 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 04.08.2018
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Базар под свежей вывеской. В Узбекистане построят деловые центры Business City
08:50 06.08.2018

В Узбекистане построят деловые центры Business City. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по созданию современных деловых центров Business City на территориях республики".

Согласно документу, деловые центры Business City будут созданы в районах и городах Каракалпакстана, регионов и г. Ташкенте.

Центры создаются в целях дальнейшего улучшения архитектурного облика и благоустройства центров, повышения привлекательности для инвесторов, строительства современных зданий на основных маршрутов туристов и создания удобства для жителей.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать дирекцию по строительству и эксплуатации объектов на территории Business City.

В постановлении говорится, что ведущие отечественные и зарубежные проектировщики будут разрабатывать проекты деловых центров. Проекты будут осуществлять при участии инвесторов, пожертвований, кредитов и других источников.

Президент поручил использовать энергосберегающие технологии при строительстве бизнес центров Business City.

В документе отмечается, что до 1 января 2019 года будут приняты решения о создании центров в соответствующих районах и городах.

Источник - UzDaily.uz
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