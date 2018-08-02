 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В казахстанском Актобе изловили и посадили главаря банды "Четыре брата", особо опасного инвалида-колясочника
16:40 04.08.2018

Главарь преступной группировки "Четыре брата" отправился в колонию
В Актобе сегодня вынесли приговор известному криминальному авторитету - инвалиду-колясочнику Еркину Избасару. Главарь преступной группировки "Четыре брата" отправился в колонию на 12 лет. Вместе с ним сроки получили еще 25 членов банды, и только одного из них освободили по амнистии

Виталий Мантров, ktk.kz, 2 августа 18

В Актобе сегодня вынесли приговор известному криминальному авторитету - инвалиду-колясочнику Еркину Избасару. Главарь преступной группировки "Четыре брата" отправился в колонию на 12 лет. Вместе с ним сроки получили еще 25 членов банды, и только одного из них освободили по амнистии. Много лет они разворовывали нефть с месторождений и обогащались на ее продаже. Промышляли также похищением людей, рейдерством и вымогательством. Избежать наказания долгие годы им помогал покровитель в погонах: высокий чин из полиции.
Все время, пока шли разбирательства, главный обвиняемый Еркин Избасар вел себя вызывающе. Иногда на процессах истерично кричал, иногда просто спал. Казалось, он не на миг не сомневался: за все, что творил, отвечать не придется. Поэтому, когда судья огласил приговор, прикованный к инвалидной коляске главарь банды, привыкший к безнаказанности, начал вести себя провокационно.

Защитники Избасара сразу заявили: они будут подавать апелляцию. Настаивают, что их клиент не виновен и не должен нести наказание. Если им не удастся доказать невиновность главаря, он проведет 12 лет в колонии максимальной безопасности. А все нажитое криминальным путем конфискуют.
Мади Мырзагараев, адвокат:
- Конечно же, мы целиком и полностью не согласны с данным приговором. Данный приговор считаем несправедливым, незаконным, необоснованным, а также очень суровым.
Менее суровое наказание получил правая рука Избасара в банде – Аухат Калиев. Он проведет в колонии всего на год меньше своего босса. Из 26 членов ОПГ только один останется на свободе в связи с амнистией. Общий срок лишения свободы всех осужденных по делу - больше 142 лет. 5 лет и 3 месяца из них – для высокопоставленного сотрудника полиции Рахата Аханова, который был в доле группировки "Айшуак-Жаунтугель" (известной больше как "Четыре брата"). Чиновник МВД покровительствовал бандитам, защищая их от наказания за солидное вознаграждение. Теперь с Аханова сняли полковничьи погоны и до конца жизни запретили работать на госслужбе.

Влиятельную ОПГ, державшую в страхе многих бизнесменов страны, сотрудники спецслужб обезвредили в декабре 2016 года. Спецоперации прошли сразу в нескольких регионах. В Алматы задержали босса мафии Еркина Избасара с охранником и водителем, а в Актобе его соратников, среди которых были и религиозные фанатики-салафиты. Сама банда "Четыре брата" - это наследие Рыжего Алмаза. После смерти Несипбая Насенова, контролировавшего криминальный мир Казахстана еще в 90-х, преступное сообщество раскололось на несколько ОПГ. По материалам уголовных дел, одну из влиятельных группировок в нулевых и возглавил Избасар, собрав вокруг себя безработных спортсменов. В этой преступной корпорации все роли были четко распределены. Был даже центр сбора и анализа информации о потенциальных жертвах. По приказу главаря бандиты нападали на бизнесменов, вымогали деньги и похищали людей. А потом они начали воровать нефть из труб и продавать ее на кустарные нефтеперерабатывающие заводы.

Вместе с разгромом организованных преступных группировок спецслужбы все чаще разоблачают и грязный нефтяной бизнес. "Черное золото" воруют прямо из труб, с месторождений, а потом вывозят за границу или сбывают на мини- нефтеперерабатывающие заводы. Несколько таких НПЗ уже закрыли, когда поняли криминальные схемы, по которым работали предприятия. Им в свою очередь покровительствовали чиновники, некоторые из которых уже в колониях. Похоже, возомнившим себя "нефтяными королями" бандитам скоро придется сменить шикарные костюмы "от кутюр" на тюремную робу.

Источник - ktk.kz
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