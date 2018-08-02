 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тайны Акыртаса, или рассказ о загадочном дворце на юге КазахстанаТайны Акыртаса, или рассказ о загадочном дворце на юге Казахстана
14:45 05.08.2018

Местность близ Тараза уже не одно столетие приковывает внимание пытливых исследователей - откуда посреди бескрайней степи появился дворец? Кто решился его воздвигнуть? И ради какой цели? TengriMIX делится историей о загадочных глыбах Акыртаса.

"Последний камень" - так дословно переводится название местности близ Тараза. Расположен Акыртас в 40 километрах от города и в 7 километрах от трассы, ведущей из Алматы в Бишкек. Турист, который не был наслышан об Акыртасе, наверняка ничего особенного здесь не увидит - за воротами государственного памятника лишь масса разных бесформенных глыб. И напротив, пытливые путники, которые перед поездкой начитались о загадках и чудесах этой местности, увидят и встретят здесь многое.

Акыртас стал первым объектом на пути нашего патриотического медиа-автопутешествия "Туган жер: Великое наследие Казахстана". Здесь наша съемочная группа провела более трех часов, большую часть времени слушая древние легенды и загадочные гипотезы. Но обо всем по порядку.

Строение из этих гигантских камней было возведено здесь более тысячи лет назад. Ученые до сих пор не знают, чем был Акыртас - дворцом, храмом или караван-сараем? И кто решил построить в безлюдной степни такое грандиозное сооружение... Версий много, и все они разнятся. Так, буддийский монах Чан-Чунь, искавший для Чингисхана эликсир бессмертия, считал, что это остатки буддийского храма. Известный востоковед Василий Бартольд, посетивший Акыртас в конце XIX века и нашедший здесь камни с изображениями рыб (символа христианства), полагал, что это монастырь христиан-несторианцев. Во время церковного раскола они бежали из Руси в Среднюю Азию. Более правдоподобной звучит версия академика Карла Байпакова, считающего Акыртас ставкой карлукских каганов. Карлуки правили в регионе с 766 по 893 год. Другие исследователи считают, что на такую грандиозную постройку мог решиться только очень могущественный правитель, такой как арабский полководец Кутейба ибн Муслим. Как раз ко времени постройки Акыртаса он правил в Центральной Азии и даже планировал перевезти сюда всю свою семью. Амантай Айзахметов, журналист и историк из Тараза, полагает, что дворец мог стать еще одной Александрией - а точнее городом Чигиль, воздвигнутым Александром Макендонским на крайнем севере... Кто бы ни решился на постройку этого удивительного сооружения, ясно одно - это был очень отважный и могущественный человек. Российский исследователь Дмитрий Иванов в "Известиях императорского Русского географического общества" писал: "Огромные камни, гигантизм размеров всего сооружения, смелость замысла, искусство и тщательность выполнения и, наконец, эта кажущаяся ныне изолированность громады в сухой пустынной степи - все это заставляет смотреть на Акыртас как на одно из замечательных древних архитектурных сооружений в Туркестане. Для подобной циклопической затеи нужно было иметь огромные средства, необходимо было располагать массой рабских рук и огромными богатствами. На такое мог решиться только какой-нибудь могучий народный властелин". Кем бы ни был этот властелин, жаль, что до конца реализовать свой замысел ему не удалось. Акыртас так и не был достроен. Ученые, кроме проведенного с гор водопровода, не нашли больше никаких других фактов присутствия человека. Лишь груда разбросанных повсюду камней.

С высоты нашего времени все эти камни кажутся бесформенными. Но если учесть то, что возведены они были тысячу лет назад, можно только поражаться, насколько развиты были в древности искусство отделки камня и строительство. Ведь, если приглядеться к отдельным камням, можно легко заметить, что они были тщательно разрезаны, обработаны и так же тщательно уложены. Так, словно использовались современные приборы и механизмы.

Потрясает и сама задумка по строительству в этой безлюдной пустынной степи такого большого дворца. Ведь поблизости на расстоянии нескольких километров ни капли воды нет. Потребовались величайшие знания древних зодчих и смекалка инженеров, чтобы из горной дамбы по глиняному водопроводу провести воду сюда. Поражают и размеры камней. Если приглядеться, то можно легко увидеть, что они не только прямоугольные. Есть круглые, овальные и разных других форм, и только диву даешься, как удавалось строителям древности так искусно отделывать камни и переносить их на километры от мест добычи до места строительства. Акыртас нередко ставят в один ряд с египетскими пирамидами. И не только из-за исполинских размеров его камней. Очень много таинственного хранит в себе эта местность. Так, к примеру, казахстанский инженер В. Луппорт уверен, что камни эти имеют внеземное происхождение. Доказывает свою гипотезу ученый тем, что общая масса камней Акыртаса составляет свыше 30 тысяч кубических метров. Тогда как объем выработки в соседней каменоломне в три раза меньше. Откуда взялся "лишний" строительный материал?

Не только Луппорт, но и многие другие исследователи делают предположение, что дворец строили инопланетяне, а еще, что вблизи своего дворца на холме в Акыртобе они зарыли в землю капсулу. Есть гипотеза и о том, что Акыртас и Тектурмас (возвышенность близ Тараза) соединяет подземный тоннель. Но справедливости ради стоит отметить, что пока ни одна из гипотез не подтвердилась. Гид рассказывает, что пару лет назад здесь проводилась лазерная съемка местности, и никаких пустот, тоннелей и подземных капсул обнаружено не было. Что позволяет сделать вывод, что все это лишь выдумка.

Акыртас в силу своей удивительной истории может привлекать внимание сотен любителей истории и культурного наследия страны. Но пока что эта местность как магнит тянет любителей эзотерики и сверхъестественного. Кто-то даже разделил все эти камни на женщин и мужчин, камни разных органов тела и прочее. Оздоровительный туризм, рассказывают местные жители, здесь процветает. Излечиться магнетизмом и энергией акыртасовских камней приезжают люди не только из разных уголков Казахстана, но также из России, Канады, США и других стран мира. Как правило, каждый день сюда привозят по 2-3 машины с паломниками, в выходные людей гораздо больше. Инструкция для паломников - искать свой камень. Если при прикосновении почувствуете легкое покалывание, значит камень ваш. Нужно посидеть рядом с ним, и болезни спустя некоторое время исчезнут. Рассказывают об удивительных исцелениях. Кто-то лечит бесплодие, кто-то - хронические болезни...

Ходит об Акыртасе и множество мистических рассказов. Говорят, временами в небе над местностью появляется необычное свечение. Или на фотографиях, сделанных здесь, появляются размытые изображения парящих в небе объектов. Гиды рассказывают, что местность получила свое название неспроста. Якобы инопланетяне оставили на земле чудесные камни, обладающие свойствами антигравитации. Их предназначение – хранить людей от несчастий. Земляне, в свою очередь, должны были избегать грехов, но не выполнили своего обещания. Камни инопланетян тогда вырвались наружу и готовы вот-вот улететь. Удерживает их последний камень, оставшийся под землей. Он словно напоминание людям - если не одумаетесь и не прекратите жить во грехе, все камни покинут землю и на планете воцарится хаос. Последний камень так и называется Акыртас. Впрочем, таких легенд здесь полно. Их с удовольствием рассказывают не только гиды, но и местные жители. Люди приезжают сюда за "лечением" и чтобы загадать на таинственном месте желания. Акыртас, пожалуй, единственный камень во всем Казахстане, на который принято привязывать ленточки.

Попасть в Акыртас лучше из Тараза. Стоимость поездки зависит от количества людей в группе. И начинается от 1300 тенге. Продолжительность тура составляет около 3,5 часов. Акыртас - одно из наиболее популярных мест культурного досуга в Таразе, а поэтому местные турфирмы предлагают сразу несколько видов поездок: либо тур только на городище, либо в составе более обширного маршрута по Жамбылской области.

С Акыртаса началось наше путешествие по Казахстану. Далее оно продолжится уже в Таразе знакомством с замечательными творениями средневековой архитектуры и первой в Казахстане мечетью.

Алибек Бегалинов

Источник - Tengrinews.kz
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