Президента Венесуэлы Н.Мадуро пытались взорвать беспилотником на параде

07:37 05.08.2018 На президента Венесуэлы совершено покушение

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено неудачное покушение, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в Каракасе.



"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным",- заявил источник, не уточняя, как именно пытались убить президента.



Ранее СМИ сообщили о том, что венесуэльское телевидение внезапно прервало трансляцию с мероприятия, в котором принимал участие президент. Перед этим Николас Мадуро и люди вокруг него внезапно посмотрели наверх, а участники парада начали разбегаться в стороны.



Позднее журналист Роман Камачо в Twitter сообщил, что покушение было совершено при помощи беспилотника с взрывчаткой. По его словам, в результате взрыва рядом с президентской ложей получили ранения несколько кадетов, президент и члены правительства не пострадали.



Ранее Николас Мадуро признал ответственность за экономический кризис, который экономика Венесуэлы переживает с его прихода к власти в 2013 году. С тех пор курс национальной валюты - боливара - вырос в несколько тысяч раз, по прогнозам МВФ к концу этого года инфляция может достичь миллиона процентов. Страна сталкивается с дефицитом продуктов первой необходимости, которые правительство старается распространять в специальных магазинах за талоны или альтернативные валюты. Несмотря на это, в мае 2018 года Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок, набрав 67,8% голосов. Источник - РИА Новости

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