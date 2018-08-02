Ветка до "Калкамана". В Алматинском метро построят еще 3 станции

07:33 04.08.2018 Названа стоимость трех новых станций метро в Алматы



Более $285 миллион будет потрачено на строительство станций алматинского метрополитена "Сарыарка", "Достык" и "Калкаман". Две первые планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает "Sputnik-Казахстан".



Как рассказали представители КГП "Метрополитен", станции "Сарыарка" и "Достык" относятся ко второму пусковому комплексу. Его стоимость - около 57 миллиардов тенге ($163 млн). Он будет продолжением так называемого западного направления и позволит связать спальные и промышленные районы города с историческим центром Алматы.



Также отмечается, что с вводом этих станций в эксплуатацию ежедневный поток пассажиров увеличится до 70-75 тысяч человек в сутки. На сегодняшний день через станции алматинского метро проходит до 45 тысяч человек, что в два раза больше, чем было до запуска станций "Сайран" и "Москва".



"По третьему пусковому комплексу, согласно разработанной проектно-сметной документации, стоимость строительства составляет 47,7 миллиарда тенге(более $137млн). Это станция "Калкаман", - сообщил директор технического отдела службы капитального строительства КГП "Метрополитен" Максат Сейткулов.



Сейчас работа по строительству станции "Калкаман" находится только на стадии проектирования, однако определенные сложности уже появились. В связи с предстоящими работами под снос попадают 152 земельных участка и жилые строения, на них расположенные. Их владельцы такой перспективой недовольны, и уже не раз заявляли об этом.



"Жители писали нам официальное обращение, на что КГП "Метрополитен" им сообщил, что есть специальные требования при строительстве. На данный момент с собственниками участков и жилья вопрос еще в работе", - пояснил Максат Сейткулов.



По его словам, вопросами земельного характера сейчас занимаются городские власти, которые, после проведения всех необходимых оценок и прочих процедур, предложат собственникам компенсацию или альтернативное жилье. Источник - ca-news.org

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