом в области образования, замдекана факультета бизнеса "Капитаны" в Российском государственном университете им. Г.В. Плеханова.



Все, кто ее знал говорили о ней как об умном, грамотном, интересном человеке.



Нам удалось переговорить с известным альпинистом России, дважды побывавшем на Эвересте Валентином Сипавиным.



- Мы были знакомы с Натальей по горам. У Натальи осталась мама. Ее нельзя назвать опытным альпинистом, но она человек, который все свободное время отдавал горам, не морю, не лесу, а именно горам.



Впервые она поднималась на Эльбрус в 2015 году именно с нами. Ей понравилось и в то же время она поняла, что горы требуют много труда, это сложно, и она стала тренироваться. Потом она поехала с нами на Кавказ, на две вершины Казбека, позже в Южной Америке поднялась на вершину Аконгагуа.



В прошлом году пыталась зайти на пик Ленина, шла с нами, из всех она была наиболее подготовленной, но перед штурмом самой вершины, ее как подменили. Она остановилась, сказала: мне не нужно туда идти. Я пойду вниз. И как ее не уговаривали, так и не пошла наверх. И целый год пик Ленина - был ее мечтой.



В том году в базовом лагере у пика Ленина она познакомилась с Семеном Дворниченко и Сергеем Селиверстовым - представителями кыргызско-российской команды "Зимний Снежный барс". Они рассказали ей о проекте. Она загорелась, стала настоящим помошником ребятам, активно искала в России, у споносоров деньги для того чтобы ребята смогли сходить на пик Корженевской и Коммунизм в этом году. И она многое сделала. Страховку, спонсоров. И ребята поднялись на Корженеву, и почти зашли на Коммунизм. Были почти на вершине, из-за погоды вернулись.



Семен как гид предложил Наталье подняться на пик Ленина в благодарность. Он считал эту гору своей домашней горой. Наталья согласилась, - рассказывает наш собеседник.



Также Валентин Сипавин рассказал, что страховка у Натальи есть. Компания оказывать услуги не отказывается, но они должны проверить действительно ли случай соответствует профилю страховки. На опознание из Москвы прилетит друг семьи, мама Натальи прилететь не сможет.



Семена Дворниченко пока не нашли



Поиски осложнила плохая погода и видимость в условиях сохраняющейся лавинной опасности.



Семен Дворниченко - бишкекский альпинист, кандидат в мастера спорта, участник громкого проекта "Зимний снежный барс" (команда взошла на Хан-Тенгри и пик Победы за одну зиму и поднялась на пик Корженевской в 2018 году, за это восхождение парни получили "Хрустальный пик" в номинации "Восхождение года"), альпинизмом занимался последние 18 лет.



Более 20 раз поднимался на семитысячники. Скайраннер, несколько раз выигрывал забеги Red Fox Elbrus Race и Lenin Race.



Спортсмен до мозга костей, автор интересных проектов, человек, в чьем профессионализме нет повода сомневаться.



Попытки поисков Семена Дворниченко будут предприниматься дальше. Сейчас никто не знает, когда сошедшая лавина (вынос лавины) подтает: через неделю, месяц, год - чтобы можно было продолжить поисковые мероприятия.



У Семена остались трое маленьких детей.



Если кто-то захочет поддержать его семью можно обращаться - офис фирмы Горы Азии - Бишкек, отель "Горы Азии", 0550 42 00 32. Адрес: ул. Линейная,1-а, пересекает Гоголя.



По Гоголя до тупика и направо за сауной "Викинг". Спросить Евгению Рейс.



Также можно передать деньги Игорю Моськину - другу Семена - 0775 58 97 78.



Счет в Кыргызстане пока не открыт, как только появится, мы сообщим. Однако есть счет Сбербанка - по карте Сбера 4276380152458001 Елена Д. (Назначение платежа - Семен).



Редакция "Вечернего Бишкека" выражает глубочайшие соболезнования близким, родным и друзьям Натальи и Семена. Источник - vb.kg

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