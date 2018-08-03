Пекин объявляет Вашингтону нефтяную войну, - О.Соловьева

07:45 06.08.2018 Углеводородное противостояние двух стран может затронуть и РФ

Ольга Соловьева



5 авг. 18



На возможное увеличение Соединенными Штатами пошлин на китайский импорт Поднебесная готова отвечать кратным сокращением закупок американской нефти. Об этом сообщают западные СМИ. Кроме того, Пекин отказывается урезать поставки иранской нефти, чего бы так хотели в Вашингтоне. Только один этот факт может оказать на рынок нефти большее влияние, чем все соглашение ОПЕК, отмечают эксперты.



Трейдинговое подразделение китайского госконцерна Sinopec – Unipec – приостановило импорт нефти из США в связи с обострением торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По словам одного из них, точные сроки остановки импорта неизвестны, но на данный момент Unipec приостановила закупки черного золота из США вплоть до октября текущего года.



При этом поставки американской нефти в Китай только в прошлом году превысили совокупный объем нефтяного американского экспорта в Великобританию и Нидерланды, являющиеся соответственно третьим и четвертым по величине покупателями топлива из США, замечает агентство. А в феврале этого года, если брать среднесуточные показатели, Пекин возглавил список импортеров американского сырья, следует из расчетов Управления энергетической информации (EIA). В течение восьми месяцев 2018-го Китай закупал у США в среднем 335 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической платформы Thomson Reuters Eikon. Для сравнения, год назад поставки черного золота из США составляли в среднем 100 тыс. барр. в сутки. Однако уже в сентябре этого года ожидается поставка менее 200 тыс. барр. в сутки, сообщают в Reuters.



Это, конечно, для Штатов капля в море. Только в июне добыча нефти в Штатах вплотную приблизилась к отметке в 15 млн барр. в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). При этом на экспорт идет около 2,6 млн барр. в сутки.



Отказ Китая от американской нефти разгорается на фоне продолжающейся торговой войны двух стран и, очевидно, стал одной из ответных мер китайских властей. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на импорт китайских товаров до 25% с изначально предложенных 10%, сообщал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. В Поднебесной призывали американские власти "вернуться за стол переговоров" и обещали ответные меры в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта (см. "НГ" от 03.08.18).



Американские заградительные пошлины скорее всего удержат от покупки нефти из Штатов и другие китайские компании. При стоимости барреля нефти в 70 долл. размер пошлины для Китая составит 18 долл., и это удержит компании вроде PetroChina, Zhenhua Oil или других переработчиков от закупки черного золота у США, рассуждают опрошенные Reuters источники.



Заметим, Unipec не единственная китайская компания, которая сегодня отказывается от закупок углеводородов из Штатов. К примеру, еще в середине июля закупки сырой нефти из США приостановил независимый китайский нефтепереработчик – компания Dongming Petrochemical Group. Что примечательно, вместо американских сортов компания обратила внимание на иранскую нефть, писал информационный портал Oil Price со ссылкой на источник на предприятии.



И к слову, в отличие от американского черного золота закупки иранской нефти Поднебесная пока не сокращает. В частности, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, американские власти так и не смогли добиться от КНР сокращения объемов импорта нефти из Ирана. Впрочем, как добавляют источники, Пекин все же согласился не увеличивать закупки иранской нефти. Напомним, еще в мае Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения, подписанного между Тегераном и странами-посредниками в 2015 году. Согласно ему, с Ирана снимались санкции в обмен на прекращение ядерной программы страны. В июле стало известно, что Вашингтон хочет лишить Иран возможности экспортировать нефть и намерен ввести санкции против любой страны, которая продолжит закупать нефть у Тегерана. Но пока что КНР остается крупнейшим покупателем углеводородов из Ирана. Китай забирает треть всего иранского экспорта, следует из данных Bloomberg.



Весомыми поставщиками нефти в Китай остаются Россия, Саудовская Аравия и Ангола. Так, Россия за четыре месяца этого года поставила в Китай свыше 12 млн т сырой нефти (около 750 тыс. барр. в сутки), сообщали в Минкоммерции КНР.



Часть экспертов "НГ" не видят угрозы в снижении спроса со стороны китайских компаний на американскую нефть. "Рынок нефти глобальный. Снижение поставок в одном месте тут же будет компенсировано увеличением поставок в другом. И в целом для рынка это снижение будет нейтральным", – считает доцент Академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хестанов. "Кроме того, США пока что остаются нетто-покупателем нефти. Избыток у них образуется преимущественно легкой нефти, тогда как им по-прежнему приходится закупать тяжелые сорта. И пока этот избыток легкой нефти не вырастет слишком сильно, можно будет говорить лишь о локальных колебаниях на рынке нефти", – уверен экономист. Другое дело, что между США и Китаем разыгрывается драматическая торговая война, которая так или иначе может задеть всех, продолжает он.



Китайцы своими действиями ведут тонкую дипломатическую игру, считают эксперты. "Китай следует наилучшему из возможных вариантов внешней политики, который дает ему возможность лавировать между желанием США продавать КНР свою нефть, желанием вести торговую войну, идеей США о необходимости давления на Иран с помощью санкций и высоким спросом на нефть в Китае, который может быть удовлетворен как американской, так и иранской нефтью", – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По мнению экономиста, китайцы осуществляют давление на США достаточно грамотно. "Начиная с ответных торговых пошлин и заканчивая намеком на то, что они могут перестать покупать американскую нефть, но при этом переключиться полностью на иранскую, нанеся таким образом двойной удар по американской внешней политике и сохранив высокие объемы потребления углеводородов", – перечисляет он.



Жарский напоминает, что в прошлый период антииранских санкций Китай продолжал закупать нефть у Ирана, а значит, эти схемы работают и сейчас. "Иран в сутки добывает, по разным данным, от 3,9 до 5 млн барр. нефти, а это значит, что он один может оказать больше влияния на уровень цен, чем все страны ОПЕК, договорившиеся урезать добычу на 1,2 млн барр. в сутки", – говорит эксперт, намекая, что предпочтения Китая, у кого в итоге закупать нефть, вполне могут оказать заметное влияние на уровень котировок, от которых, к слову, напрямую зависит в том числе Россия. Как считает Жарский, "мы наблюдаем только начало торговой войны между Китаем и США, и предсказать, куда она заведет обе страны, довольно сложно, но взаимными пошлинами и отказом от импорта все вряд ли ограничится". Источник - ng.ru

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