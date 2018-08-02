Дело Матраимова - приговор кыргызской Фемиде

14:51 05.08.2018 Судебное решение по Матраимову подверглось критике



Бакыт Торогелди уулу



Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил иск Райымбека Матраимова против правительства, признав незаконным его увольнение с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее решение районный суд вынес 25 июля.



Суд отменил распоряжение главы государства



Рассматривавший дело судья районного суда Алмаз Калыбаев вынес решение в пользу Райымбека Матраимова. Если решение вступит в силу, Матраимова восстановят на должности. Истец обратился в суд с иском против правительства за "незаконное увольнение" в апреле этого года, попросив отменить распоряжение тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова.



Данное судебное решение, открывающие Матраимову дорогу для возвращения на прежнюю должность в таможне, подверглось критике интернет-пользователей. Как отмечает депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков, отмена судом распоряжения премьер-министра это неправильно:



- В любом случае это большой прецедент, когда суд отменяет приказ главы правительства. Многие люди были уволены на основании "потери доверия". Например, по этой же статье был отправлен в отставку завотделом аппарата президента Манас Арабаев. Он тоже может завтра обратиться в суд. И как будет в его случае, какое решение вынесет суд? Получается, что придется отменять указ президента. Это опасный путь.



Исполнительная власть обладает возможностью обратиться в городской суд с обжалованием решения Первомайского районного суда. Руководитель отдела информационного обеспечения аппарата правительства Чынгыз Эсенгулов напомнил, что впереди есть другие инстанции, сказав следующее относительно решения районного суда:



- На данный момент решение Первомайского районного суда города Бишкек по Райымбеку Матраимову не поступило в аппарат правительства Кыргызской Республики. Сразу после поступления указанного решения в аппарат правительства оно будет рассмотрено и будут определены дальнейшие действия по данному вопросу.



"Не имеет морального права вернуться на прежнюю должность"



Прежний глава правительства Сапар Исаков освободил Райымбека Матраимова от должности заместителя председателя Государственной таможенной службы с формулировкой "несоответствие решениям и проводимой политики политического руководства" 23 ноября 2017 года. Как считает депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов, невзирая на то, что Райымбек Матраимов выиграл в суде, он не имеет морального права работать на прежней должности в Таможенной службе:



- Если посмотреть на данное решение, то действительно народ не верит судам. Хотя он [ Р. Матраимов] выиграл в суде, у него нет морального права работать на прежней должности. Может, будет считать, что выиграл и что он чист. Думаю, что, тем не менее, не пойдет на прежнее место.



Критика экс-президента Алмазбека Атамбаева...



Судебное решение по Матраимову вызвало критику и лидера партии СДПК, экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он напомнил свое заявление, распространенное в июне в связи с арестом Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова, где говорил про "месть со стороны Райымбека Матраимова". Также экс-президента отмечает, что его предостережениям не внимает действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков.



- Как отметил Алмазбек Атамбаев, "народу сегодня дали ясно понять, что независимо от того, вернется или не вернется Матраимов Р. И. официально на должность в таможне, он и такие, как он, будут фактически управлять этой и другими бюджетообразующими структурами в стране. К сожалению, советы и предупреждения, неоднократно высказанные мною лично президенту Жээнбекову С.Ш., а затем и публично 31 марта 2018 года, не приняты им во внимание. Расправа над политическими оппонентами, развернутая его окружением под прикрытием бурной имитации борьбы с коррупцией лишь дискредитирует власть, а также объявленный курс на борьбу с коррупцией, - цитирует экс-президента представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.



Атамбаев 31 марта заявлял, что из-за серых схем и коррупции на таможне до бюджета не дошли около 10 млрд сомов, обвинив в этом Райымбека Матраимова, отметив, что в связи с этим он поручил тогдашнему премьер-министру Сапару Исакову уволить Матраимова.



Дело Матраимова – экзамен для власти?



Экс-руководитель отдела по борьбе с коррупцией ГКНБ Максат Мамытканов считает, что судебное решение по Матраимову станем проверкой настроенности власти бороться с коррупцией.



- Если правительство обратится с апелляцией в городской суд и будет бороться до Верховного суда, то это другое дело. Если же Абылгазиев будет молча взирать на исполнение решения районного суда, то покажет бессмысленность борьбы с коррупцией, что власть не намерена с ней бороться.



Сам Райымбек Матраимов пока не дал комментариев относительно судебного решения. До этого комментарии относительно дела давал старший брат Райымбека Матраимова – депутат Искендер Матраимов. В этот раз мы не смогли получить от него комментарии.



Райымбек Матраимов известен в общественности как "Райым-миллион". До этого в интервью отдельным СМИ он говорил, что на пост заместителя председателя Таможенной службы его привел бывший советник предыдущего президента Алмазбека Атамбаева – Икрамжан Илмиянов. Источник - Gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533469860

Новости Казахстана

