В сибирском Туруханске разбился вертолет Ми-8 с пассажирами - 18 погибших

07:36 04.08.2018 В Красноярском крае при крушении Ми-8 погибли 18 человек

В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, есть погибшие. По данным источников "Интерфакса", погибли 17 человек, "РИА Новости" и ТАСС - 18 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительной информации, вертолет перевозил вахтовиков.



В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в 10:20 (6:20 мск) в Туруханском районе в 2 км от населенном пункте Игарка произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Источник в экстренных службах рассказал, что вертолет полностью разрушен и сгорел, он упал в безлюдном месте, место падения обнаружено.



Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что с площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих. Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета.



По словам источника "РИА Новости", на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор". Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения. Источник - РИА Новости

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