 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пакистан: новый шелковый путь, - Le Figaro
07:52 04.08.2018

3 августа 2018 г.
Фезаль Амин Хан | Le Figaro

От порта Гвадар в Аравийском море до Гималайских гор, Китай возрождает древний маршрут Великого шелкового пути династии Хань через нынешний Пакистан. Астрономический проект протяженностью 2 тыс. км перетасовывает карты геополитики в Азии, пишет спецкор Le Figaro Фезаль Амин Хан.

Перевал Хунджераб является самой высокой точкой пересечения границ в мире. Он соединяет Пакистан с китайской провинцией Синьцзян: этот уйгурский автономный район, граничащий с 8 странами, с территорией в 1,66 млн квадратных километров, представляет собой шестую часть всей территории Китая. Эта стратегически важная зона стала краеугольным камнем для амбициозного возрождения древнего маршрута Великого шелкового пути китайским президентом Си Цзиньпином. Проект, сначала названный "Один пояс - один путь" (Belt One Road, Obor), затем переименованный в "Инициативу "пояс и дорога" (Belt & Road Initiative, BRI), нацелен на установление отношений между двумя третями мирового населения и третью его богатств, говорится в статье

Китай и Пакистан считают себя "братьями по оружию" и "друзьями на все времена" начиная с 1950-х годов, когда Пакистан стал первой мусульманской страной, разорвавшей отношения с Тайванем и признавшим Китайскую народную республику. Этот исторический альянс усилился с помощью проекта CPEC (Экономический коридор Китай-Пакистан). Инвестиционный проект в 62 млрд долларов, призванный соединить Синьцзян с портом Гвадар по берегам Аравийского моря в Ормузском проливе, в Белуджистане. Через этот глубоководный пакистанский порт, построенный и эксплуатируемый Китаем, проходит около 35% поставок мировой нефти, указывает журналист.

Под сенью могучих горных вершин построено Каракорумское шоссе, уже прозванное кем-то "восьмым чудом света"; с 2014 года оно расширяется, чтобы обеспечить более интенсивное дорожное движение. Эта высокогорная автомобильная дорога длиной 1,3 тыс. км, соединяющая Кашгар в Китае с Абботтабадом в Пакистане, следует за караванным маршрутом древнего шелкового пути, описывает Хан.

"Труд тяжелый, но мы счастливы, что нашли работу рядом с нашей деревней", - рассказывает нам Джамал, пакистанский рабочий из бригады, которая вместе с китайскими инженерами укрепляет новые откосы дороги. Молодые люди, составляющие более 60% общего населения Пакистана, видят в экономическом коридоре Пакистан - Китай благословение: уровень безработицы в 2017 году уже снизился на 5,9%, говорится в статье.

Оборонные соглашения между двумя союзниками с годами значительно окрепли. Пакистан постепенно освободился от своей зависимости от США в сфере импорта вооружений. Со временем он намерен стать главным клиентом Китая, покупая 35% его экспорта, передает автор.

Когда напряженность между Пакистаном и США еще больше усилилась после твита президента Трампа, обвинившего Пакистан в "выдумках и обмане", официальный представитель пакистанских вооруженных сил генерал Азиф Гафор незамедлительно ответил: "В случае американских действий против Пакистана мы ответим в соответствии с чаяниями пакистанского народа".

Через сутки после американского твита государственный банк Пакистана объявил, что он официально назначает китайский юань в качестве средства расчета между двумя странами, говорится в статье.

Китай, желая утвердиться в роли первой мировой державы, создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), который, несмотря на сильное противостояние и призывы бойкота со стороны США, теперь насчитывает 84 члена, в их числе Великобритания, Франция, Германия, Россия, Саудовская Аравия, Турция и Австралия, указывает журналист. Этот банк с начальным капиталом в 100 млрд долларов повсюду воспринимается как попытка Китая подорвать влияние МВФ и Всемирного банка, в которых, по его мнению, преобладающее влияние имеют США, сообщает Хан.

Несмотря на сложные проблемы, проект CPEC потенциально способен произвести переворот во всей экономике и геополитике Южной Азии, а следовательно, вызвать тектонический сдвиг в мировом порядке. Пакистан занимает ключевую позицию в чаяниях Китая стать мировым лидером на экономическом фронте. Сколь бы ироничным это ни казалось, но важность такого политического ориентирования сводится к анекдоту, извлеченному из книги Эндрю Смолла "Ось Китай - Пакистан": новая геополитика Азии". Когда один американский дипломат указал одному китайскому делегату на то, что Пекин безоговорочно поддерживает Пакистан, китаец ему ответил: "Пакистан - это как ваш Израиль".

Источник: Le Figaro

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533358320
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