 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырМинтранс ищет инвестора на строительство платного 6-полосного автобана от Бишкека до казахской границы
17:14 05.08.2018

Трасса от Бишкека до казахстанской границы может стать платной
На платной скоростной трассе будет минимум шесть полос, рассказал министр транспорта и дорог.

Фото : KETTIK.kz5 августа 2018, 14:24
Министерство транспорта и дорог ищет инвестора для строительства платной скоростной дороги Бишкек - Кара-Балта - Чалдовар (последний расположен на границе с Казахстаном), сообщил Sputnik Кыргызстан глава ведомства Жамшитбек Калилов.

По его словам, переход на платные дороги - это требование времени.

"Ищем инвестора, чтобы в рамках государственно-частного партнерства построить трассу Бишкек - Кара-Балта - Чалдовар. Ее проложат параллельно существующей. Планируется, что дорога будет первой категории, минимум с четырьмя полосами и развязками, то есть не будет пересекаться с другими трассами, а пройдет над ними или под ними", - рассказал министр.
Калилов отметил, что цель проекта - разгрузить нынешнюю дорогу: например, на трассе от Бишкека до Кара-Балты очень интенсивное движение. Минтранс надеется, что новой трассой будут пользоваться грузоперевозчики.

"Трассой смогут воспользоваться те, кто едет транзитом от Бишкека до Кара-Балты и оттуда в Чалдовар или Ош и наоборот. Так как они не будут проезжать через села, думаю, от столицы до Кара-Балты водители смогут добраться за 25-30 минут", - отметил он.
Стоимость проезда будет определять инвестор, а после того как он окупит свои затраты, дорога перейдет на баланс государства.

Планируемая протяженность трассы - около 90 километров, добавил министр.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533478440
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