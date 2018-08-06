Мирзиеев вновь перетряхнул аппарат УзбГенпрокуратуры

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08:38 06.08.2018
В структуре прокуратуры произошли новые кадровые перестановки
06 августа 2018 г. 01:18
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- В структуре Генеральной прокуратуры Узбекистана произошли кадровые назначения.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил Акмалхужу Мавлонова на пост заместителя Генерального прокурора Узбекистана.
До этого он занимал должность начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Глава Узбекистана также назначил Дилшода Рахимова на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Узбекистан Умиджон Мухамедов назначен первым заместителем начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Ранее он работал начальником Управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Также Жамол Ачилов назначен начальником Управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
До этого он занимал должность начальника Управления по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах Генеральной прокуратуры.