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Казахстан выходит на туркменский рынок. Назарбаев предлагает соседям новые возможности, - В.Панфилова
07:47 04.08.2018

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
4 авг. 18

Встреча президентов Казахстана и Туркменистана состоится в Актау 12 августа в рамках саммита прикаспийских государств. Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудят вопросы активизации торгово-экономических связей и облегчение визового режима для предпринимателей, а также проблемы региональной безопасности. Казахстанские бизнесмены выходят на туркменский рынок. В Ашхабаде будет открыт первый казахстанский торговый дом.

Казахстанские компании давно проявляют интерес к продвижению своей продукции на рынок Туркменистана. Накануне в Ашхабаде побывали представители 16 компаний в сфере машиностроения, строительства, фармацевтики и пищевой промышленности. Активному торговому сотрудничеству препятствует визовый режим Туркменистана. Глава Казахстана уже давно предлагал туркменскому коллеге перейти от культурных связей к экономическим. Нурсултан Назарбаев последний раз приезжал в Ашхабад в прошлом году на открытие V Азиатских игр. В ходе беседы с Бердымухамедовым он отметил, что вот, дескать, "с Узбекистаном решено много вопросов: приграничное сотрудничество, акцизы, налоги, тарифы в сфере перевозок". "Сразу же произошел рост торговли между Казахстаном и Узбекистаном, в этом году ее объем вырос на 35%. Надеюсь на подобное расширение отношений и между нашими странами", – сказал Назарбаев Бердымухамедову.

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин заметил "НГ", что совместных проектов у двух стран не так много. Это газ и дороги. "Ашхабад и Астана регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых. Казахстан один из участников проекта экспорта в Китай центральноазиатского газа. CNPC с 2009 года закупает туркменское топливо, поступающее через территории Узбекистана и Казахстана. Что касается транспортной сферы, то с 2014 года была запущена транснациональная железная дорога Казахстан–Туркменистан–Иран", – сказал эксперт. По этому пути грузы могут беспрепятственно идти в страны Персидского залива, к Индийскому океану, в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия – Ближний Восток (Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

И если, как отметил Притчин, Туркменистан охотно идет на трехстороннее сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном, то центральноазиатскую кооперацию в некоторой степени игнорирует. "Бердымухамедов пропустил саммит глав государств Центральной Азии в Астане в марте прошлого года. Туркменистан представляла спикер парламента. Не исключено, что Назарбаев попытается подключить Туркменистан к более активному диалогу в рамках регионального формата", – считает эксперт.

Впрочем, экономика Туркменистана, несмотря на энергетические запасы углеводородов, находится в сложном положении. Все поступления за продажу газа уходят на погашение китайских кредитов. И поддержка региональных партнеров, в данном случае Казахстана, очень важна. Не исключено, что на встрече будут обсуждаться новые совместные проекты и возможности инвестирования казахстанского бизнеса в экономику Туркменистана. Единственное препятствие, которое испытывают казахстанские бизнесмены, – это проблема с конвертацией маната (национальная валюта Туркменистана) и переводом денег из Туркменистана. Этот вопрос уже зондировали казахстанские банкиры. В Ашхабаде они провели переговоры с представителями государственных банков "Туркменистан" и Халкбанк, а также с коммерческим банком "Рызгал".

Туркменистан придает особое значение разработке и принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Поскольку делимитация Каспия, по словам Притчина, будет проходить на двустороннем и трехстороннем уровнях. "И если у Ашхабада с Астаной вопросов нет, то с другими участниками Туркменистану придется договариваться. И, в частности, по вопросу строительства Транскаспийского трубопровода", – считает эксперт.

Не менее сложная тема для Ашхабада – безопасность. Как считает руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, Туркменистан – наиболее вероятная цель для атаки экстремистов в Центральной Азии. "Опасность международных террористических организаций для Туркменистана определяется двумя факторами – внешней угрозой отрядов террористов и активностью действующего внутри страны исламистского подполья. Их усиление может привести к переносу афганского конфликта на туркменскую территорию", – сказал "НГ" эксперт. По его мнению, скорее всего страна нуждается в экономической и военной помощи соседей и партнеров. Очевидно, что дестабилизация ситуации в республике и всплеск религиозного экстремизма не отвечают чьим-либо интересам, поэтому Ашхабад имеет шансы на достаточно плодотворное сотрудничество в этом вопросе.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533358020
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