Торговая война с элементами асимметрии. Китай ответит на рост американских пошлин чем сможет, - Т.Едовина

08:41 06.08.2018 Торговая война с элементами асимметрии

Китай ответит на рост американских пошлин чем сможет

06.08.2018

Власти Китая объявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США на $60 млрд, если Вашингтон введет новые пошлины в отношении импорта из КНР на $200 млрд. Ограничения могут затронуть поставки агропродукции и энергетических товаров, по которым Китай ранее соглашался нарастить импорт из США. Впрочем, пока ослабление юаня и без ответных мер в значительной степени компенсирует негативный эффект от американских пошлин, указывают эксперты.



Китай введет ответные пошлины в размере $60 млрд на импорт из США, если Вашингтон объявит о новых ограничениях во взаимной торговле, сообщили в Минфине КНР в пятницу. Министр иностранных дел страны Ван И днем позднее назвал объявленные меры "полностью обоснованными и необходимыми". Список включает 5,2 тыс. наименований товаров, включая агропродукцию, промтовары и сжиженный газ, пошлины на них составляют от 5% до 25%. Ранее Китай уже дважды вводил ответные ограничения на импорт из США. Еще в апреле был обнародован список американских товаров на $2,75 млрд, повышение пошлин на которые стало ответом на защитные тарифы США в отношении импорта алюминия и стали. 6 июля начали действовать защитные пошлины в отношении поставок из КНР по 818 позициям на $34 млрд. Пекин в свою очередь с этого же числа ввел аналогичные ограничения по 545 позициям на ту же сумму. Дальнейшее симметричное повышение пошлин оказалось невозможным - экспорт товаров из Китая в США в 2017 году составил $505,6 млрд, поставки же из США в Китай - лишь $130,4 млрд.



В начале июля Минторг США представил дополнительный список товаров, затрагивающих импорт товаров из КНР на $200 млрд, а на прошлой неделе Дональд Трамп поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру повысить предполагаемый размер пошлин с 10% до 25%. Перечень содержит не только промышленные, но и потребительские товары, но не является окончательным - публичные слушания, на которых бизнес может попросить исключить те или иные позиции из списка, займут два месяца.



Несмотря на то что ранее объявленные договоренности с Китаем об увеличении поставок американских товаров оказались сорваны, пошлины все равно "работают лучше, чем кто-либо мог подумать", заявил Дональд Трамп, отметив, что Пекин находится в переговорах с Вашингтоном. В частности, он указал на падение китайских биржевых индексов и выразил уверенность, что котировки американских компаний вырастут после изменения условий торговли. Также, по мнению президента США, повышение пошлин должно способствовать погашению части госдолга (сейчас превышает $21 трлн). Впрочем, пока в администрации США лишь объявили о готовящихся мерах поддержки американских фермеров, пострадавших от ответных ограничений - предполагается, что допсубсидии для них составят $12 млрд. Дефицит торговли страны в июне между тем стал рекордно высоким почти за два года - причем разрыв в разнице между экспортом и импортом вырос со странами, для поставок из которых США и повышали пошлины - с Китаем, ЕС, Канадой и Мексикой. Более того, по оценке Capital Economics, даже введение 25-процентных пошлин по широкому перечню товаров приведет к увеличению средних цен китайских экспортеров только на 2,3%, тогда как курс юаня на опасениях торговых войн уже потерял с середины июня более 7% стоимости, увеличивая конкурентоспособность китайских производителей.



Татьяна Едовина

6.08.18 Источник - kommersant.ru

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