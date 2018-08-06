Мирзиеев вновь перетряхнул аппарат УзбГенпрокуратуры

08:38 06.08.2018 В структуре прокуратуры произошли новые кадровые перестановки

06 августа 2018 г. 01:18

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- В структуре Генеральной прокуратуры Узбекистана произошли кадровые назначения.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил Акмалхужу Мавлонова на пост заместителя Генерального прокурора Узбекистана.



До этого он занимал должность начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.



Глава Узбекистана также назначил Дилшода Рахимова на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.



Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.



В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Узбекистан Умиджон Мухамедов назначен первым заместителем начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.



Ранее он работал начальником Управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.



Также Жамол Ачилов назначен начальником Управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.



До этого он занимал должность начальника Управления по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах Генеральной прокуратуры. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uzdaily.uz

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