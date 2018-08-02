КырМинтранс ищет инвестора на строительство платного 6-полосного автобана от Бишкека до казахской границы

17:14 05.08.2018 Трасса от Бишкека до казахстанской границы может стать платной

На платной скоростной трассе будет минимум шесть полос, рассказал министр транспорта и дорог.



Фото : KETTIK.kz5 августа 2018, 14:24

Министерство транспорта и дорог ищет инвестора для строительства платной скоростной дороги Бишкек - Кара-Балта - Чалдовар (последний расположен на границе с Казахстаном), сообщил Sputnik Кыргызстан глава ведомства Жамшитбек Калилов.



По его словам, переход на платные дороги - это требование времени.



"Ищем инвестора, чтобы в рамках государственно-частного партнерства построить трассу Бишкек - Кара-Балта - Чалдовар. Ее проложат параллельно существующей. Планируется, что дорога будет первой категории, минимум с четырьмя полосами и развязками, то есть не будет пересекаться с другими трассами, а пройдет над ними или под ними", - рассказал министр.

Калилов отметил, что цель проекта - разгрузить нынешнюю дорогу: например, на трассе от Бишкека до Кара-Балты очень интенсивное движение. Минтранс надеется, что новой трассой будут пользоваться грузоперевозчики.



"Трассой смогут воспользоваться те, кто едет транзитом от Бишкека до Кара-Балты и оттуда в Чалдовар или Ош и наоборот. Так как они не будут проезжать через села, думаю, от столицы до Кара-Балты водители смогут добраться за 25-30 минут", - отметил он.

Стоимость проезда будет определять инвестор, а после того как он окупит свои затраты, дорога перейдет на баланс государства.



Планируемая протяженность трассы - около 90 километров, добавил министр. Источник - zakon.kz

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