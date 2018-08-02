Стивен Сигал получил должность в МИД России

21:25 04.08.2018 Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.



"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", - отмечают в ведомстве.



Как подчеркнули в МИД, речь идет об "общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения".



"В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - говорится в тексте сообщения. Источник - РИА Новости

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