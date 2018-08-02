"Китайская приманка" для Путина. США надеятся втянуть Россию в новую гонку вооружений, - К.Душенов

00:30 06.08.2018 Константин Душенов

2 августа 2018

"Космическая ловушка" и "китайская приманка" для Путина

США надеятся втянуть Россию в новую гонку вооружений



Вашингтон готовит России "космическую" ловушку. Конгресс США принял решение, согласно которому Агентство противоракетной обороны США должно будет в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе боевых систем слежения и перехвата русских баллистических ракет. Документ отводит на разработку и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" всего 4 года, т.е. она должна быть развернута до конца 2022-го. Данные сроки выглядят не очень реалистичными, но у США нет других идей относительно противодействия новому российскому стратегическому гиперзвуковому оружию.



Более того, 27 июля сенат США потребовал от Трампа "во что бы то ни стало" разместить в околоземном пространстве оружие и датчики космического базирования. Это требование заявлено в окончательном проекте военного бюджета США на 2018 год, и хотя оно идет вразрез с мнением большинства военных экспертов, американские законодатели закрепили его в бюджете Пентагона, выделив ему невиданный ранее кусок бюджетного пирога аж в 716 миллиардов долларов. Трамп, кстати, сопротивляться не стал и недавно заявил о скорейшем создании "космических войск" США, предназначенных для завоевания "господства Америки в околоземном космическом пространстве".



Но все это, похоже, большой блеф. Похоже, американцы просто хотят еще разок разыграть старую комбинацию. Ведь один раз они нас так уже обманули.



Аналогичная ситуация уже складывалась во времена позднего СССР. Тогда американцы решили напугать нас т.н. Стратегической оборонной инициативой, известной как программа "Звездные войны". Эта программа, широко разрекламированная тогдашним президентом США Рональдом Рейганом, предполагала создание глубоко эшелонированной космической системы противоракетной обороны. Она предназначалась для гарантированной защиты территории США от советского ракетно-ядерного удара и, более того – для создания решительного военно-технологического превосходства Вашингтона над Москвой, которое позволяло бы Пентагону безнаказанно нанести по нашей стране массированный ядерный удар.



Советские ученые и аналитики уже тогда предупреждали, что такая программа утопична, а ее заявленные цели в ближайшие 50-60 лет недостижимы. Разведка тоже доносила, что истинная задача американской программы звездных войн – заставить Москву тратить огромные средства на противодействие несуществующей угрозе и разорить СССР непомерными тратами на создание собственной версии такой программы. Но высшее партийное руководство Советского Союза тогда к этим предупреждениям не прислушалось. Советский Союз был втянут в бессмысленную гонку вооружений. В итоге заявленные американцами цели достигнуты так и не были, а с развалом СССР финансирование стратегической оборонной инициативы и вовсе было свернуто.



Неужели американцы думают, что мы не сделали из этого никаких выводов? Похоже, генералы Пентагона уверены, что смогут снова обмануть Москву. Так, буквально на днях, выступая на конференции по безопасности в Аспене, министр армии США Марк Эспер заявил о создании нового органа военного управления Соединенных Штатов – командования Future Command (в переводе - футуристического командования). Новая структура должна заняться модернизацией и внедрением "супер-оружия будущего", способного обеспечить, как отметил Эспер, надежное и долгосрочное превосходство США над их потенциальными противниками, то есть над Россией и Китаем. Министр подчеркнул, что данная инициатива является крупнейшим военным проектом Вашингтона со времен холодной войны.



Эспер сказал: "Когда мы размышляем о будущих проблемах и угрозах, основной угрозой, как мы видим, является Россия. Поэтому мы внимательно следим за ее прогрессом в сфере вооружений и военной тактики, чтобы представлять, что русские могут нам противопоставить. Однако не менее долгосрочная угроза Соединенным Штатам исходит, несомненно, и от Китая". Его выступление стало еще одной попыткой американцев дать ответ Владимиру Путину, заявившему 1 марта 2018 г. о шести образцах новейшего российского стратегического оружия, которое не имеет аналогов в мире. Но пока Вашингтон ничего не может ему противопоставить. И надежды американских генералов, что они своими грозными заявлениями заставят нынешнюю Россию повторить ошибки СССР, тщетны!



Гораздо более реалистичную позицию занимает глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США генерал Джон Хайтен. 22 июня, выступая в одном из подкомитетов в палате представителей Конгресса США он заявил, что Вооруженные силы России и Народно-освободительная армия Китая скоро будут в состоянии поражать американские спутники на всех орбитах. Хайтен сказал: "Россия и Китай продолжают укреплять свои военные космические способности, разрабатывать средства противокосмической обороны, чтобы закрыть США доступ к космическим системам, которые критически важны в современных боевых действиях. Мы ожидаем, что российские и китайские противокосмические системы будут способны создавать угрозу американским спутникам любого орбитального эшелона уже в обозримом будущем. И Китай, и Россия вкладывают огромные деньги в создание потенциала, единственной целью которого является ликвидация американского преимущества в космосе.



В определенных сферах они инвестируют даже больше, чем мы. Они создают средства наземного и космического базирования, развивают новейшие технологии, о которых я публично говорить на этих слушаниях не могу. Их возможности являются подлинной угрозой, и это означает, что мы должны выработать ответные меры на такую угрозу. Сегодня наш потенциал столь огромен и могуч, что имеющиеся у них средства пока критически воздействовать на нас не могут. Но нам надо гарантировать, что и через 10-20 лет ситуация будет оставаться такой же. Вызов заключается именно в этом".



Генерал Хайтен прав. Сегодня никто не в силах гарантировать США, что их слабеющая военная мощь сможет противостоять растущим возможностям России и Китая.



Думается, именно эти страхи заставляют Трампа все активнее искать договоренностей с Путиным. Но поиски эти идут весьма оригинальным путем. Янки не были бы сами собой, если бы не попытались обмануть и подставить партнеров по переговорам. Впрочем, судите сами.



Последнее время американские СМИ активно обсуждают так называемую "русскую стратегию" Генри Киссинджера, раскрытую на днях "надежными источниками". По версии издания The Daily Beast, 95-летнему патриарху американской дипломатии якобы удалось сделать свою стратегию ключевым элементом внешней политики администрации Дональда Трампа. Целых пять (!) источников из администрации американского президента недавно подтвердили: план Киссинджера заключается в том, чтобы использовать Россию в качестве страны-тарана против Китая, угрожающего мировой гегемонии США. То есть Вашингтон, похоже, ожидает, что Путин почему-то согласится активно участвовать в антикитайской стратегии Трампа. По сути, России предлагается выполнить в отношении Китая ту же функцию, которую Украина сегодня выполняет в отношении России, - стать очагом напряженности, источником военных рисков и активным участником возможной экономической или транспортной блокады Пекина.



Слухи о том, что такая антикитайская сделка будет в той или иной форме предложена российскому руководству, ходили очень давно и активно обсуждались как в западной, так и в российской прессе в целой серии аналитических материалов. Общий вывод можно сформулировать так: мы вряд ли когда-нибудь узнаем всю правду о конкретных предложениях Генри Киссинджера, которые он озвучивал лично Дональду Трампу или его зятю Джареду Кушнеру, курирующему в администрации внешнеполитическую повестку. Однако стремление Вашингтона "пристегнуть" Москву к антикитайской стратегии США идеально объясняет те действия, которые предпринимаются американской стороной в отношении России после прихода к власти президента Трампа, включая и его заявления о "большой сделке" с Путиным, и бесконечные санкции, и недавний саммит в Хельсинки.



Политологи предупреждают: дело в том, что Трамп - не обычный переговорщик. Его представление о способах заключения политических сделок выходит далеко за рамки традиционной дипломатии. Сам Трамп в книге "Искусство сделки" утверждает, что типичный метод, с помощью которого он всегда добивался успеха на переговорах, заключается в следующем: нужно максимально жестко угрожать, а потом вдруг предложить небольшую уступку, которая по большому счету ничего не значит, но на фоне угроз выглядит, как настоящий прорыв. Это, кстати, хорошо видно на примере того, как Трамп ведет переговоры по ситуации вокруг Северной Кореи и торговой войны с Китаем.



Но Россия не Корея и не Китай. В случае с Путиным вообще сложно себе представить более непродуктивную тактику взаимодействия, чем та, которая стала визитной карточкой Трампа. Ведь нынешний хозяин Кремля неоднократно подчеркивал, что добиться от России сотрудничества или уступок с помощью угроз и давления невозможно. История подтверждает: такие попытки всегда вызывают в Москве адекватную и жесткую реакцию.



Впрочем, у нас есть возможность проверить, насколько американцы готовы продавливать свою позицию, несмотря ни на что. Если информация о "плане Киссинджера" соответствует действительности, то скоро мы увидим в российских либерально-демократических СМИ активную информационную "артподготовку". С одной стороны, в русском обществе попытаются раздуть антикитайскую истерию, а с другой - внедрить нам тезис о том, что в случае налаживания союзнических отношений с США российская экономика буквально расцветет.



Суть такой новой "русской стратегии" Вашингтона проста: "разделяй и властвуй". Почти 50 лет назад Киссинджеру уже удалось провернуть этот финт с Китаем, развернув политику Мао Цзедуна в направлении жесткого противостояния с Советским Союзом, в обмен на щедрые посулы "американо-китайской дружбы". Теперь, по прошествии полувека, он хочет повторить тот же прием в обратном направлении с Россией, развернув ее против Китая и обещая за это Кремлю сладкую морковку "нормализации американо-российских отношений".



Однако большинство аналитиков отмечает: какими бы сладкими ни были обещания бонусов от "дружбы" с Вашингтоном против Пекина, согласие Москвы на исполнение "плана Киссинджера" было бы чудовищной ошибкой. Достаточно посмотреть на Украину, чтобы увидеть, во что превращается страна, которую используют как "таран" против соседней великой державы. Более того: каждая сделка с Соединенными Штатами - это колоссальный риск, связанный с тем, что любые соглашения в современной американской политической реальности могут быть легко разорваны в случае смены президентской администрации или изменения мировой геополитической конъюнктуры.



Вывод из всего вышесказанного напрашивается сам собой. К сожалению, судя по действиям администрации Трампа, он сам и его команда все еще исходят из того, что Россию с помощью санкционного кнута и дипломатического пряника все-таки можно "впрячь" в антикитайскую колесницу Киссинджера. Однако шансы на реализацию этой схемы - практически нулевые. Плодотворный диалог в российско-американских отношениях может начаться только после того, как команда Белого дома поймет, что Россия- это важнейший мировой полюс силы со своими глобальными интересами, а не "геополитический молоток" для долбления Великой китайской стены.



Мы знаем, что сегодня Запад разобщен и ослаблен. Мы знаем, что в целом ряде военно-стратегических областей опережаем США на многие годы. Мы знаем, что перспективные образцы наших стратегических комплексов еще несколько десятилетий не будут иметь конкурентов. Поэтому втянуть нас в новую разорительную гонку вооружений грозными заявлениями Конгресса о готовности США завоевать военное господство в космосе, или поссорить со своим ближайшим союзником, Китаем, – никому не удастся!



Вот так. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - svpressa.ru

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