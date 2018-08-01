Турецких министров ударили "актом Магнитского", - С.Строкань

14:46 03.08.2018 Анкара пригрозила США жестким ответом на санкции против глав Минюста и МВД



Кризис в отношениях Вашингтона и Анкары углубляется: после приостановки поставок истребителей F-35 Минфин США ввел санкции против министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Штрафные меры приняты в рамках одобренного Конгрессом "глобального акта Магнитского", позволяющего вводить санкции против организаций и частных лиц государств, нарушающих права человека. Считая турецких силовиков виновными в преследовании американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Анкарой в пособничестве терроризму, Вашингтон ответил им запретом на въезд и замораживанием активов в США. Там полагают, что это ускорит возвращение пастора домой. Однако давление США на ключевого союзника в регионе вызвало обратный эффект. Анкара пригрозила ответными мерами, и ее поддержал давний оппонент США - Иран.



О введении Вашингтоном персональных санкций против двух членов турецкого кабинета - министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу - сообщил Минфин США. Как следует из заявления финансового ведомства, попавшие под санкции турецкие силовики "играли ведущую роль в организациях, ответственных за арест и задержание" пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве организации FETO, которую в Анкаре называют террористической, и уже представшего перед судом в провинции Измир. Новое слушание дела Брансона намечено на 12 октября. В случае вынесения ему обвинительного приговора Эндрю Брансон может быть приговорен к 35 годам тюрьмы.



Комментируя беспрецедентный шаг в отношении двух высокопоставленных должностных лиц государства, остающегося ключевым союзником США на южном фланге НАТО, министр финансов США Стивен Мнучин сделал особый упор на том, что инициатором введения санкций стал лично президент Трамп. По его словам, глава Белого дома добивается "немедленного освобождения" пастора Брансона - "жертвы необъективного и несправедливого задержания турецкими властями". О том, что меры против двух турецких министров были введены "по указанию президента", заявила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



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В свою очередь, как следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео, введение санкций не стало спонтанным: Белый дом пошел на этот шаг только после того, как интенсивные переговоры по проблеме Эндрю Брансона ни к чему не привели. "После многочисленных бесед президента Трампа и президента Эрдогана и моих бесед с министром иностранных дел Чавушоглу президент Трамп пришел к выводу, что эти санкции станут подобающими действиями",- пояснил Майк Помпео.



Американские санкции против Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу были введены в рамках так называемого глобального акта Магнитского, принятого Конгрессом США в 2016 году и позволяющего вводить ограничительные меры против организаций и частных лиц государств, нарушающих права человека по всему миру. Министрам Гюлю и Сойлу теперь будет запрещен въезд в США, их американские активы будут заморожены, при этом гражданам США будет запрещено иметь с ними какие-либо деловые связи.



Между тем оба министра уже отреагировали на введенные против них санкции, высмеяв действия американских властей. "У меня нет никакого имущества или денег в США или где-либо еще за пределами Турции",- написал в Twitter глава турецкого Минюста Абдулхамит Гюль. Он дал понять, что никогда и не планировал иметь какие-то активы в Америке. "Если судьбе будет угодно, то, возможно, однажды я куплю оливковую рощу в своей родной провинции Газиантеп",- сообщил господин Гюль.



А его коллега, глава МВД Сулейман Сойлу, назвал своим "единственным активом" в Америке организацию FETO, возглавляемую живущим в штате Пенсильвания опальным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом. По версии Анкары, FETO была причастна к подготовке попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. "У нас есть имущество в США, и это - FETO. Мы его там не оставим, мы заберем его",- написал в Twitter Сулейман Сойлу.



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Тем самым он дал понять, что, в то время как США пытаются вернуть домой пастора Брансона, Турция будет продолжать добиваться экстрадиции из США Фетхуллаха Гюлена для привлечения его к судебной ответственности.



В заявлении МИД Турции, распространенном в связи с действиями Вашингтона, говорится о готовящихся ответных мерах. "Пропорциональный ответ на такое агрессивное отношение будет дан незамедлительно",- пообещали в турецком дипломатическом ведомстве, не уточнив, впрочем, против кого из членов команды президента Трампа могут быть введены турецкие санкции. "Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что она не может достичь своих незаконных требований с помощью такого метода",- прокомментировал новый скандал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



На фоне усиливающегося давления на Турцию ее неожиданно поддержал давний оппонент в регионе - Иран, также оказавшийся втянутым в новую войну санкций после одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном июля 2015 года. "Незаконные санкции США в отношении двух турецких министров, введенные страной-союзницей, демонстрируют не только политику давления и вымогательства американской администрации вместо государственного управления, но и то, что ее пристрастие к санкциям не знает границ",- написал в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф. Тем самым он дал понять, что у Анкары и Тегерана появляется новая почва для сближения.



Сергей Строкань

3 авг. 18 Источник - kommersant.ru

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