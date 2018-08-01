Право выбора нации, - Руслан Устраханов

22:54 03.08.2018 Право выбора нации



Пора, наконец, отойти от ложной, навязываемой оппозицией доктрине выборности высшего должностного лица государства. Ложь в том, что ограничение права выбора -- основополагающий принцип демократии. Именно этот "постулат", как долгоиграющую пластинку, мы слышим в эфирах "Радио Свобода", "Эха Москвы" и прочих подобных информресурсах.



О чем, собственно говоря, речь? А речь об ограничении нас, россиян, в праве выбора Главы государства. Мы не можем избрать Президентом России на следующий срок лицо, занимавшее данный пост два срока подряд. Оппозиционеры разной окраски преподносят это как ограничение для конкретного лица. Тем самым ставят все с ног на голову. На самом деле ограничивается право граждан выбирать того, кому они хотят вверить свою судьбу и судьбу своей Родины.



Однако рассмотрение вопроса избрания Главы государства начнем не с Российской Федерации, а с Китайской Народной Республики. В КНР в марте текущего года на сессии Всекитайского собрания народных представителей приняли измененный проект конституции. Среди прочих изменений из конституции убрали положение, в соответствии с которым Председатель КНР и его заместитель имели право занимать свои посты только два пятилетних срока. Предложение об изменении внес Центральный Комитет Коммунистической партии Китая.



Подчеркнем: решение об отмене ограничения срока нахождения на посту Главы государства -- не реализованное субъективное желание Председателя КНР. Говорить следует об объективной составляющей в конституционных новациях. Вообще организация политической власти в Китае исключает в принципе субъективизм. Прежде чем ЦК КПК внес предложение об изменении конституции, оно прошло рассмотрение в Постоянном комитете политбюро ЦК КПК и в Политбюро ЦК КПК. Затем -- в ЦК КПК и лишь после этого проект представили в высший законодательный орган Китайской Народной Республики.



К сказанному прибавим традиционные китайские консерватизм, взвешенность и мудрость. Качества, базирующиеся на более чем двухтысячелетней китайской политической философии, исключающей экспромт или волюнтаризм. Акцентируем на изложенных деталях внимание, как ответ на выпады противников КНР в субъективном факторе принятия решения.



Очевидно, почему именно в 2018-м году в Конституцию КНР внесли поправки о снятии ограничений нахождения на посту Председателя КНР. Изменения обусловлены позитивными итогами экономического развития, какие требовалось закрепить прочной политической конструкцией. В ее основе -- безусловное право народа на выбор достойного лидера без каких-либо временных ограничений. Поправки в Конституции Китайской Народной Республике не устанавливают абсолютную несменяемость. Принцип выборности Главы государства остался. Расширилось только право выбора китайского народа.



Говорим о Китае потому, что он наш сосед и в схожести, в прошлом, политических систем. Мы идентичны и в достижениях в экономике при всех проблемах, навязанных России Западом. Никогда наша страна не достигала столь высокого уровня жизни граждан. Никогда. Все познается в сравнении конкретных цифр с годом 2000-м. А они демонстрируют рост среднемесячной заработной платы в пятнадцать раз, снижение ежегодного уровня инфляции в десять раз и среднюю продолжительность жизни свыше 72 лет. Перед нами результаты за прошедшие 18 лет, как бы не пытались их очернить враги России. (При сравнении с КНР нужно не забывать -- Китай избежал политического коллапса, какой постиг нашу страну с распадом СССР).



Однако говорим о выборах на высшие посты в государстве. Здесь следует апеллировать не только опытом Китая. Обратившись к странам Евросоюза, мы увидим механизм государственного строительства без временных ограничений пребывания в должности первых лиц. В странах ЕС, за исключением трех из двадцати восьми, главы исполнительной власти сроками нахождения в должности не ограничены.



Ангела Меркель стала канцлером Германии уже четвертый раз подряд. Вместе с тем никто в ФРГ не видит никакой проблемы в непрерывном ее пребывании на посту федерального канцлера. Претензии к Меркель обусловлены ее непосредственной деятельностью. Ибо оценка нахождения у власти исключительно прагматична -- итоги в политике и экономике, а не в подсчетах дней или сроков.



Но вернемся в Россию -- к Конституции страны. В Основном законе заложено явное противоречие в рамках обсуждаемой темы. Так, статья 32 говорит о праве граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти. Заметим -- никакого ограничения такого права статья не предусматривает. Но абсолютное право выбора входит в противоречие со статьей 81 Конституции России, которая его ограничивает. Ограничение в том, что более двух раз подряд россияне не могут избрать на пост Главы государства одно и то же лицо. Следовательно, граждане не могут реализовать свое конституционное право выбора в полном объеме.



Полагаем, указанное противоречие подлежит устранению в законодательном порядке. Новую редакцию статьи 81 Конституции следует изложить без пункта третьего, ограничивающего нахождение на посту Главы государства двумя сроками подряд. Никаких временных барьеров в занятии высшей государственной должности быть не может, ибо ограничение ущемляет право выбора граждан. При этом вновь сошлемся на мировой опыт государственного строительства Европы и Азии, где подобные ограничения встречаются крайне редко или не встречаются вообще.



Коль говорим об Основном законе, то несколько слов на "злобу" дня. Сегодня мы наблюдаем грязную кампанию, какую развернула так называемая оппозиция вокруг выборов Мэра Москвы. Вся эта публика прекрасно понимает: абсолютное большинство отдаст свои голоса действующему мэру Сергею Собянину. Полагаем, единственный способ пресечь "игры" оппозиции в дестабилизацию -- предоставление Президенту права прямого назначения глав субъектов федерации.



Следует сказать еще об одном, чрезвычайно важном праве, какое необходимо предоставить Президенту России. Это право на использование отдельных видов Вооруженных сил за пределами Российской Федерации без согласования с Советом Федерации. Согласование -- это процедура, время на которую может не быть при необходимости оперативного реагирования. Такое право есть у президента Соединенных Штатов на использование Корпуса морской пехоты без согласования с Конгрессом.



И все же основополагающим в государственном строительстве, обеспечивающим стабильное развитие страны, станет отмена ограничения сроков нахождения на посту Главы государства. Право народа на выбор Национального лидера ограничено временными сроками быть не может. В этом и заключается подлинное содержание демократии.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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