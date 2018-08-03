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Почему "халифат без территории" так опасен для Европы, - Focus
07:50 04.08.2018

3 августа 2018 г.
Корреспондент | Focus

В интервью Focus глава ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен предостерегает от недооценки ИГИЛ*. Хотя террористическая группировка и понесла потери в Сирии и Ираке, от нее исходит большая опасность.

Нападение с ножом на людей в супермаркете Гамбурга было единственным исламистским терактом в Германии в 2017 году. Собеседник издания связывает это с успешной работой немецких спецслужб по всей стране. По словам Маасена, в 2017 году в Германии было раскрыто и предотвращено большое количество планировавшихся исламистами терактов. Например, в феврале 2017 года в Липпштадте был арестован 21-летний молодой человек, имеющий российское и немецкое гражданство, в комнате которого в ходе обыска были обнаружены средства для изготовления взрывчатки. Также в июне 2018 года была предотвращена первая в Германии попытка изготовить биологическое оружие, рассказал Маасен.

"Как в Ираке, так и в Сирии ИГИЛ* больше не контролирует единую территорию. Учитывая очевидное военное поражение группировки, мы должны исходить из того, что организация будет больше концентрироваться на проведении операций за границей, в частности в Европе, чтобы доказать свою дееспособность, - заявил Маасен. - Разгром "Исламского государства"* как псевдогосударства вынуждает организацию переформировываться в "халифат без территории" и все больше делать ставку на асимметричные действия мелких групп".

Собеседник издания подчеркнул, что Германия по-прежнему воспринимается ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* как противник и для страны существует высокая степень опасности, которая "в любой момент может конкретизироваться в форме джихадистских терактов".

В настоящий момент в Германии насчитывается 2090 потенциально опасных исламистов. Существуют, прежде всего, два фактора риска: с одной стороны, это возвращение людей из зон боевых действий в Сирии и Ираке, с другой - последствия незаконной миграции. На ситуацию с безопасностью влияет и растущий террористический потенциал салафитов, которых в настоящий момент в Германии насчитывается 11,2 тыс. человек, сообщил Маасен.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.

Источник: Focus

Источник - ИноПресса
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