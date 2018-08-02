 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как озеленяли Ташкент в 1884 году (история), - Ю.Флыгин
14:16 04.08.2018

В феврале 1884 года Городская дума взялась за озеленение Ташкент. Для чего обязала домовладельцев русской части города принять меры.

В постановлении, которое раскопал историк Юрий Флыгин, говорилось о том, чтобы "на улицах, вдоль домов устроить тротуары и мостики" (в постановлении давались конкретные рекомендации, каким образом их надо устроить, чтобы не было разнобоя).

Также постановление гласило: "На улицах, имеющих ширину 25 саженей, именно на Шипкинской и Паркентской и на проспектах Лагерном (Пушкинская), Хивинском, Андижанском, Куйлюкском и Самарском… на расстоянии одного аршина от первого (ближайшего к улице арыка) посадить, к стороне улицы, один ряд деревьев, на две сажени одно дерево от другого, причем одно дерево должно быть высоко-растущее (тополь, айлантус), а другое - раскидисто-растущеее (белая акация, гледичия, бегония)… в расстоянии одного аршина от второго (ближайшего к линии домов) арыка, посадить ряд небольших кустарников, не ближе одной сажени один от другого.

Кустарники эти отнюдь не должны закрывать домов… пространство между арыком, ближайшим к домам и самими домами и заборами может быть занимаемо цветниками, выступами крылец и частями фасадов, служащими к украшению зданий… пространство это может быть загораживаемо также палисадниками, которые должны быть непременно решетчатыми, не выше двух аршин и крашенные масляною краскою.

Пространство между двумя арыками назначается для пешеходов. Тротуары должны быть устраиваемы без всяких уступов и ступеней, а если местность препятствует ровности тротуара, то допускаются пологие скаты".

Сегодня это назвали бы "общедоступной средой".

Особенно город расцвел при Николае Маллицком (1907-1917). Это был человек высокообразованный, с широкими взглядами и демократическими убеждениями. Абсолютный бессребреник. При нем Городская дума разработала детальный план озеленения города, причем, для большего разнообразия для каждой улицы выбиралась "своя" растительность.

Так, на Пушкинской высаживали липу американскую. Ею же украшали Московский проспект (нынешняя улица Амира Темура). Для Махрамского проспекта (Узбекистанская, ныне проспект Ислама Каримова) был определен тополь лавролистный. На Петербургской улице (Ленинградская, Матбуотчилар) высаживали акацию пирамидальную. Для Ирджарской улицы (Кирова, Ататюрка) выбрали клены чинаровидные - высокие деревья с полушаровидной кроной. На Воронцовском проспекте (Сталина, Братская, Сулеймановой, Истиклол) высаживали амбру индикта высокие деревья пирамидальной формы с клиновидными листьями. Улице Жуковского (до этого называлась Наманганской, а ныне - С.Азимова) "достался" конский красный каштан. Для Соборного проспекта (Сайилгох) было выбрано тюльпановое дерево - одно из красивейших декоративных растений с полупирамидальной кроной, темно-зеленой листвой и крупными цветами. Для Саперной улицы (Кунаева) выбрали тополь пирамидальный Болеана, а для Иканской (Ахунбабаева)- липу простую. Бук краснолистный украшал Куропаткинскую улицу. А вот окраинную (в те годы) улицу Новую (ее сейчас уже нет, это бывшая улица академика Каблукова, теперь там путепровод в районе станции метро Х.Алимжана) решили украсить кленом Рейтенбаха. Это очень красивые пирамидальные деревья с большими блестящими буровато-красными листьями. На других улицах высаживали карагачи, боярышники, березы, ясень разных сортов, бук, и чинары.

Историк особенно обращает внимание на то, что в те годы в Ташкентской городской управе, аналоге хокимията, в 1884 году трудилось… пять человек!

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533381360
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