7 тысяч километров в час! Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2

08:28 06.08.2018 Китай провел успешные испытания своего первого гиперзвукового аппарата



Первый в истории КНР гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, который способен развивать скорость более 7 тыс. км в час, успешно прошел испытания.



Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что успешный тест стал свидетельством того, что КНР совершили прорыв в области вооружений, пишет Global Times со ссылкой на подразделение главной партийной газеты страны.



Испытания прошли на полигоне в северо-западной части страны. Траектория полета во время теста была сложно определима для противника. В дальнейшем этот аппарат будут использовать как носитель боеголовок, а также планируют применять в системах ПРО.



Ранее СМИ сообщили, что КНР наращивает темпы разработки оружия нового поколения, а ядерные испытания Пекин проводит в пять раз чаще, чем США. Источник - известия

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