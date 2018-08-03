Джихадисты, несущие смерть в Центральную Азию, - Times

00:17 06.08.2018 3 августа 2018 г.

Том Парфитт | The Times



В Таджикистане четверо западных велотуристов погибли и еще двое были ранены при нападении: на них вначале наехал автомобиль, а затем набросились мужчины с ножами. Случившееся напоминает недавние сходные инциденты, организованные или вдохновленные "Исламским государством"*, пишет корреспондент Times Том Парфитт.



Однако утверждения властей Таджикистана, что к нападению на велотуристов причастна запрещенная партия, "запутывают дело и провоцируют дебаты о поддержке, которую правительства западных стран оказывают сомнительным режимам в этом регионе", полагает автор.



Отметив, что во вторник ИГИЛ* распространило видеозапись с изображением пяти мужчин, которые, по утверждению группировки, стоят за убийством велотуристов, Парфитт отмечает: "Связь с ИГИЛ* выглядит убедительной. Но у МВД Таджикистана совершенно другая версия событий. Оно заявило, что "главарь", 33-летний Хусейн Абусамадов (в русскоязычной прессе - Абдусамадов. - Прим. ред.) , признался на допросе, что несколько раз ездил в Иран, чтобы проходить обучение в области идеологии и диверсионного дела. Находясь там, утверждает МВД, он встретился с объявленным в розыск членом Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Носирхуджой Убайдовым, который "отдал приказ" о нападении на велосипедистов".



Парфитт полагает: "Утверждения о причастности ПИВТ больше похожи на попытку переложить вину на политического оппонента, чем на подлинное осмысление фактов. На этой неделе партия заявила, что категорически отрицает свою причастность к гибели велотуристов, а также что Убайдов не является ее членом".



"В реальности мизерное число членов ПИВТ вступили в такие группировки, как ИГИЛ*, - говорит эксперт Эдвард Лемон (Колумбийский университет). - Но сама партия отвергла насилие".



Автор замечает, что версия о связях с ИГИЛ* плохо сочетается с утверждениями, что Абусамадов проходил обучение в шиитском Иране.



Джон Хизершоу (Эксетерский университет) назвал атаку "крайне негативным прецедентом", который заставляет усомниться в западной поддержке режима президента Рахмона и его методов, отмечает газета.



Полиция и власти Таджикистана насильно брили мусульманам бороды, пытали консервативных верующих и дали одному мужчине 9,5 лет тюрьмы за "шеринг" видеороликов ПИВТ в интернете; Стив Свердлоу из Human Rights Watch уподобляет эти гонения "бесплатной рекламе ИГИЛ"*, говорится в статье.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.



Источник: The Times Источник - инопресса

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