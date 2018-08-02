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АСЕАН опасается политики Пекина, но не Москвы, - В.Скосырев
07:45 04.08.2018

Америка и Китай борются за влияние в Юго-Восточной Азии
Владимир Скосырев

4 авг. 18
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, что Россия готова развивать сотрудничество с ней как в области борьбы с терроризмом, так и по другим направлениям. Конечно, по масштабу экономических связей с объединением наша страна далеко отстает от Китая, США, Японии. К тому же Вашингтон пытается воспрепятствовать поставкам российских вооружений членам АСЕАН. Но Москва не участвовала ни в войнах, ни в колонизации региона и потому может рассчитывать на благожелательное отношение.

В Сингапуре состоялось заседание руководителей дипломатии 10 стран, входящих в ассоциацию, а также встречи ее членов с партнерами по диалогу – Россией, Евросоюзом, Австралией, Канадой, Китаем, Южной Кореей, США, Японией.

В советское время Москва помогла Вьетнаму одержать победу в освободительной войне против США. Широкий размах приобрели и связи СССР с Индонезией в период, когда ее президентом был герой освободительного движения Ахмед Сукарно. Но после военного переворота Джакарта взяла курс на сближение с США. С тех пор минули десятилетия. Юго-Восточная Азия изменилась. Многие государства АСЕАН теперь не относятся к категории бедных. А островной Сингапур – одно из богатейших государств мира.

Однако Россия после распада СССР оказалась как бы на обочине бурного экономического роста, который пережили ряд стран региона. Москва пытается восстановить свое политическое и экономическое присутствие. Самым весомым шагом на этом пути стал саммит Россия–АСЕАН, состоявшийся в 2016 году в Сочи.

В ноябре в Сингапуре должен состояться Восточноазиатский саммит (ВАС). Основу этой организации составляют как раз члены АСЕАН. В состав этого форума ранее были приняты США и Россия. Согласно интервью, которое дал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, приглашение принять участие в осеннем саммите ВАС направлено президенту РФ Владимиру Путину.

В беседе с "НГ" руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков сказал: "Если такая поездка состоится, то это будет огромный прорыв. Это будет означать, что мы начинаем серьезно относиться к восточноазиатским саммитам. Россия намерена способствовать укреплению структуры безопасности в этом регионе. То есть мы будем заниматься его проблемами более весомо. А нынешняя конференция в Сингапуре должна помочь России на месте разобраться, как развивается ситуация в регионе. Есть масса точек, где наша страна участвует напрямую в его делах".

Например, Россия поставляет Филиппинам оружие, говорит эксперт. "Американцы собирались чуть ли не санкции против Филиппин ввести за это, – напомнил Мосяков. – Нам надо посмотреть, что происходит в Малайзии, как дальше будет формироваться ее внешняя политика. Там был сейчас министр иностранных дел КНР Ван И. Китайцы специально ездили, чтобы понять, что происходит в новом малайзийском руководстве, насколько премьер-министр Мохамад Мохатхир, известный своей антиамериканской политикой, готов участвовать в новом Шелковом пути. С Вьетнамом у России развивается сотрудничество, действует соглашение о свободной торговле. Эта зона дает очень существенные плоды. Вьетнамские инвестиции в Россию идут. Прямые вьетнамские инвестиции в России составили 5 млрд долл. То есть они чуть ли не больше китайских".

Есть тема для разговора и с Мьянмой о перспективах сотрудничества в сфере мирного атома. Что касается роли США, то тут дипломатам из России, как и другим участникам конференции, будет интересно выяснить, какую линию станет проводить Вашингтон после решения президента США Дональда Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства, заключил эксперт.

Еще один значительный компонент в багаже российской дипломатии состоит в том, что у Москвы нет споров со странами региона ни поводу земель, ни по поводу морских акваторий. А у Пекина таких споров немало. Из-за этого дело доходило и до вооруженных столкновений. Особое недовольство соседей вызывает строительство Китаем военных баз на островах Южно-Китайского моря (ЮКМ).

Источник - независимая газета
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