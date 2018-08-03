Полный пассив. Грозит ли Макрону политическая смерть, - "НГ"

07:48 06.08.2018 Нарушения со стороны исполнительной власти во Франции спровоцировали государственный кризис



В то время как президент Эмманюэль Макрон проводит отпуск на Лазурном берегу, в Париже полным ходом идет расследование дела его уже бывшего советника и начальника службы безопасности Александра Беналлы. 26-летнему сыну марокканских иммигрантов приписывают применение насилия в отношении участников демонстрации, превышение должностных полномочий, незаконное ношение оружия и даже романтические отношения с президентом.



"Дело Беналлы", поставившее под удар Елисейский дворец, вызвало самый острый и масштабный государственный кризис за время президентства Макрона. Его популярность среди избирателей тает на глазах. В последние дни июля президент установил антирекорд по падению рейтинга. Его деятельностью удовлетворены лишь 39% французов, свидетельствуют данные опроса Института изучения общественного мнения. И как пишет Figaro, судя по другим исследованиям, поддержка Макрона еще ниже – 32%.



Скандал с Беналлой, которого покрывал его патрон, переполнил чашу недовольства Макроном, назревавшего в связи с проводимыми им и правительством реформами. Так, во Франции упразднили налог на состояние, который взимался с граждан, чей суммарный капитал превышает 1,3 млн евро. При этом обязали пенсионеров платить налоги, лишили студентов многих льгот, а военным урезали финансирование.



Оппозицию и граждан возмутило то, что власть защищала Беналлу из-за его вхождения в ближайшее окружение Макрона, проигнорировав закон и порядок. Согласно 40-й статье Уголовно-процессуального кодекса, чиновники обязаны немедленно сообщать в прокуратуру о любом известном им преступлении. Елисейский дворец же ограничился дисциплинарными мерами в виде двухнедельного отстранения Беналлы от должности и решил не информировать правоохранительные органы. После долгих проволочек Макрон только 20 июля сделал то, что должен был сделать сразу же: уволить подчиненного, чьи качества, методы и связи уже давно вызывали тревогу.



Серьезный просчет в сфере ответственности ослабил исполнительную власть в том, что должно было быть ее силой: речь идет об обещанной самим Макроном практике "нового мира". "Макрон построил вертикальную систему как залог эффективности реформ. Сегодня она дошла до карикатуры и оборачивается против него, пишет Monde. – Президент любит действовать по согласованию с верными сторонниками. Система, в которой верность стоит выше всего остального, привела президента к большой политической ошибке". Когда Макрона спросили, не разрушило ли "дело Беналлы" репутацию Франции, он ответил кратко: "Нет, республика нерушима".



Между тем последствия скандала обещают быть очень серьезными. За расследование взялись прокуратура, генеральная инспекция национальной полиции, а также комиссии, созданные в Национальном собрании и Сенате. В минувший вторник на голосование в нижней палате парламента даже поставили резолюцию о вотуме доверия правительству. Но так как партия Макрона "Вперед, республика!" имеет там большинство, кабинет министров устоял.



Теперь публичные слушания ожидаются в Сенате. Как заявил глава сенатской комиссии по законодательству Филипп Ба, в верхней палате у правящей партии всего 22 мандата, или 6%, в то время как у "республиканцев" – большинство в 42%. По его мнению, "дело Беналлы" приобретает конституционный масштаб.



С одной стороны, его уже называют новым Уотергейтом – по аналогии с инцидентом, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона в 1974 году. С другой – во французском истеблишменте понимают, что разоблачение и отставка Макрона станет сильнейшим ударом по всей элите и приблизит победу лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен. Источник - ng.ru

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