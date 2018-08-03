Сирийские тайны Генштаба РФ всплыли в зарубежных СМИ, - В.Мухин

07:43 06.08.2018 Сирийские тайны Генштаба РФ всплыли в зарубежных СМИ, - В.Мухин



Москва обвинила Пентагон в неспособности хранить секреты

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



США в очередной раз отказались от предложенного Россией сотрудничества по восстановлению Сирии и возвращению в нее беженцев. Как сообщило Reuters, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении агентства докладную записку правительства США, такое предложение поступило в адрес американского руководства в письме начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на имя главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда 19 июля 2018 года.



Как сообщает Reuters, предложенный российской стороной план в Вашингтоне "восприняли холодно". В докладной записке говорится, что "политика США предусматривает такие усилия в случае, если будут найдены политические пути разрешения сирийского конфликта, включая шаги по проведению выборов под наблюдением ООН". Эту позицию Белый дом озвучивал неоднократно. Правда, на этот раз об этом было заявлено в связи с закрытыми военными контактами Москвы и Вашингтона по сирийской проблематике.



Почему американский государственный документ и секретная военная переписка РФ и США стали достоянием СМИ, Reuters не сообщает. Российское военное ведомство сделало по этому поводу соответствующее заявление: "Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон". После чего Минобороны РФ раскрыло детали того, что было предложено американцам.



Во-первых, было подчеркнуто, что Герасимов написал письмо своему коллеге не по собственному желанию, а в ответ на обращение Данфорда по итогам российско-американского саммита в Хельсинки. Якобы там Данфорд просил проинформировать его о принимаемых РФ совместно с властями Сирии мерах по стабилизации обстановки.



Во-вторых, сообщается, что в письме начальника российского Генштаба "речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями об обеспечении гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф и создании необходимых условий для их возвращения в свои дома". И в-третьих, американцам "также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды".



Эти предложения звучали из уст российских военных и дипломатов не раз. О готовности "решать проблемы беженцев из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф" представители Минобороны РФ заявляли за последние полгода неоднократно. Идею совместного с США разминирования в Ракке озвучил, к примеру, в начале июля глава российского МИДа Сергей Лавров. Тогда он заявил, что американцы "пока не ответили на это предложение" (см. "НГ" от 06.07.18).



"Видимо, в своем письме коллеге из США Герасимов еще раз решил повторить эти предложения. Москва демонстрирует готовность разъяснять свою позицию по сирийской проблематике, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Настораживает, что американцы такую позицию игнорируют. Более того, сливают закрытую информацию в СМИ". "США уже второй раз отказались обсуждать сирийские гуманитарные и политические вопросы в "астанинском формате" в Сочи. А "женевский формат" под эгидой ООН вообще завис", – отмечает эксперт.



С подобными оценками согласен и член Совета Федерации Франц Клинцевич. Говоря о закрытом письме главы Генштаба, сенатор отметил: "Сам факт предания его огласке вопреки договоренностям ставит под сомнение желание США сотрудничать с нами в Сирии. По-другому это трудно интерпретировать".



Военный эксперт полковник Владимир Попов сказал "НГ": "Американцы отказываются от гуманитарного сотрудничества с РФ по Сирии, чтобы повесить все проблемы восстановления страны на Москву. При этом даже в оккупированных районах они намерены разделить груз ответственности по восстановлению страны с другими странами – Турцией, Иорданией, Саудовской Аравией и другими". Несмотря на противоречия между Вашингтоном и Анкарой, отмечает эксперт, на днях госсекретарь США Майкл Помпео встретился на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи обсуждалась "дорожная карта" по Манбиджу, а также совместные шаги в Идлибе.



Как известно, США пошли навстречу пожеланиям Анкары и вынудили курдские формирования уйти в провинцию Алеппо из Манбиджа. Хотя американцы не отказались от поддержки системной оппозиции и курдов, но в противовес официальному Дамаску и Москве формируют на оккупированных территориях альтернативные органы власти. С Турцией они намерены патрулировать эти оккупированные территории (см. "НГ" от 30.7.18). Видимо, в том числе это патрулирование будет и в провинции Идлиб, которую сейчас контролируют турецкие войска. Турки взаимодействуют там с Сирийской свободной армией (ССА), ведущей борьбу как с "Исламским государством" (ИГ – запрещено в РФ), так и с курдами и правительственными войсками. Вчера арабские СМИ сообщили, что ССА продолжала вести боевые действия с войсками Башара Асада и в провинции Алеппо. "Если к этой борьбе подключатся американцы, то нестабильность в Идлибе и Алеппо только возрастет", – считает Попов.



Между тем похоже, что в Идлибе у Москвы и Дамаска скоро появится надежный союзник в лице Китая. В пятницу посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь в интервью газете Al-Watan заявил о готовности военных страны принять участие в операции на юго-западе этой провинции. Интерес Китая вызван в первую очередь тем, что в этой части Сирии находится большое количество уйгурских боевиков. Особенно много их сосредоточено у города Джиср Аш-Шугур. Посол подчеркнул: "Пекин поддерживает борьбу сирийского правительства с терроризмом, которая идет на благо не только сирийского, но и китайского народа, а также всех народов мира". Как считает австрийское издание Contra Magazin, если помимо России и Ирана военную операцию против джихадистов начнет Китай, уже совсем скоро вся страна вернется под контроль Дамаска, что станет "кошмарным сценарием" для США и арабских стран Персидского залива.

5 авг. 18 Источник - ng.ru

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