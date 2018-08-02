Алматы тряхнуло из Китая на 4,4 балла

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01:09 05.08.2018
В 335 км к югу от Алматы произошло землетрясение
Толчки были на территории Китая.
В 335 км к югу от города Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Подземные толчки были зарегистрированы 4 августа в 19 часов 46 минут 27 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.3. Магнитуда - 4.4, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".