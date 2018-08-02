Почему Путин не назначает в правительство "правильных патриотов"

14:40 05.08.2018 Прекрасное объяснение от Михаила Хазина в пересказе на пальцах



Александр Халдей



В России оказалось полно кипящих разумом патриотов, не понимающих, почему Путин опирается на либералов и не зовет во власть "правильных патриотов". Такая вот немного детская, но исчерпывающая характеристика. Но отвечать на этот вопрос необходимо, что делается это в недостаточном объеме. Повторенье – мать ученья, и потому некоторые вещи лучше повторить, не полагаясь, что "и так каждому ежику понятно". Как выясняется, понятно далеко не каждому. И не факт, что и после всех разъяснений все все поймут.



Тем не менее, повторять разъяснения нужно. Михаил Хазин недавно очень точно описал последствия такого решения Владимира Путина, если бы оно было принято сейчас. Я лишь позволю себе несколько дополнить его картину деталями. Итак.



Россия живет в Бреттон-Вудской системе, где смотрящим поставлен МВФ. Он определяет каждой стране такое понятие, как суверенный рейтинг. От него рейтинговыми агентствами определяется инвестиционный рейтинг, который не может быть выше суверенного.



Кристин Лагард (глава МВФ) заявила, что, по ее мнению, Сергей Глазьев – некомпетентный человек, и с ним финансовая система России будет под угрозой. Так же Лагард раскритиковала Алексея Кудрина за идею помещать меньше валютной выручки в суверенные фонды – то есть в американские ценные бумаги. Как известно, Кудрин предложил уменьшить бюджетное правило. Ни в коем случае – предостерегла в его лице все российское руководство Лагард.



Если Путин назначает Глазьева главой ЦБ, МВФ понижает суверенный рейтинг России. Все рейтинговые агентства, на основе оценок которых работают все банки мира, также снижают рейтинг России ниже инвестиционного. Это значит – от всех корпораций России, кто кредитовался в долларах, требуется дать новые бизнес-планы с учетом повышенной рискованности их бизнеса. Они должны будут увеличить суммы залогов, под которых они брали кредиты.



Как правило, залоги делались в акциях. То есть они заложат больше акций своих предприятий. Но это еще все. Банки заставят наши предприятия вернуть кредиты в более ранние сроки. Где брать на это деньги – проблема предприятий. Пусть срочно продают акции по дешевке или продают оборудование и активы. Это продажа наших предприятий за бесценок западным в "лучшем" случае, и разорение в худшем, если кто так и не понял.



Но и это еще не все. Получив экспертизу МВФ, все банки ужесточают контроль за прохождением наших платежей в мире. Это значит, что они требуют массу документов. Для обычного платежа по контракту требуют балансы и контакты в оригиналах за прошлые годы. И пока их все не исследуют, платеж проведен не будет. Как вы понимаете, это нарушение условий имеющихся контрактов и потеря новых – или их ужесточение в сторону сбивания цены. То и другое – уменьшение прибылил. Речь идет о системообразующих наших госкорпорациях. Про обычный бизнес и говорить нечего – он умрет. На таких условиях в мире работать с нами никто не будет.



В этом случае все – от патриотов до либералов начинают вопить, что это Путин подорвал финансовую систему России. И так как пострадает ВПК, Путин обвинят еще и в подрыве обороноспособности – тем более, что так реально и случится. А по Кремлю будет расхаживать Глазьев и объяснять всем, почему несмотря на его рекомендации, в России нет денег, и какие враги сидят на Западе. После чего начнутся бюджетные кризисы регионов и рост социальной напряженности.



Но Глазьев предложит напечатать деньги. В стране начнется рост инфляции. Для борьбы с ней создадут кучу контролирующих комиссий. Им назначат большие зарплаты – чтобы не брали взяток. Но в бюджете денег нет. А потому взятки они брать будут, так как денег мало не бывает. Цены вырастут, а из-за контроля над ценами возникнет дефицит. Станут сажать спекулянтов – остановится торговля.



Половина власти решит, что это надо прекращать и арестовать другую половину. Поедут представители на тайные переговоры в Вашингтон. Чечня, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Калмыкия, Сибирь, Дальний Восток объявят о суверенитете и введении своей валюты. Проведут референдумы о приоритете решений местных органов над центральными…



Главой нового правительства в России будет объявлен Кудрин, который принимает закон о праве наций на самоопределение вплоть до отделения. Начинается парад суверенитетов. МВФ даст стабилизационные кредиты для поддержания финансовой системы всем новым государствам на территории бывшей России на переходный период. Через два месяца проводятся выборы под эгидой ООН, где подтверждается, что народ России демократически выбрал президентом Михаила Ходорковского.



Первым его решением становится акт об аннулировании решения о вхождении Крыма в состав России. Вторым - решение о ликвидации российских ядерных сил под эгидой ООН и МАГАТЭ. Третьим - решение о роспуске армии и создании новой и демократической. Четвертым решением будет парафирована резолюция ООН об объявлении Российских природных ресурсов общечеловеческим достоянием с переходом под управление под эгиду международных институтов. Министром обороны России назначена Евгения Васильева. Министром иностранных дел становится Андрей Козырев. Министром экологии - Евгения Чирикова. Премьер-министром - Анатолий Чубайс. Министром культуры - Алексей Венедиктов. Министром образования - Ксения Собчак. Министром пропаганды и защиты демократии - Алексей Навальный. Главой разведки назначен Олег Калугин.



Верхние два этажа на Лубянке занимают службы ЦРУ. Ходорковский приступает к назначению послов в независимые государства Чечня, Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Мордовия, Калмыкия, Дальневосточная Республика, Сибирская республика, Кубань, проголосовавшую под эгидой ООН за то, чтобы стать частью Украины. В Крыму расположен дружественный флот НАТО в лице группы кораблей 6-го Средиземноморского флота США и группы тральщиков Турции. Главным телеканалом России становится телеканал "Дождь", главной радиостанцией - "Эхо Москвы". На мосту возле Кремля установлен памятник Борису Немцову с надписью "За вашу и нашу свободу!".



В бывшую Россию вводятся ограниченный контингент НАТО вместе с миротворцами ООН и Белыми касками. Посол США на Красной площади принимает парад объединенных сил демократических государств. Парад открывает министр Обороны США. Принимает парад Ходорковский вместе с вице-президентом США, чей кабинет расположен на Старой площади в бывшем кабинете Главы Администрации президента России. Сам глава администрации переведен в приемную. Все решения он принимает только после утверждения их спецпредставителем Госдепартамента США по делам бывшей России, чей стол расположен тут же рядом.



А где Глазьев? Шатается тут же по этажам в старом дырявом пальто, хлопочет о пенсии. На него никто не обращает внимания. Тени прошлого никого не интересуют. Пенсионеры требуют от новой власти соблюдения графика подачи воды и разрешения на скидки в общественном транспорте. Им обещают. В школах отменили Толстого и вместо него ввели Солженицына в расширенном объеме. Вместо Некрасова будут изучать Дмитрия Быкова, цикл стихов "Поэт и гражданин" в исполнении нетрезвого Михаила Ефремова. Программу "THE TIME" будет вести Юлия Латынина. Русский объявят вторым государственным языком - после английского. В Москве построят второй Ельцин-центр. А где-то в горах, лесах и болотах группы "зеленых беретов" будут отлавливать блуждающие кучки экстремистов и террористов, называющих себя "партизаны". На борьбу с ними уйдет лет пять, но в конечном итоге все они будут выловлены и казнены.



А все началось с того, что некоторые патриоты сумели убедить Путина поставить правильных патриотов немного порулить экономикой - до того, как для этого сложились подходящие обстоятельства. Хотели ведь как лучше, хотя и получилось как всегда. Правда, где будут те патриоты в то время - даже думать не хочется. Поэтому прежде, чем "правильные патриоты" займут свои места в правительстве, Россия должна стать свободной и сильной настолько, чтобы заявить о своем выходе из западной финансовой системы или дожидаться того, чтобы ее кто-то развалил без нас, например, товарищ Дональд Трамп. Источник - iarex.ru

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