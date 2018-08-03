Кого поддержит Казахстан в случае войны Армении с Азербайджаном? - САМ

08:10 06.08.2018 Вероятность войны между Арменией и Азербайджаном очень высока. Такое заявление в беседе с главным редактором российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже не исключил возможности такой войны, заявив, что Ереван – историческая территория азербайджанцев. Возникает вопрос: какую позицию в этом случае может и должен занять Казахстан, который, с одной стороны, является партнером Армении по ОДКБ и ЕАЭС, а, с другой, имеет тесные экономические и политические связи с Азербайджаном (не говоря уже об общих тюркских корнях двух народов)? Этот вопрос мы задали экспертам.



Дмитрий Михайличенко, координатор аналитических проектов евразийского центра "Самрау":



"Дипломатия Казахстана будет придерживаться нейтральной и конструктивной линии"



Воинственная риторика, присущая и Азербайджану, и Армении, адресована в первую очередь внутренней аудитории каждой из этих стран и направлена на мобилизацию сторонников. С учетом обстоятельств прихода к власти их национальных лидеров для Пашиняна эта тема актуальна в большей степени. Ему нужно утвердиться в качестве фактического руководителя государства, и он, конечно же, может выбрать агрессивную риторику.



Сложившийся формат нагорно-карабахского урегулирования, в котором ключевую роль играют гарантии России и личный авторитет Путина, по сути, устраивает и Баку, и Ереван. Даже в долгосрочной перспективе проблема не имеет иного решения, кроме того, которое реализуется сейчас. Фактически речь идет о заморозке конфликта. Конечно, нельзя исключать каких-то провокаций, но говорить о том, что Кавказ находится в преддверии большой войны, оснований нет.



Несмотря на тесные связи с Азербайджаном, руководство Казахстана будет сохранять нейтральную позицию, не допуская шагов, которые можно расценить как поддержку одной из сторон конфликта. Несколько лет назад Нурсултан Назарбаев "сыграл" на стороне Азербайджана (имею в виду прозвучавшее в мае 2014-го заявление о том, что Армению в ЕАЭС надо принимать без Нагорного Карабаха), но дальнейшие действия Астаны показали, что она не собирается вставать на чью-либо сторону. Полагаю, такая нейтральная и конструктивная линия будет свойственна дипломатии Казахстана и в дальнейшем.



Антон Евстратов, политолог (Армения):



"Ситуация на Кавказе такова, что обострение может наступит в любой момент"



Еще со времен бархатной революции в Армении соседний Азербайджан наращивал свое присутствие на линии соприкосновения – как в Карабахе, так и на границах собственно Армении. Провокации, перемежавшиеся с агрессивными заявлениями из Баку, не прекратились и после прихода к власти Никола Пашиняна. Известен, в частности, странный инцидент в Нахиджеване, после которого Азербайджан объявил о "возвращении" 11 тысяч гектаров земли – эта акция, вне сомнения, была рассчитана на внутреннюю аудиторию, однако сам факт появления такого рода вбросов показателен. Очевидно, что азербайджанское общество ментально готовят к возможности перехода конфликта с армянскими республиками в активную фазу, и это дало премьер-министру Армении основание сделать вполне логичное и очевидное заявление.



По всей видимости, Азербайджан пытается "прощупать" новые армянские власти на предмет их решительности в противостоянии агрессии и профессионализма. Однако ответ на такого рода провокации уже был дан – буквально несколько дней назад Азербайджан пожаловался на огонь с армянской стороны по всей линии соприкосновения.



Но сейчас Армении и Арцаху (армянское название Карабаха – прим.авт.) не нужно обострение, из чего легко сделать вывод, что речь идет об ответных мерах на азербайджанские акции. И, судя по жалобам из Баку, ответ был успешным. Более того, недавно министры обороны обеих армянских республик Давид Тоноян и Левон Мнацаканян заявили о том, что их армии не только готовы противостоять азербайджанской агрессии, но и в случае необходимости сами нанесут сокрушительный удар по противнику. Арцахский министр напомнил и о некоторых возможных целях такого удара, в частности, Мингечаурской ГЭС.



Это единодушие высшего военного командования двух армянских государств весьма показательно и для Баку, и для всего мира. Кстати, что касается Мингечаура… Недавняя парализация работы электростанции, после чего практически весь Азербайджан остался без электроснабжения, продемонстрировала всю уязвимость этого государства и, как следствие, добавила актуальности заявлениям армянских генералов.



Известно, что в свое время отношения между Казахстаном и Арменией заметно осложнились. Что же касается того, на чьей стороне должен быть Казахстан, то понятно, что у Астаны и Баку есть экономические, культурные, религиозные, этнические, геополитические связи, однако каждая страна должна выполнять взятые на себя правовые обязательства.



Казахстан – союзник Армении по ОДКБ и в случае соответствующего обращения Еревана обязан встать на его сторону. Не только же Россия должна "отдуваться" в рамках данного блока. (Согласно международным нормам, Нагорный Карабах не признан частью Армении, поэтому нападение на него не может считаться нападением на страну ОДКБ, и в таком случае никаких правовых последствий для членов организации по защите Армении не наступает – прим. авт.).



В противном случае у Армении попросту не останется никаких мотивов для того, чтобы сохранить свое членство в данной организации – в армянском обществе и без того накопилось изрядное недоверие к ней. Очевидно, что республика не станет поступаться своими национальными интересами.



Турция никогда не скрывала своей готовности поддержать Азербайджан и стремления к передаче Карабаха этой стране любой ценой. Стоит напомнить, что в апреле 2016 года в составе штурмовых подразделений азербайджанской армии были и турецкие инструкторы и "легионеры", многие из которых пали на арцахской земле. Обе армянские республики готовы к такому развитию событий именно в этом смысл пребывания Еревана в ОДКБ и тесного союза с Россией.



Сам по себе Азербайджан (без внешней поддержки) не пугает армянское общество и военно-политическое руководство. Разумеется, сотрудничество с Россией продолжится и при новом правительстве – от этого напрямую зависит безопасность Армении и Арцаха. Что же касается сближения с НАТО, то надо четко понимать, что альянс до сих пор не предлагал не то что сопоставимой с российской, но и вообще никакой реальной альтернативы в плане защиты от внешних угроз. Армения сотрудничает с НАТО в рамках ряда проектов, как, кстати, и Азербайджан, но это даже нельзя сравнивать уровень с уровнем взаимодействия в формате ОДКБ.



Ситуация на Кавказе в последние годы складывается так, что обострение может наступить в любой момент. Этот регион традиционно является одним из самых взрывоопасных на планете. Здесь одновременно тлеют сразу три конфликта, три горячие точки – Южная Осетия, Абхазия



и Карабах. Актуальными остаются национальные, религиозные и культурные противоречия. Однако такое обострение вряд ли начнется с армянской подачи – внимание новой власти в Ереване в большей степени обращено к внутренним проблемам: ему нужно побороть коррупцию и наладить эффективное функционирование государственных институтов.



Не стоит забывать и о том, что в Карабахе сейчас служит сын Никола Пашиняна, и премьер-министр в своем интервью "Эху Москвы" ясно дал понять, что лично он точно не хочет войны. С другой стороны, армянский премьер готов пожертвовать самым дорогим ради безопасности государства и даже призвал главу Азербайджана к зеркальному поступку: сын последнего давно находится в призывном возрасте, однако на позициях замечен не был.



Леонид Савин, главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика":



"Видится роль Казахстана как арбитра и миротворца"



Пашинян делает ставку на популизм, и сам его приход к власти был связан именно с такой технологией массовой манипуляции. Для Армении противостояние с Азербайджаном является долгосрочной проблемой, которая не может не озвучиваться политиками. Если Саргсян был настроен на поступательное ее решение согласно плану Лаврова, то Пашинян представляет другой лагерь, который опирается не только на радикально настроенную часть армянского общества, но и на поддержку со стороны Запада. Казахстан в последние годы известен своей позицией арбитра и миротворца. На этом он заработал значительные политические дивиденды: взять хотя бы Астанинский процесс по мирному урегулированию в Сирии.



Применительно к армяно-азербайджанскому кризису, если произойдет его эскалация, тоже видится именно такое участие казахстанской стороны.



Скорее всего, Турция поддержит Азербайджан в силу общетюркской солидарности и ряда договоренностей, существующих между Баку и Анкарой. Как это будет на практике – словесно или материально – сказать сложно, поскольку в данный момент турецкие власти серьезно ограничены в своих возможностях, и им невыгодно распылять свои силы. Армения традиционно через диаспору будет просить поддержки у ЕС и США.



Пашинян делает много противоречивых заявлений. Без России, которая является основным ядром ОДКБ, Армения не сможет противостоять возможным угрозам – это факт. С другой стороны, нынешние ее заигрывания с НАТО в Москве рассматривают как фактор неблагонадежности нынешней политической верхушки Армении. Очевидно, что дестабилизация Кавказа выгодна внешним игрокам. И Армения, и Азербайджан так или иначе пострадают от любой новой вспышки конфликта в краткосрочной и среднесрочной перспективе.



Ильгар Велизаде, азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ":



"Нагорно-карабахский конфликт находится за скобками ОДКБ"



Начнем с того, что заявления Пашиняна свидетельствуют об отсутствии у него видения перспектив мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта по причине труднопреодолимых противоречий с Азербайджаном, и ему не остается ничего другого, кроме как призывать свое население к войне. Армения не собирается идти на уступки Баку и не рассматривает предметно сценарии по деоккупации азербайджанских территорий. В этих условиях обострение ситуации на фронте является неизбежным.



Что касается заявлений Ильхама Алиева о возвращении азербайджанцев в Ереван, то следует напомнить, что еще в начале ХХ века они составляли большую часть населения этого города. Впоследствии в результате планомерной политики депортации азербайджанцев в Армении их там к концу прошлого века практически не осталось.



Сегодня, когда армянская сторона часто повторяет слова о восстановлении исторической справедливости, азербайджанская сторона тоже не может умалчивать о той исторической несправедливости, которая была допущена по отношению к азербайджанцам в Армении. Почему армянский истеблишмент может во всеуслышание заявлять о "геноциде", а Азербайджан должен молчать?



Что касается перспектив военного обострения, то речь идет в первую очередь о Нагорном Карабахе и районах вокруг него, которые в зону ответственности ОДКБ не входят. Что может предпринять ОДКБ или отдельный его член в вопросах, которые их не касаются? Казахстан всегда четко давал понять, что нагорно-карабахский конфликт находится за скобками ОДКБ, и поэтому Астана не намерена принимать военно-политического участия в его разрешении. В Азербайджане всегда высоко оценивали такую позицию.



Григорий Трофимчук, эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности:



"Казахстану пора делать выводы из происходящего"



Среди всех заявлений и действий Никола Пашиняна на посту премьер-министра Карабах, безусловно, является пунктом номер один, так как именно ему он уделяет повышенное внимание с самого момента прихода к власти. Здесь явно намечаются какие-то подвижки, тогда как предыдущее руководство Армении устраивала текущая ситуация, когда бесконечные и бесплодные переговоры с Азербайджаном сохраняли для Еревана статус-кво.



Главная опасность при сдвиге данной проблемы с места состоит не в том, что карабахский анклав может снова отойти к Азербайджану, а в том, что суверенитет этой территории может быть признан странами Запада. И явно наметившаяся дестабилизация вокруг Карабаха, а также привязанная к нему тема Нахичевани работают на эту задачу.



Само по себе вооруженное обострение вокруг Карабаха теперь возможно в любой момент, так как заморозка апрельской войны 2016 года не может длиться вечно – этот "холодильник" рано или поздно потечет. А странная смена власти в самой Армении, которая явно не принесет облегчения жизни гражданам, так как появилась не для этого, – работает на указанный сценарий лучше всего.



Казахстан на этом фоне пока что является просто наблюдателем. Однако при любом новом обострении ситуации он будет призывать к разрешению конфликта мирным, политическим, дипломатическим, переговорным путем. Это стандартная позиция, которая известна заранее.



При этом Астана должна понимать, что лучше всего предвидеть и решить проблему сегодня и сейчас, поскольку потом она выйдет из-под контроля всех интеграционных блоков с участием РФ и РК. И тем более как Астана, так и Москва просто обязаны регистрировать такие сигналы, как арест генсека ОДКБ, и делать из них оперативные выводы.



Смиренное и стороннее наблюдение за ходом процесса является не лучшей мерой контроля за обстановкой. У Казахстана и без этих последних обострений всегда были вопросы, касающиеся формата взаимодействия Армении и Карабаха, в частности, связанные с таможенными границами ЕАЭС. Фактическая недосказанность в этой теме теперь ведет к новым проблемам.



Турция неизменно поддерживала линию Азербайджана, будучи его главным союзником в мире. Но это было на словах, а теперь Турция может войти в проблему более плотно, так как слегка уже "подожжена". Нахичевань – это прямое "солнечное сплетение" четырех государств: Азербайджана, Армении, Турции и Ирана. В этой ситуации Казахстан, естественно, уже не сможет остаться в стороне и будет вынужден вырабатывать более четкую и конкретную позицию, не ограничиваясь традиционными призывами к добру и миру.



Ситуация на Южном Кавказе в целом обострится обязательно, так как допущены странная смена власти в Армении, странная смена премьер-министра в Грузии, странные тестовые сбои в генерации электроэнергии в Азербайджане. Совокупность таких событий заставляет взглянуть на положение дел в регионе другими глазами.



Одна из главных проблем заключается в том, что ОДКБ, к сожалению, выглядит слишком слабой организацией, – она старается оставаться в стороне от регулярных вызовов в свой адрес. Именно по этой причине Армения дает понять, что не нуждается в ее услугах и может найти защиту по другим схемам. Запад внимательно отслеживает происходящее и пока что пошел по наиболее интересному – и незатратному – сценарию, дав отстояться армянскому "вину". Казахстану пора делать выводы из происходящего, так как когда события примут активный характер, многие реакции окажутся уже запоздалыми.



Ислам Кураев, политолог:



"Официальная Астана всегда выступала на стороне бакинских коллег"



Заявления Пашиняна вполне стандартны и привычны, и такое длится уже достаточно давно. Но особенность нынешней ситуации в том, что в Армении произошли политические изменения.



В данном случае и Россия не особо желает видеть у руля государства Николу Пашиняна. Следовательно, в ближайшую осень мы можем наблюдать полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе. Вообще, озвучивается такая мысль: возможно, Пашинян при помощи маленького сопротивления вернет Азербайджану земли, чтобы создать благоприятные условия для своей страны. Это может занять более пяти лет, но такая перспектива – единственная для выхода Армении из блокады, которая создает стране серьезнейшие проблемы.



Открытых заявлений не будет, но официальная Астана всегда выступала на стороне бакинских коллег, объясняя это тем, что данная территория, согласно документам ООН, находится в юрисдикции Азербайджана. Если же военные силы Азербайджана будут угрожать реальной территориальной целостности Армении, то в таком случае наша страна выступит на стороне официального Еревана. В случае же с Карабахом Армения выступает как оккупант и агрессор, о чем говорит, прежде всего, международное право.



Думаю, что Турция первая выступит в поддержку Азербайджана. Небольшой военный контингент турецких ВС и так находится на приграничных территориях совместно с азербайджанскими военными. В случае эскалации они будут непосредственно инструктировать и помогать в дальнейшем продвижении.



Если и будет конфликт, то все произойдет по инициативе России, Турции и Ирана. Складывается мнение, что Армения может стать козлом отпущения, Азербайджану и Турции дадут решить вопрос Карабаха, дабы после этого Турция перестала подстрекать азербайджанцев в Иране.



Россия же заменит Пашиняна на своего человека и получит дополнительные привилегии в Сирии. А арест Пашиняном генсека ОДКБ, то есть фактически фигуры Кремля, можно расценить как крайне серьезный звонок. И скорее всего, лишь вопрос времени, когда взорвется пороховая бочка…



Автор: Аскар Муминов



4 авг. 18 Источник - camonitor.kz

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