Наводить порядок в Сирии идет Китай, - Заур Караев

00:21 06.08.2018 На помощь Дамаску в борьбе с террористами вызвалась армия КНР



Заур Караев



Взаимоотношения Китая и Сирии имеют довольно славную историю. До 2011 года Пекин фактически захватил сирийский рынок, став крупнейшим импортером. А компании из Поднебесной участвовали, да и продолжают участвовать во многих энергетических проектах в арабской республике. Когда же кризис в САР перерос в гражданскую войну, китайцы не остались безучастными. Имея возможность ветировать в Совбезе ООН антисирийские инициативы, они совместно с РФ неоднократно переносили начало военной агрессии со стороны Соединенных Штатов и их партнеров.



При этом Пекин как раньше, так и до недавнего времени выступал за невмешательство иностранных государств в сирийский конфликт. Поначалу Россия тоже демонстрировала приверженность невмешательству, но со временем была вынуждена поменять позицию. Были задеты интересы нашей страны, поэтому дальнейшее безучастие привело бы к еще большим потерям.



Нельзя сказать, что у Пекина в Сирии не было объектов, которые не нуждались бы в его защите. Напротив, экономические планы Китая куда более масштабны, чем российские, и, как уже упоминалось, до 2011 года часть из них была уже реализована. Та же Китайская национальная нефтегазовая компания вложила немалые деньги в Сирию, планировала вложить еще больше. Вряд ли эта война принесла ей какую-то пользу.



Очевидно, что КНР понесла немалые убытки, но были они по большей части экономическими. Только в отличие от России, у Китая не было постоянной базы в Сирии, следовательно, отношения с ее официальным руководством не носили стратегический характер. Да и на тот момент отношения Китая с США еще не успели превратиться в жесткое геополитическое противостояние. Москва же в 2014 году, то есть еще до того момента, когда наши войска отправились в Сирию, уже успела стать "врагом Запада", и США прилагали немало усилий, чтобы нанести максимальный ущерб нашим интересам во всем мире.



В общем, китайская ситуация в значительной степени отличается от российской, вероятно, именно поэтому Пекин с самого начала не отрядил даже ограниченный контингент на регулярной основе в арабскую республику.



Но, возможно, скоро ситуация изменится. На днях посол КНР в Сирии Ци Цзяньцзинь заявил, что армия его страны готова вместе с сирийцами воевать против террористов в Идлибе или "в любой другой части Сирии". Интересно это заявление еще и тем, что Дамаску действительно может понадобиться серьезная помощь в процессе освобождения Идлиба. Проблема этой мухаффазы в том, что в нее бежали или были согнаны антиправительственные боевики со всех остальных провинций.



По различным оценкам, их количество колеблется в районе сорока-семидесяти тысяч. Это целая армия, плюс ко всему, в настоящее время Идлиб является одной из наиболее густонаселенных территорий в САР. Очевидно, что бои здесь будут намного кровопролитнее, чем на юго-западе или даже в Дэйр-эз-Зоре. Так что помощь Башару Асаду совсем не помешает, несмотря на наличие большой поддержки со стороны Российской Федерации.



Но какова вероятность того, что Пекин, так долго не решавшийся на организацию военного присутствия в Сирии, отправит туда своих солдат для участия в, возможно, самом крупном сражении гражданской войны?



Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что Россия находится в постоянном контакте с КНР, в том числе по сирийским вопросам.



- Раньше Китай уже проявлял военную активность в Сирии. Небольшое количество бойцов специального назначения прорабатывали вопросы, связанные с гражданами КНР, которые присоединились к террористическим группировкам. Раньше китайцы присоединялись к ИГИЛ*, сейчас они, как и боевики из других стран, состоят в группировках на северо-западе. Преимущественно они (боевики - авт.) выбирают те, которые по идеологии похожи с Исламским государством. В Сирии регулярно находится небольшое количество китайских военных советников, среди них несколько очень влиятельных лиц. Они помогают с обучением солдат, делятся опытом противодействия уйгурским группам в составе террористических формирований. Параллельно с этим в последний год китайцы стали активнее развивать невоенное сотрудничество с правительством Сирии. Мне известно, что они намереваются участвовать в крупных строительных проектах, по-моему, даже уже определены компании, которые займутся этим. Еще они вкладывают деньги в здравоохранение, но до особо крупных инвестиций пока не добрались. Насчет того, что будет с Идлибом, я ничего не могу сказать. Пока китайцы не обращались к нам с предложениями о проработке совместной операции. Сейчас об этом говорят все-таки только дипломаты, но не высшее руководство. Но надо понимать, что в китайской политической культуре непринято давать прогнозы, несогласованные с руководством. Поэтому я думаю, что какое-то взаимодействие наших военных и Сирийской арабской армии с китайцами возможно. Но сейчас об этом рано говорить, потому что вопрос о будущем Идлиба по-прежнему открыт. Сейчас идет активная работа с Турцией, мы обсуждаем все вопросы, относящиеся к их базам, которые они сейчас активно укрепляют, обсуждаем возможность дипломатических контактов между Дамаском и Сирийской свободной армией. Многие процессы развиваются, и это должно создать почву для быстрого решения проблемы Идлиба.



* Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена Источник - СвободнаяПресса

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