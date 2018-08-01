 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Торговая война переходит на энергетический уровень. Пекин может ввести пошлины в 25% на американский СПГ
21:12 03.08.2018

Пекин думает ввести 25-процентные пошлины на импорт сжиженного газа из США в случае, если Вашингтон продолжит вводить пошлины на импорт китайских товаров в США на сумму $200 млрд. До сих пор энергетика оставалась в целом вне периметра этого торгового спора. Китай уже является одним из крупнейших импортеров СПГ в мире и планирует быстро увеличивать потребление газа, торговая война с США может дать преимущества другим поставщикам газа, в том числе России.

Китай включил сжиженный газ в список американских импортных товаров, на которые Пекин может ввести пошлины в 25%, следует из сообщения комиссии по таможенным тарифам Госсовета КНР. Пекин готовится ввести пошлины в качестве ответной меры в случае, если на такой шаг пойдет Вашингтон,- президент США Дональд Трамп рассматривает возможность наложить пошлины на китайский импорт в объеме $200 млрд в год. Это может быть следующим шагом в торговой войне между США и Китаем, которая уже привела к обоюдному введению пошлин на импортные товары стоимостью $50 млрд в июне. Но тогда энергетические товары не были затронуты.

Эскалация торговой войны на энергетический сектор может привести к значимым последствиям для глобального рынка, поскольку США собираются в ближайшие годы стать одним из крупнейших экспортеров СПГ. Китай уже на третьем месте по величине импорта СПГ и вскоре выйдет на второе, оставив впереди лишь Японию. При этом именно Китай является регионом с самым быстрым ростом спроса на газ и основным потенциальным рынком сбыта для новых СПГ-заводов в США. В случае введения пошлины глобальный рынок, видимо, ждет повышение цен и перенаправление поставок американского СПГ на другие азиатские рынки, кроме китайского.

По оценке Platts, Китай - крупнейший покупатель американского СПГ. Страна импортировала 1,2 млн т в нынешнем году против 1,6 млн т за весь 2017 год. В случае введения пошлин Китай может быть заинтересован в других источниках газа помимо США, в частности, в российском газе - как трубопроводном ("Газпром" строит в КНР газопровод "Сила Сибири" на 38 млрд кубометров), так и сжиженном (китайская CNPC будет закупать с проекта "Ямал СПГ" не менее 3 млн т в год).

Юрий Барсуков
3 авг. 18

Источник - kommersant.ru
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