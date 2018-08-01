 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай готов повоевать в сирийской провинции Идлиб
00:04 04.08.2018

Посол Китая в Сирии заявил о готовности китайских военных участвовать в боях в провинции Идлиб

На этой неделе посол Китая в САР Ци Цяньцзинь в интервью газете Al-Watan заявил о готовности китайских военных принять участие в военной операции на юго-западе сирийской провинции Идлиб. Интерес Китая вызван в первую очередь тем, что в этой части Сирии находится большое количество уйгурских боевиков. Особенно много их сосредоточено у города Джиср Аш-Шугур.

Посол отметил, что между Китаем и Сирией продолжается сотрудничество в борьбе с терроризмом, в том числе с террористами из Китая. Китайские военные хотели бы принять участие и в миротворческих операциях. Далее посол подчеркнул, что Пекин поддерживает борьбу сирийского правительства с терроризмом, которая идет не только на благо сирийского, но и китайского народа, а также всех народов мира.

Следует отметить, что в настоящее время китайские военные не имеют никаких сил в Сирии, но периодически направляют своих советников в Дамаск.

Источник - iarex.ru
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