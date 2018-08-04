 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Ертіс promenade". В Казахстане фестивалят в честь "Великой степи" и ее детей
17:50 04.08.2018

4 августа 2018, 20:27
Третий год Павлодарская область встречает гостей на международном этнофестивале "Ұлы Дала". Тысячи гостей прибывают в яркий, самобытный этноаул, раскинутый в исторически значимой местности вблизи поселка Ленинский. В древности на этом месте встречались представители жузов и принимали важные родоплеменные решения. Организаторам праздника удалось воссоздать атмосферу прошлого.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов на открытии этнофестиваля отметил, что "Ұлы Дала" стал особенным, долгожданным событием для всех.

- Нашу священную землю издревле называли "Великой степью", а нас – "детьми великой степи"– привел глава региона слова Н.Назарбаева - Мы, казахстанцы, связанные одной судьбой и исторической памятью на древней казахской земле, являясь продолжателями славной истории и традиций Ұлы Дала Елі – страны великой преображенной степи, колыбели и дома всей многоэтнической родины.

И вот она - степь. Праздник Великой степи, который прошел в пойме реки Иртыш, собрал гостей не только со всего Казахстана, но и из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая. По сравнению с прошлым годом размах "Ұлы Дала" стал масштабнее, шире. Этноаул из более чем ста юрт разделен по аулам в честь юбилейных дат знаменитых земляков. Здесь гостям показали театрализованные представления, состязания акынов, обряды, конкурсы.

Глава региона Булат Бакауов посетил ярмарку мастеров прикладного искусства "Өнерлі елдің өрісі биік".

На главной сцене выступили фольклорно-этнографический ансамбль "Сүйінбай сазы" и творческие коллективы Павлодарской области "Ертіс-Баян әуендері".

Гости фестиваля смогли полюбоваться мастерством узбекских канатоходцев, специально приглашенных артистов цирка в рамках года Узбекистана в РК, джигитовкой конников и кокпаристов, лучников и батыров.

На спортивной площадке прошли народные игры аударыспақ, теңге алу, қазақ күресі, көкпар, асық ату, құсбегі, тас көтеру. У посетителей этнофестиваля была возможность увидеть изнутри жизнь кочевников и устройство их быта, познакомиться с исторически воссозданными традициями и обрядами, связанными со всеми сферами жизни казахов. Вечером на сцене "Ертіс promenade" состоялся спектакль под открытым небом Карагандинского областного театра имени С.Сейфуллина "Көмекей әулие-Бұхар Жырау".

Завтра же, 5 августа, в третий день фестиваля гостей и зрителей ждет зрелищное шоу: театрализованное представление "Қоянды жәрмеңкесі", конное шествие, арбалар шеруі. На главной сцене этноаула "Ұлы Дала" с состоится концерт звезд казахстанской эстрады: группы "Жігіттер", певца Ернара Айдара, Алишера Каримова.

Специально для гостей фестиваля с неба на гостей фестиваля будет шашу из конфет с логотипом "Ұлы дала", который с высоты будут сыпать парашютисты. Состоится презентация редких национальных блюд, выступление канатоходцев, выступление кыргызских лучников и каскадерской группы "Kazakh Union".

В 20.00 для жителей и гостей города на сцене "Ертіс promenade" состоится Гала-концерт закрытия фестиваля "Ұлы Дала" с участием звезд казахстанской эстрады. Завершится этнофестиваль праздничным фейерверком.

Источник - zakon.kz
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