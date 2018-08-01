Die Welt: новые санкции США грозят довести Турцию до банкротства

00:59 04.08.2018 Новые санкции США в отношении турецких министров не имеют прямой экономической направленности, однако даже они повлекли за собой дальнейшее падение турецкой лиры. Инфляция в стране растет, инвесторы опасаются новых штрафных мер, а американское правительство собирается запретить своим представителям одобрять кредиты для Турции. Все это может в итоге привести к серьезным последствиям для Анкары, вплоть до государственного банкротства, пишет немецкая газета Die Welt.



Новый рубеж преодолен: в среду вечером доллар впервые достиг стоимости выше пяти турецких лир - так мало турецкая валюта не стоила еще никогда с 2005 года, когда она пришла на смену старой. В четверг падение лиры продолжилось. Непосредственной причиной этого стали санкции американского правительства против двух турецких министров, поясняет издание.



В экономическом плане эти штрафные меры не имеют особого действия, однако они представляют собой разрушительный знак: очевидно, США готовы к развитию конфликта с партнером по НАТО, уверяет немецкая газета. Кроме того, Вашингтон подготавливает новые санкции.



Из-за этого турецкая валюта уже сейчас стремительно падает в цене. Если же президент Эрдоган не пойдет на уступки, будут введены дополнительные штрафные меры, и тогда последствия станут еще более драматичными - "вплоть до государственного банкротства", убежден автор статьи.



Только что введенные санкции предусматривают замораживание имущества министра юстиции и министра внутренних дел Турции в США, а также запрет для граждан США на совершение каких-либо деловых операций с указанными турецкими чиновниками. По данным Белого дома, оба министра играли ведущую роль в задержании пастора Брансона, который уже свыше 20 лет живет в Турции и был взят под стражу после неудавшейся попытки переворота в 2016 году.



В США Брансона считают заложником Турции. Президент Трамп недавно продемонстрировал решительное намерение освободить пастора и объявил о жестких санкциях в отношении Турции, но пока что они еще не вступили в силу.



Тем не менее даже уже введенные санкции имеют эффект: лира, которая с начала года потеряла четверть своей стоимости, продолжает терять в цене. Инвесторы опасаются, что вскоре последуют новые санкции, потому что не похоже, чтобы хотя бы одно из государств было готово пойти на компромисс.



Как сообщается в статье, комитет сената США по международным отношениям уже принял закон, который запретит представителям США одобрять кредиты для Турции во Всемирном банке и Европейском банке реконструкции и развития. Для Анкары это станет тяжелым ударом, потому что страна относится к числу крупнейших заемщиков этих институтов, отмечает издание. Так, в прошлом году Турция взяла в Европейском банке реконструкции и развития самый крупный кредит, составивший $1,8 млрд.



Блокирование новых кредитов для Турции сначала должно быть принято в сенате и одобрено президентом, но даже перспектива такого развития сейчас приводит к краху турецкой валюты. Лира и без того уже довольно слаба и на протяжении двух лет теряет стоимость, с середины 2016 года снижение составило свыше 40%.



Причина этого заключается в том, что после неудачной попытки переворота правительство и Центробанк интенсивно вливали средства в экономику для предотвращения рецессии. Кризис удалось предотвратить, в экономике произошел активный рост, темп которого достиг 7%, однако в то же время образовался кредитный пузырь и стремительно прогрессирующая инфляция. Сейчас эти проблемы признают даже официальные инстанции. По данным Центробанка, годовой уровень инфляции повысился с 8,4 до 13,4%. В июне этот показатель повысился до 15,4%, а в июле - до 16%, отмечает издание. При этом основная процентная ставка составляет 17,75%, и президент Эрдоган всеми силами препятствует ее повышению. Это означает, что иностранные инвесторы после спада инфляции получат лишь минимальные доходы от ценных бумаг, поэтому они отзывают свои капиталы, поясняет автор статьи.



Как подчеркивает Die Welt, ни одна другая страна в мире так сильно не зависит от иностранного капитала, как Турция. За время правления Эрдогана эта зависимость постоянно только возрастала. Страна импортирует больше, чем экспортирует. Это самое уязвимое место для Турции, и американское правительство явно сознательно его использует, уверен немецкий журналист. Санкции сената нацелены именно на приток капитала в страну, и, если так будет продолжаться и дальше, дело может не ограничиться простым обесцениванием турецкой лиры.



По мнению экспертов, санкции повышают риск кризиса расчетного баланса Турции. В результате дело может дойти до банкротства и невыплаты платежей, возможно, даже со стороны государства. Банки окажутся в тяжелом положении, и люди потеряют свои сбережения.



Однако неужели США действительно нужно, чтобы их партнер по НАТО оказался в таком кризисе? По версии некоторых экспертов Европейского совета, именно эти соображения заставляют США медлить: на кону стоит столь многое, что у Турции есть психологическое преимущество. Это дает Эрдогану возможность выступать в конфликте более уверенно, чем в действительности позволяет его реальное положение, считает корреспондент издания. В прошлом отношения между двумя государствами всегда развивались именно так - в конце концов, США не хотят уничтожать своих партнеров. Вопрос лишь в том, не изменится ли ситуация теперь, когда американским президентом стал Дональд Трамп, заключает Die Welt. Источник - ИноТВ

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